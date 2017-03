Nhiều con số lãng mạn nhưng không khả thi

Liên tiếp trong hai số báo vừa qua, Pháp Luật TP.HCM trích đăng ý kiến đóng góp của các chuyên gia giáo dục xung quanh dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục 2009-2020. Lần này, giáo sư Phạm Minh Hạc - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ ra nhiều lỗi của dự thảo này.

Những con số hơi viển vông

. Là người gắn bó với ngành giáo dục rất nhiều năm, giáo sư đánh giá sao về dự thảo Chiến lược giáo dục lần thứ 13 lần này của Bộ GD&ĐT?

+ Có hai mặt được và không được từ chiến lược này của Bộ GD&ĐT. Chiến lược đang được sự quan tâm của đông đảo người dân nên sẽ có điều kiện để phát triển dễ dàng hơn. Thời gian đưa ra sớm hơn nên cũng có điều kiện để triển khai ngay trong thế kỷ 21 này. Chiến lược cũng mạnh dạn đưa ra nhiều mục tiêu, con số táo bạo, lãng mạn. Ví dụ: Đến năm 2020, tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 35 là 99%, có nghĩa chúng ta xóa nạn mù chữ chỉ trong vòng 20 năm (2000-2020). Trong khi ở Pháp, họ phải làm cả trăm năm mới xóa được nạn mù chữ. Hay như chiến lược cũng đưa ra đến năm 2020, 100% tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục chín năm đúng độ tuổi; nâng tỷ lệ sinh viên trên một vạn dân là 450 người trong khi con số hiện nay là 188 sinh viên...

Tuy nhiên, Bộ lại chưa tính toán cẩn thận và đưa rõ điều kiện, phương án thực hiện cụ thể những mục tiêu đó như thế nào. Phải đưa cụ thể những phương án khả thi - trung bình - yếu kém có thể sẽ xảy ra, giống như nền kinh tế hiện nay của ta đang suy thoái - điều có ai lường trước được đâu. Chương trình sách giáo khoa còn nhiều bất cập, nhiều lỗi nhưng tôi cũng không thấy đưa vào phần nguyên nhân của những yếu kém trong ngành giáo dục. Ngoài ra, ông thầy và quyển sách là yếu tố cơ bản để tạo nên một môi trường sư phạm. Tôi chưa thấy hai đối tượng này trong kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục.

. Con số “lãng mạn” nghĩa là sao, thưa giáo sư?

+ Tôi ví những con số chỉ tiêu của chiến lược giống như một mối tình rất đẹp nhưng để thực hiện nó thì lại là chuyện khác, thậm chí không khả thi, hơi viển vông và không thực tế. Muốn thực hiện mục tiêu đó phải xem lại điều kiện, khởi điểm hiện nay ta đang như thế nào.

Muốn trò giỏi thì thầy cô phải giỏi

. Thưa giáo sư, trong số các giải pháp dường như bỏ ngỏ giáo dục mầm non và phổ thông, trong khi đây là cái gốc để xây dựng nền tảng giáo dục?

+ Tôi cũng thấy bất ngờ khi đọc chiến lược lần này bởi khi Bộ GD&ĐT mời tôi đóng góp ý kiến cho dự thảo có bàn đến nhưng giờ không thấy tổng hợp ở đây. Chiến lược chưa thật sự quan tâm đến phần gốc - chính là giáo dục cho trẻ em từ bậc học thấp.

Tháng 10-2008, Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ GD&ĐT) cho biết tỷ lệ trẻ em bỏ học là hơn 230 ngàn em (chiếm 1,37%). Thế nhưng con số thống kê học sinh bỏ học mà tôi thu thập theo nguồn khác lên tới 6%. Kết quả báo cáo Phát triển nguồn của UNDP (Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc) kết hợp với Hội Cựu giáo chức Việt Nam xuất bản năm 2007-2008 đưa ra con số: 88% trẻ em Việt Nam được đến trường. Như vậy còn 12% trẻ em chưa được đến trường, có nghĩa là còn hơn 10% số trẻ em không đi học, bỏ học, không học hết cấp. Theo tôi, ngành giáo dục phải xác định “khắc phục tình trạng học sinh bỏ học” là một trong những chiến lược của ngành giáo dục hiện nay.

. Theo giáo sư nên coi giải pháp nào mang tính quan trọng hàng đầu?

+ Bộ đã chọn giải pháp đầu tiên có tính đột phá là đúng nhưng chưa đủ. Theo tôi, giải pháp đầy đủ phải là đổi mới cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ nhà giáo. Vì bất kể môi trường giáo dục nào, người hiệu trưởng tốt thì đội ngũ cán bộ trong trường sẽ tốt và đoàn kết. Nhà giáo cũng vậy, thầy cô giỏi sẽ sản sinh ra nhiều trò giỏi.

Chiến lược bị “trùng” thời gian

. Từ năm 2009 sẽ thực hiện việc học sinh, sinh viên được quyền đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý. Làm thế nào có thể giám sát được kết quả thực hiện của việc đánh giá đó, thưa giáo sư?

+ Việc giám sát chỉ là yếu tố “kỹ thuật”, một số trường (chủ yếu là trường tư thục, dân lập) đã thực hiện nhiều năm nay rồi. Song lần này, Bộ áp dụng ở tất cả cơ sở giáo dục trong hệ thống công lập với khoảng bốn vạn trường. Tuy nhiên, theo tôi ngành giáo dục phải xác định vị trí của mình, nguồn lực, điểm yếu - mạnh như thế nào thì mới thực hiện có hiệu quả chiến lược.

. Đánh giá lại công tác in và xuất bản SGK năm 2008, Nhà xuất bản Giáo dục đã thống kê có tới 40 nhà in trong số 92 nhà in tham gia xuất bản SGK có sách phải kiểm tra lại chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, có tới 36 nhà in có sách bị lỗi nặng như để nhiều trang trắng, in thiếu trang... Theo giáo sư, có nên đưa việc khắc phục những lỗi này là một trong những chiến lược cho thời gian tới không?

+ Đối với SGK là loại sản phẩm đặc biệt vì số lượng phát hành lớn, sử dụng trong toàn quốc và ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng học tập của học sinh. Tôi từng nói trước hội đồng biên soạn SGK rằng chương trình SGK đang thiếu những cái cần và thừa những cái không cần. Hay “thừa lý thuyết, thiếu thực hành (chi tiết, kỹ năng, thái độ, chỉ chú ý dạy chữ mà bỏ qua dạy nghề). Chúng ta thay đổi nhưng không có nghĩa chấp nhận những lỗi có trong SGK đang mắc phải.

Ngoài ra, tôi cũng rất băn khoăn về tính pháp quy của chiến lược. Đó là hiện nay “Chiến lược phát triển giáo dục năm 2000-2010” Chính phủ đã phê duyệt vẫn còn hiệu lực. Thế nhưng tại dự thảo này, Bộ ghi thời gian của chiến lược mới là 2009-2020, có nghĩa có hai năm 2008, 2009 trùng nhau. Như vậy có đúng không? Bộ đã có tổng kết về kết quả thực hiện của chiến lược cũ chưa?

. Xin cảm ơn giáo sư.