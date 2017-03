Nhiều ĐH ở HN công bố tỷ lệ 'chọi' tuyển sinh 2011

Đang tạm dẫn đầu cả nước về số lượng hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) ĐH tính đến ngày 10/5 là Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội với 72.000 hồ sơ, tăng 19.000 bộ so với năm 2010 (53.000 bộ).



Trưởng phòng Đào tạo nhà trường Phạm Văn Bổng cho biết, năm nay, trường được tăng thêm 700 chỉ tiêu (chỉ tiêu năm 2010 là 8.000, tỷ lệ chọi là 1/6). Như vậy, chỉ tiêu tuyển mới năm nay là 8.700 và tỷ lệ "chọi" là 1/8.



Một trong những lý do thí sinh "đổ xô" vào Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, theo ông Bổng, điểm chuẩn vào trường ở những mùa tuyển sinh những năm trước chỉ ở mức trung bình, dao động trong khoảng từ 15-18 điểm.



Tuy nhiên, với 72.000 hồ sơ đăng ký dự thi vào trường, ông Bổng tính toán số đến thi chỉ đạt khoảng 70%.



Ở khu vực phía Bắc, đích nhắm kế tiếp của thí sinh là Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội. Theo thống kê của trường này thì lượt hồ sơ trường nhận năm nay tăng khoảng 8.000 bộ so với năm 2010.



Theo ông Trần Đức Viên - Hiệu trưởng nhà trường, với số lượng 51.000 hồ sơ đăng ký dự thi trong khi chỉ tiêu chỉ có 5.000, tỷ lệ "chọi" của trường năm nay là 1/10.



Điểm chuẩn vào Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội năm 2010 các khối như sau: Hệ ĐH khối A: 13 điểm; khối C,D là 14.5 điểm; hệ CĐ khối A: 10 điểm; khối B: 11 điểm.



Trong khi các trường "top" giữa có tỷ lệ chọi khá cao thì nhóm trường "top" đầu như ĐH Ngoại thương, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Học viện Ngân hàng có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi không có nhiều biến động.



Bà Lê Thị Thu Thuỷ, trưởng Phòng Đào tạo ĐH Ngoại thương cho hay, tổng số hồ sơ đăng ký dự thi vào cơ sở 1 là 8.700 bộ, tăng 200 bộ so với năm 2010, trong đó hồ sơ thi ĐH khối D nhỉnh hơn khối A. Do dó tỷ lệ "chọi" nhà trường tính toán là 1,35.



Ông Trần Mạnh Dũng, trưởng Phòng Đào tạo Học viện Ngân hàng cho biết, năm nay, số hồ sơ của Học viện không tăng mà giảm từ 16.000 bộ năm 2010 xuống 14.000 bộ. Chỉ tiêu tuyển mới vào trường năm nay vẫn ấn định là 2.300. Theo đó, năm nay, tỷ lệ chọi của trường giảm từ 7/1 xuống còn 6/1.



Dù lượng hồ sơ giảm nhưng ông Dũng cho rằng điều này không làm cho điểm chuẩn đầu vào trường giảm do thí sinh ĐKDT là những em có học lực khá, giỏi và rất tự tin.



Năm 2010, điểm chuẩn đầu vào của Học viện Ngân hàng là 21 điểm.



Số hồ sơ đăng ký dự thi vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội lại tăng gần 1.000 bộ với 16.000 hồ sơ. Chỉ tiêu tuyển mới là 5.800, tỷ lệ "chọi" của trường năm nay là 1/2,7 - tương đương năm 2010.



Tỷ lệ "chọi" vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm nay không tăng. Cụ thể, chỉ tiêu tuyển mới vào trường năm nay là 4.750 (chỉ tiêu năm 2010 là 4.000), lượng hồ sơ thu được cũng tăng từ 20.500 bộ lên 24.348 bộ. Theo đó, tỷ lệ "chọi" năm nay là 1/5,1.



Trường ĐH Mỏ - Địa chất năm nay nhận được 16.000 hồ sơ ĐKDT, giảm khoảng 2.000 hồ sơ so với năm trước, tỉ lệ “chọi” vào trường này ở bậc ĐH khoảng 1/4,5.



Trường ĐH Sư phạm Hà Nội nhận được khoảng gần 17.000 hồ sơ ĐKDT, trong khi đó chỉ tiêu vào trường là 2.700. Như vậy, tỷ lệ “chọi” vào trường năm nay vào khoảng 1/62.



ĐH Thái Nguyên năm nay nhận được 64.000 hồ sơ ĐKDT, tương đương với năm trước. Chỉ tiêu vào trường năm nay là 9.700. Như vậy, tỷ lệ "chọi" của trường sẽ là 1/6.6.



Học viện Tài chính, năm nay nhận được khoảng 16.000 hồ sơ ĐKDT, trong khi đó chỉ tiêu được giao là 3.080. Như vậy, tỷ lệ “chọi” vào trường sẽ là 1/5,4.



Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có khoảng 18.965 hồ sơ ĐKDT trên tổng số 3.000 chỉ tiêu. Tỷ lệ “chọi” vào trường sẽ là 1/6,3.



Trường ĐH Giao thông Vận tải có 18.000 hồ sơ, giảm 1.000 hồ sơ so với năm trước, trong khi đó chỉ tiêu vào trường là 4.000. Như vậy tỷ lệ “chọi” vào trường sẽ là là 1/4,5. Trường xây dựng theo điểm trúng tuyển chung vào trường.



Phó Hiệu trưởng Phạm Duy Hòa cho biết, Trường ĐH Xây dựng năm nay nhận được 12.447 hồ sơ, (giảm so với năm trước 6.000 hồ sơ)/ 2.800 chỉ tiêu. Như vậy, tỷ lệ “chọi” vào trường sẽ là 1/4,4.



Học viện Báo chí Tuyên truyền nhận được có 8.500 hồ sơ ĐKDT, chỉ tiêu của trường 1.450. Như vậy, tỷ lệ “chọi” vào trường khoảng 1/5,6.



Trường ĐH Dược nhận được có 2.500 hồ sơ ĐKDT và chỉ tiêu 550, vậy tỷ lệ "chọi" là 1/4,5.



Trường ĐH Thủy lợi có tổng số 15.500 hồ sơ ĐKDT với chỉ tiêu 2.600, tỷ lệ “chọi” của trường này là 1/6.



Trường ĐH Văn hóa năm nay nhận được hơn 5.000 hồ sơ ĐKDT, chỉ tiêu tuyển là 1.100. Như vậy tỷ lệ “chọi” là 1/4,5.



Học viện Ngoại giao có khoảng gần 3.000 hồ sơ ĐKDT, chỉ tiêu của trường khoảng 450. Tỷ lệ “chọi” là 1/7.



Trường ĐH Hà Nội có 9.663 hồ sơ đăng ký trên tổng số 1.700 chỉ tiêu. Như vậy, tỷ lệ “chọi” vào trường khoảng 1/5,6.



Trường ĐH Y Hà Nội nhận được 15.931 hồ sơ ĐKDT trên tổng số 1.000 chỉ tiêu. Tỷ lệ “chọi” vào trường năm nay khoảng 1/16.



Trường ĐH Thương mại năm nay nhận được 39.000 hồ sơ ĐKDT trên tổng số 3.400 chỉ tiêu. Theo đó, tỷ lệ “chọi” ở vào trường khoảng 1/11.



Trường ĐH Luật có trên 11.570 hồ sơ ĐKDT (giảm 2.000 hồ sơ so với năm trước), trong đó khối A: 4.452 hồ sơ; khối C: 4.348 hồ sơ; khối D: 2.779 hồ sơ trên tổng số chỉ tiêu 1.800 vào trường. Như vậy, tỷ lệ “chọi” vào trường năm nay khoảng 1/6,9.



Viện ĐH Mở Hà Nội có 25.000 hồ sơ ĐKDT trên tổng chỉ tiêu vào trường là 3.000. Như vậy, tỷ lệ “chọi” vào trường sẽ là 1/8,3.



Trường ĐH Lâm nghiệp nhận được trên 13.000 hồ sơ ĐKDT trên chỉ tiêu tuyển sinh là 1.600. Như vậy, tỷ lệ “chọi” vào trường là 1/8,1.





Theo Như Quỳnh - Nguyễn Hiền ( VNN)