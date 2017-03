Nhiều học bổng lớn đào tạo sau ĐH

Học bổng bao gồm vé máy bay khứ hồi, học phí và tiền học hằng tháng. Chi phí nơi ở được tổ chức nhận học cung cấp miễn phí. Yêu cầu ứng viên có năm năm kinh nghiệm làm việc và tuổi 25-45. Mẫu đơn, danh sách khóa học tải từ trang web www.indembassy.com.vn. Thông tin chi tiết liên hệ Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ, 55 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM, ĐT: (08) 38237050.

l Đại sứ quán New Zealand cấp 30 suất học bổng New Zealand ASEAN dành cho bậc sau ĐH năm học 2012. Học bổng tài trợ vé máy bay khứ hồi, toàn bộ học phí, chi phí hỗ trợ ổn định cuộc sống khi mới đến New Zealand và chi phí sinh hoạt hằng ngày, bảo hiểm y tế và đi lại. Ứng viên tham dự gửi đơn đăng ký dự tuyển (gồm một bản gốc và một bản sao) đến Đại sứ quán New Zealand, tầng 5, số 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội trước 17 giờ ngày 29-7. Thông tin chi tiết về chương trình xem tại website www.nzembassy.com/viet-nam.

l Quỹ học bổng Vallet của tổ chức “Gặp gỡ Việt Nam” do GS Trần Thanh Vân điều hành dành 15 suất trị giá 9 triệu đồng/suất cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong nước là cán bộ giảng dạy tại các khoa kỹ thuật hay khoa học cơ bản của các trường ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, ĐH Cần Thơ, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM và ĐH Y Dược TP.HCM. Ứng viên đăng ký tài khoản trực tuyến tại địa chỉ http://rvn-vallet.org và gửi hồ sơ về Ban điều hành quỹ học bổng (thông qua trường ĐH mà ứng viên đang giảng dạy) trước ngày 15-5.

Q.DŨNG