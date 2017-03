Nhiều ngành chật vật với NV2

Còn bốn ngày nữa sẽ kết thúc việc nhận hồ sơ xét tuyển NV2 vào các trường ĐH, CĐ (10-9). Tuy nhiên, nhiều trường công lẫn tư đều hồi hộp từng ngày chờ thí sinh (TS) nộp hồ sơ vào những ngành do chính TS từ chối.

“TS vẫn chuộng ngành “hot” như tài chính ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh… Trong khi đó, hàng loạt ngành dễ trúng tuyển thuộc nhóm ngành như cơ khí, lâm nghiệp, nông nghiệp, kỹ thuật công nghệ, ngoại ngữ… hầu như TS bỏ qua mặc dù điểm nhận hồ sơ chỉ bằng điểm sàn và khi ra trường đều có đầu ra rất tốt” - Thạc sĩ Trần Đình Lý, Trưởng phòng Công tác sinh viên, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, nhận định.

ĐH: Mỗi ngành chỉ vài hồ sơ

Hằng năm, hàng loạt ngành tại Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đều phải tuyển thêm NV2 và có mức điểm trúng tuyển bằng điểm nhận hồ sơ nhưng TS vẫn “kén” như cơ khí chế biến bảo quản nông sản thực phẩm, cơ khí nông lâm, chế biến lâm sản, công nghệ giấy và bột giấy, lâm nghiệp, phát triển nông thôn và khuyến nông, kinh doanh nông nghiệp… Mới đây, trường cũng thông báo tuyển bổ sung 50 chỉ tiêu NV2 ngành thiết kế đồ gỗ nội thất với mức điểm nhận hồ sơ là 13,5 cho TS dự thi khối A.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai Bình, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, cho biết: “Thống kê đến hôm qua thì ngành tiếng Nhật chỉ có bảy hồ sơ NV2; các ngành công nghệ sau thu hoạch, công nghệ kỹ thuật xây dựng, công nghệ thông tin chỉ có 17-25 hồ sơ. Đây là những ngành TS chỉ cần đạt điểm sàn là trúng tuyển nhưng năm nào trường cũng khó tuyển”.

TS nộp hồ sơ xét tuyển NV2 tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Ảnh: QUỐC DŨNG

Tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Trưởng phòng Đào tạo Nguyễn Tiến Dũng cho hay các ngành kỹ thuật in, cơ tin kỹ thuật, thiết kế máy, kỹ thuật công nghiệp… chỉ tiêu xét tuyển mỗi ngành chỉ có 20-36 nhưng cũng chật vật nguồn tuyển.

Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM Lý Ngọc Đức cho biết chỉ có 30% hồ sơ đăng ký NV2 vào các ngành Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, tiếng Trung Quốc, công nghệ thông tin. “Năm ngoái, vì không tuyển đủ TS nên TS trúng tuyển ngành Trung Quốc học phải chuyển sang ngành Hàn Quốc học. Năm nay không biết như thế nào” - ông Đức nói.

Trong khi đó, tại ĐH Huế, ngành tiếng Nga (Trường ĐH Ngoại ngữ) với 20 chỉ tiêu nhưng chưa có hồ sơ nào, còn các ngành Việt Nam học, quốc tế học, tiếng Pháp, tiếng Hàn chỉ có 5-8 hồ sơ so với chỉ tiêu 20-24. Các ngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp, sư phạm công nghệ thiết bị trường học, tâm lý giáo dục của Trường ĐH Sư phạm cũng mới có 2-11 hồ sơ... PGS-TS Nguyễn Hoàng, Trưởng ban Đào tạo ĐH Huế, cho biết: “ĐH Huế công bố số lượng hồ sơ NV2 vào ngày 6-9 và 8-9 tại trang web www.hueuni.edu.vn. TS sẽ biết được ngành nào có ít hồ sơ nộp vào và nộp NV2 theo sở thích, sở trường của mình để dễ trúng tuyển”.

Nhiều trường cũng khá chật vật với một số ngành như Trường ĐH Tôn Đức Thắng có ngành toán-tin ứng dụng, quan hệ lao động, xã hội học, bảo hộ lao động, cấp thoát nước-môi trường nước. Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng khó tuyển ngành hải dương học-khí tượng-thủy văn, khoa học vật liệu. Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM ngành điện và tự động tàu thủy, máy xây dựng, thiết bị năng lượng tàu thủy. Trường ĐH Văn Hiến ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, văn hóa học, Việt Nam học, Đông phương học…

CĐ cũng vất vả

Sau khi gọi nhập học TS trúng tuyển NV1 và đã thông báo xét tuyển NV2 với 130 chỉ tiêu cho bốn ngành nhưng đến ngày 1-9, Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Vinatex TP.HCM đã quyết định thông báo tuyển 650 chỉ tiêu NV2 cho tất cả các ngành. Theo đó, 100 chỉ tiêu cho mỗi ngành công nghệ may (mã ngành 01-khối A-điểm xét 10), thiết kế thời trang (02-A-10), quản trị kinh doanh (03-A,D1-13,5), kế toán (04-A,D1-11,5); 50 chỉ tiêu cho mỗi ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí (05-A-10), công nghệ kỹ thuật điện-điện tử (06-A-11,5), công nghệ thông tin (07-A-11,5), công nghệ cơ-điện tử (08-A-10), tiếng Anh (09-D1-13,5).

Thạc sĩ Hồ Văn Sĩ, Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, cho biết trường xét tuyển hơn 1.200 chỉ tiêu NV2 nhưng ngành công nghệ may chỉ có 64 chỉ tiêu mà rất ít TS đăng ký, ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt-lạnh có 174 chỉ tiêu cũng không nhiều hồ sơ. “Ngành công nghệ may năm nào cũng khó tuyển vì TS nghĩ học ngành này chỉ ngồi may vá. Có thể trường sẽ đổi tên lại là thiết kế thời trang thì mới mong hút được TS” - ông Sĩ nói.

Còn tại Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM, ngành quản lý văn hóa có 50 chỉ tiêu mới có hai hồ sơ, ngành kinh tế gia đình 45 chỉ tiêu chỉ có 11 hồ sơ. Trường CĐ Nguyễn Tất Thành cũng thông báo xét tuyển NV2 cho 19 ngành khá muộn nên đang hồi hộp chờ TS đăng ký vào những ngày cuối. Các trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Phú Lâm, CĐ Phát thanh truyền hình II, CĐ Tài nguyên và Môi trường TP.HCM… xét tuyển hàng trăm chỉ tiêu NV2 nhưng chưa nhận được nhiều hồ sơ.

Đừng quên nộp hồ sơ tại bưu điện Ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP.HCM, cho biết TS và phụ huynh thường sẽ dồn vào ngày cuối để nộp hồ sơ, việc này tạo một áp lực rất nhiều đối với các trường. Để không bị khóa sổ vào 17 giờ ngày 10-9, TS và phụ huynh nên chọn giải pháp an toàn là gửi theo đường chuyển phát nhanh tại bưu điện. Điều này nhằm giúp tránh chờ đợi lâu, tránh chen lấn và tiết kiệm được nhiều thời gian. Các trường sẽ xác định điểm trúng tuyển NV2 từ điểm cao trở xuống cho đến đủ chỉ tiêu. Do đó hồ sơ gửi trước hay gửi sau không quan trọng nhưng phải nằm trong thời gian cho phép nộp. Ngoài ra, đến nay một số trường thông báo tuyển thêm NV2, TS và phụ huynh nên tìm hiểu trực tiếp tại trường, trên mạng hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng để nắm bắt cơ hội cho mình.

QUỐC DŨNG