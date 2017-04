'Nhiều học sinh học đại học chỉ để lấy cái bằng'

Hai bộ mâu thuẫn một quy định Liên quan đến việc Thông tư 32 của Bộ Giáo dục Đào tạo giảm việc đào tạo cao đẳng trong giáo dục đại học mỗi năm 20% so với năm 2015 và tới năm 2020 sẽ không còn đào tạo cao đẳng trong giáo dục đại học. Tuy nhiên, Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực từ năm 2015 lại cho phép cơ sở giáo dục đại học đào tạo được cấp giấy chứng nhận nghề nghiệp. Nghĩa là không cấm trường đại học đào tạo trung cấp, cao đẳng.điều này sẽ bao gồm cả cao đẳng. Ông Nguyễn Hồng Minh cho biết về nguyên tắc, Luật do Quốc hội ban hành. Luật luôn có phạm vi, hiệu lực cao hơn các quy định của Bộ, ngành và Chính phủ. Do đó, trong trường hợp này, các trường đại học đăng ký hoạt động về lĩnh vực trên, Tổng cục Dạy nghề vẫn tuân theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Khi nào Luật sửa đổi, chúng tôi sẽ thực hiện theo quy định mới.