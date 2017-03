Nhiều ngành xét nguyện vọng 2, 3

Vì vậy cơ hội trúng tuyển vào ĐH NV2 và 3 tương đối hẹp. Thông tin sau giúp thí sinh có thêm cơ hội lựa chọn để đăng ký hồ sơ xét tuyển các NV2 và 3.

+ Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM: Năm nay trường xét 1.660 CT NV2, cụ thể ngành công nghệ kỹ thuật điện: 14 điểm (50 CT); công nghệ kỹ thuật cơ khí: 14 điểm (50 CT); công nghệ nhiệt lạnh: 13,5 điểm (50 CT); công nghệ kỹ thuật điện tử: 14 điểm (50 CT); khoa học máy tính: 14 điểm (180 CT); công nghệ kỹ thuật ôtô: 14 điểm (50 CT); công nghệ may: 13 điểm (50 CT); công nghệ hóa dầu: 16,5 điểm (A) và 17,5 điểm (B), 40 CT; công nghệ hóa: 14 điểm (A) và 15 (B), 50 CT; công nghệ phân tích: 13 điểm (A) và 14 điểm (B); công nghệ thực phẩm: 14 điểm (A) và 16 điểm (B); công nghệ sinh học: 13 điểm (A) và 14 điểm (B), 50 CT; công nghệ môi trường: 14 điểm (A) và 15 điểm (B), 50 CT; quản trị kinh doanh: 16 điểm (A) và 17 điểm (D1), 130 CT; kinh doanh quốc tế: 14,5 (A) và 15,5 (D1), 90 CT; kinh doanh du lịch: 13,5 điểm (A) và 14 điểm (D1), 90 CT; tài chính ngân hàng: 14,5 điểm (A) và 16 điểm (D1), 200 CT; tài chính doanh nghiệp: 13,5 điểm (200 CT). Trường còn dành 2.030 CT xét tuyển NV2 ở bậc CĐ.

Sinh viên tìm kiếm cơ hội du học. Ảnh: PL

+ Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF): Xét tuyển hệ ĐH khối A và D1 các ngành: công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán. Hệ CĐ xét tuyển khối A, D1 các ngành: quản trị kinh doanh, kế toán, mạng máy tính truyền thông. Trường UEF đào tạo theo mô hình chất lượng cao, học phí cao nên không phải phụ huynh nào cũng đủ sức đầu tư cho con em mình. Vì thế nếu nộp hồ sơ xét tuyển vào UEF khả năng trúng tuyển gần như chắc chắn. Trường UEF là nơi có sự đầu tư nổi trội và là đơn vị quy tụ được nhiều giảng viên uy tín trong và ngoài nước.

Ở UEF nhà trường tổ chức lớp nhỏ, dưới 40 sinh viên (lớp ngoại ngữ, thực hành máy tính 18-22 sinh viên). Nhờ đó có thể áp dụng phương pháp đào tạo như ở các nước phát triển. Trường UEF đang thực hiện những gì tốt nhất để sinh viên sẽ có việc làm, làm việc có hiệu quả và làm đúng với ngành nghề đào tạo ngay sau khi tốt nghiệp. Liên hệ bộ phận tư vấn tuyển sinh: (08) 3827.2788. Địa chỉ: 214 Pasteur, phường 6, quận 3, TP.HCM.

+ Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng: Trường xét tuyển sinh toàn quốc năm 2010, hệ ĐH đào tạo các ngành: Công nghệ thông tin (tuyển khối A, D); kỹ thuật công trình (khối A); điện tử viễn thông, cơ khí tự động hóa (khối A); sinh học và môi trường (khối A, B); điều dưỡng đa khoa (khối B); kỹ thuật y học (khối B); khoa học xã hội nhân văn (khối C, D); kinh tế quốc tế (khối A, D); du lịch quốc tế (tuyển khối A, D); Đông Nam Á (khối C, D); châu Á - Thái Bình Dương (khối C, D); thể dục-thể thao (khối T, B); mỹ thuật công nghiệp (khối H, V); kiến trúc (khối V); quan hệ quốc tế (khối A, D); ngoại ngữ (khối D).

+ Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An: Trường xét tuyển NV2, NV3 thí sinh trong cả nước. Các ngành (hai hệ ĐH và CĐ): Công nghệ kỹ thuật xây dựng (khối A, V), bốn ngành sau tuyển các khối A, D1, D2, D3, D4: Khoa học máy tính, kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, riêng ngành tiếng Anh tuyển khối D1. Điểm xét tuyển hệ ĐH: 13 điểm, CĐ: 10 điểm. Như vậy đối với thí sinh thuộc khu vực 2 nông thôn và các đối tượng ưu tiên 1 được cộng điểm mỗi khu vực 1 điểm và mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.

Đối với khối ngành kinh tế (TCNH, KT, QTKD), trường xét tuyển sinh khối A, D1, 2, 3, 4 điều kiện xét tuyển từ điểm sàn (đối với thí sinh khu vực 3, không ưu tiên), thấp hơn điểm sàn. Nhằm thực hiện việc đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động doanh nghiệp, vào tháng 6-2010, Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An đã ký kết hợp tác toàn diện với Ngân hàng Đại Tín và Ngân hàng Đông Á. Những sinh viên khối ngành kinh tế (TCNH, KT, QTKD) sau khi tốt nghiệp sẽ được ưu tiên tuyển dụng tại các ngân hàng Đại Tín và Đông Á. Liên hệ Trường ĐH KTCN Long An theo địa chỉ: QL1A, phường Khánh Hậu, TP Tân An, tỉnh Long An, ĐT: (072) 6287.044; 6287.166; 6287.188.

+ Trường ĐH Công nghệ thông tin Gia Định: Hiện nay trường có đội ngũ cán bộ, giảng viên gần 130 người, trong đó có ba PGS-TS, gần 28 tiến sĩ, 73 thạc sĩ… đảm nhận công tác đào tạo. Trường ổn định mọi mặt tổ chức, hành chính, nhân sự… nhằm hướng đến phục vụ công tác đào tạo sinh viên đạt chuẩn đầu ra, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho xã hội. Năm 2010, hệ ĐH trường xét tuyển các ngành: Kỹ thuật phần mềm, mạng máy tính truyền thông, hệ thống thông tin kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán (các ngành này đều xét tuyển khối A, B, D), tiếng Anh (xét khối D1). Hệ CĐ xét tuyển các ngành: Công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, kế toán (xét A, B, D). Hệ trung cấp xét tuyển các ngành: Kế toán, hệ thống mạng máy tính, hệ thống văn phòng.

Năm nay Trường ĐH Công nghệ thông tin Gia Định tuyển thêm bốn ngành học mới: Điện tử viễn thông, tài chính chứng khoán, quản trị kinh doanh du lịch (ba ngành này xét tuyển khối A, B, D) và ngành tiếng Anh thương mại du lịch (xét tuyển khối D1). Địa chỉ liên hệ trường: Cơ sở chính tại A19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM. Cơ sở 2 tại 285/291 CMT8, phường 12, quận 10, TP.HCM, ĐT: (08) 38680.393.

X.CH tổng hợp