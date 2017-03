Nhiều đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ

Nhiều nhà ngôn ngữ học thống nhất đánh giá chữ quốc ngữ đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước, dân tộc. Tuy nhiên, trong xu thế giao tiếp với nhiều ngôn ngữ khác trên thế giới, chữ quốc ngữ ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế dù đã được cải tiến rất nhiều.

Đó là những ý kiến đưa ra tại hội thảo “Chữ quốc ngữ: Sự hình thành, phát triển và những đóng góp vào văn hóa Việt Nam” do Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM0 phối hợp Trường ĐH Phú Yên tổ chức ngày 3-10 tại Phú Yên- nơi đang lưu giữ cuốn sách in bằng chữ quốc ngữ đầu tiên- “Phép giảng tám ngày” của linh mục Alexandre de Rhodes, in năm 1651 tại Roma, Ý.

Hội thảo thu hút hơn 80 nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên từ các trường đại học, viện ngôn ngữ, viện sử học trong và ngoài nước, trình bày hơn 100 báo cáo khoa học, tham luận xung quanh chủ đề trên, đồng thời thảo luận các vấn đề nhằm cải tiến, thống nhất chuẩn mực về chữ quốc ngữ.