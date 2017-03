Nhiều khoản tiền trường chưa rõ

Đầu năm học, Sở GD&ĐT TP Hà Nội có hướng dẫn cụ thể về các khoản thu với ba loại: thu hộ, thỏa thuận và tự nguyện. Riêng các khoản thỏa thuận được Sở quy định mức trần. Cụ thể: - Khoản thu phục vụ bán trú gồm: tiền ăn (thu theo thỏa thuận với cha mẹ HS); chăm sóc bán trú (không quá 150.000 đồng/HS/tháng); trang thiết bị phục vụ bán trú (không quá 150.000 đồng/HS/năm với mầm non và không quá 100.000 đồng/HS/năm với HS tiểu học và THCS). - Khoản thu học hai buổi/ngày (không quá 100.000 đồng/HS/tháng với tiểu học và không quá 150.000 đồng/HS/tháng với HS THCS). - Tiền học phẩm chỉ áp dụng với HS mầm non, mức thu không quá 150.000 đồng/HS/năm học. - Nước uống tinh khiết cho HS, áp dụng cho tất cả cấp học, không quá 12.000 đồng/HS/tháng. Tại TP.HCM, Sở GD&ĐT chỉ quy định cụ thể tiền học phí, còn các khoản thu khác do thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, hầu hết các quận, huyện vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể để các trường áp dụng. Được biết các phòng Giáo dục đang tổ chức lấy ý kiến từng địa bàn, sau đó sẽ trình lên UBND quận để chờ duyệt mới có thông báo hướng dẫn.