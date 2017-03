Nhiều ngành điểm tuyển ngang sàn

. Ngành quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF) xét tuyển khối nào, đào tạo những kiến thức gì, môi trường làm việc? (Thu Hương, Đồng Tháp)

+ Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF): Ngành này xét tuyển hai khối A, D1 từ điểm sàn trở lên. Ngành quản trị kinh doanh đào tạo cử nhân kinh tế có khả năng lập kế hoạch, tổ chức nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực của một doanh nghiệp. Quá trình đào tạo sẽ nhấn mạnh các kỹ năng quản trị sản xuất, quản trị công nghệ, quản trị văn phòng; tổ chức và khai thác hệ thống thông tin quản lý; vận dụng các lý thuyết quản lý hiện đại để xử lý vấn đề nảy sinh; kỹ năng về thanh toán quốc tế, marketing toàn cầu, đầu tư quốc tế, quản trị kinh doanh quốc tế và quản lý công ty đa quốc gia. Tốt nghiệp sinh viên có khả năng thích ứng nhiều dạng công việc ở những vị trí khác nhau trong một doanh nghiệp hoặc tổ chức khác.

. Điểm chuẩn NV1 Trường ĐH Lạc Hồng năm nay là bao nhiêu, trường có áp dụng chính sách điểm ưu tiên hay không? Ngành Đông phương học đào tạo như thế nào? (Minh Anh, Đồng Nai)

+ Trường ĐH Lạc Hồng: Điểm chuẩn NV1 (khối A, D: 13 điểm; khối B, C: 14 điểm), trường áp dụng Quy chế 33, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương nên thí sinh xét tuyển vào trường sẽ được ưu tiên 1 điểm. Khoa Đông phương học thành lập được tám năm, chất lượng đào tạo đã được thị trường lao động tiếp nhận và đánh giá cao. Điểm khác biệt trong đào tạo của ngành này so với các trường có ngành Đông phương đó là các trường khác chú trọng đào tạo tiếng để phục vụ cho việc nghiên cứu văn hóa các nước, còn Trường ĐH Lạc Hồng coi trọng việc sinh viên học tiếng để phục vụ cho doanh nghiệp. Sinh viên khi tham gia nghiên cứu khoa học phải thực hiện bằng ngôn ngữ chuyên ngành.

. Trường ĐH KTCN Long An có những thế mạnh nào so với các trường ĐH khác, có những chế độ chính sách gì cho sinh viên theo học tại đây? (Nhật Minh, Tiền Giang)

+ Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An: Trường này được sự bảo trợ của các tập đoàn kinh tế, xây dựng và bất động sản lớn. Trường gắn với nhu cầu sử dụng nhân lực của doanh nghiệp. Hiện trường có gần 10.000 SV-HS các hệ ĐH-CĐ và TCCN chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, liên kết đào tạo thạc sĩ và ĐH vừa học vừa làm. Đội ngũ giảng viên, giáo sư là những thạc sĩ, tiến sĩ với phương pháp giảng dạy tiên tiến. Trường đủ chỗ cho 15.000 SV theo học (không phải thuê mướn). Ký túc xá đủ chỗ cho 2.000 SV. Mức học phí thấp hơn các trường ĐH khác. Sinh viên được vay vốn, học bổng.

. ĐH Hồng Bàng xét tuyển những ngành gì, khối xét tuyển? (Tuyết Hoa, Bình Thuận)

+ Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng: Trường xét tuyển sinh toàn quốc năm 2010, hệ ĐH gồm các ngành: Công nghệ thông tin (tuyển khối A, D), kỹ thuật công trình (khối A), điện tử viễn thông, cơ khí tự động hóa (khối A), sinh học và môi trường (khối A, B), điều dưỡng đa khoa (khối B), kỹ thuật y học (khối B), khoa học xã hội nhân văn (khối C, D), kinh tế quốc tế (khối A, D), du lịch quốc tế (tuyển khối A, D), Đông Nam Á (khối C, D), châu Á-Thái Bình Dương (khối C, D), thể dục-thể thao (khối T, B), mỹ thuật công nghiệp (khối H, V), kiến trúc (tuyển khối V), quan hệ quốc tế (khối A, D), ngoại ngữ (khối D).

+ Trường ĐH CNTT Gia Định: Xét tuyển hệ ĐH gồm các ngành: Kỹ thuật phần mềm, mạng máy tính truyền thông, hệ thống thông tin, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán (các ngành này tuyển các khối A, B, D), riêng ngành tiếng Anh tuyển khối D. Năm nay trường cũng có tuyển thêm bốn ngành mới: Điện tử viễn thông, tài chính chứng khoán, quản trị kinh doanh du lịch (các ngành này đều tuyển các khối A, B, D) và ngành tiếng Anh thương mại du lịch (tuyển khối D). Hệ CĐ xét tuyển các khối A, B, D và các ngành: Công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, kế toán. Hệ trung cấp xét tuyển các ngành: Kế toán, hệ thống mạng máy tính, hệ thống văn phòng. Hệ trung cấp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp và điểm học tập bậc THPT và bậc THCS.

Cơ hội lớn xét tuyển NV2 Báo Người Lao Động phối hợp với HTV tổ chức ngày hội “Xét tuyển NV2, mở lối tương lai” từ 8 giờ đến 17 giờ thứ Bảy (28-8), tại Cung văn hóa Lao động (55B Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3). Ngày hội nhằm giúp các thí sinh của TP.HCM không đậu NV1 vẫn có cơ hội tham gia xét tuyển NV2. Ngoài ra, những thí sinh từ lớp 9 đến lớp 12 tại TP.HCM và các tỉnh/thành lân cận có thể tham gia ngày hội để tìm hiểu thông tin, cơ hội học tập ở các trường ĐH, CĐ, TCCN. Đặc biệt là chương trình được HTV truyền hình trực tiếp với các chuyên gia tư vấn tuyển sinh của ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Nông Lâm TP.HCM, ĐH Kinh tế Tài chính (UEF), ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Hoa Sen, ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM, CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm, CĐ Kinh tế Công nghệ TP.HCM, CĐ Bách Việt... Bên cạnh đó, học sinh tham gia ngày hội sẽ nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn như từ điển tiếng Anh, dụng cụ học tập, học bổng tiếng Anh, học bổng công nghệ thông tin của các trường, trung tâm Anh ngữ nổi tiếng và có uy tín tại TP.HCM thông qua chương trình bốc thăm trúng thưởng ngay tại chỗ. Các thí sinh nộp hồ sơ vào trường trong ngày hội tuyển sinh nếu trúng tuyển sẽ được giảm học phí 1 triệu đồng và tặng máy tính xách tay cho thí sinh nào đóng học phí trọn khóa học. Liên hệ chi tiết số ĐT: (08) 38.360.377 - 0908.118.889.

X.CH tổng hợp