Nhiều cuốn cẩm nang tuyển sinh có nội dung sai

Trao đổi với PV sáng 25/2, ông Bùi Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH cảnh bảo: “Sau khi xem qua các cuốn cẩm nang tuyển sinh do các tổ chức, cá nhân tự tập hợp để in ấn cho thấy có nhiều nội dung sai và không đúng thông tin mà các trường đăng ký với Bộ GD-ĐT. Chính vì thế, thí sinh phải hết sức thận trọng khi sử dụng các cuốn cẩm nang này”.



Ông Tuấn cũng cho biết thêm, hiện tại Bộ GD-ĐT đã giao cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in ấn và phát hành cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013”. Dự kiến cuốn sách này được phát hành toàn quốc vào ngày 9/3 tới. Nội dung thông tin của sách này được Bộ GD-ĐT tập hợp dựa trên báo cáo của các trường nên độ chuẩn và chính xác là tuyệt đối.



“Thời gian còn dài nên thí sinh không nên vội vàng sử dụng các cuốn cẩm nang chưa được thẩm định về thông tin để làm hồ sơ ĐKDT. Thí sinh nên chờ cuốn “Những điều cần biết…” được phát hành để tham khảo và lựa chọn trường” - ông Tuấn nhấn mạnh.



Vụ giáo dục ĐH cũng cho hay, về mặt hồ sơ ĐKDT có sự điều chỉnh trong việc thêm các thông tin dành cho thí sinh dự thi liên thông. Vì có các mục bổ sung thêm trên hồ sơ ĐKDT nên thí sinh cần phải đọc kỹ trước khi điền thông tin. Thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức tập huấn công tác tuyển sinh cho các đơn vị để hạn chế tối đa việc xảy ra sai sót đối với hồ sơ ĐKDT.





Theo S.H (DT)