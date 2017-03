Nhiều ngành xét NV2 khối A, D

+ Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An: Theo Điều 33 Quy chế tuyển sinh, khi nộp hồ sơ xét tuyển vào trường, thí sinh thuộc khu vực 1 được cộng 3 điểm; khu vực 2 - nông thôn cộng 2 điểm; khu vực 2 cộng 1 điểm... Trường dành nhiều chỉ tiêu cho NV1 theo nguyên tắc xác định chuẩn bằng điểm sàn trúng tuyển (tùy vào số lượng đăng ký NV1 và điểm thi) để xác định điểm trúng tuyển NV1. Trường đang đào tạo sáu ngành ĐH và CĐ chính quy: Khoa học máy tính (xét tuyển khối A, D 1234 ), công nghệ kỹ thuật xây dựng (A, V), kế toán (A, D 1234 ), quản trị kinh doanh (A, B, C, D 1234 ), tài chính ngân hàng (A, D 1234 ), tiếng Anh (D 1 ). Hệ trung cấp chuyên nghiệp có các ngành tuyển đào tạo: Kế toán, xây dựng dân dụng và công nghiệp, tin học, du lịch. Ngoài ra, trường còn liên kết đào tạo thạc sĩ các ngành. Địa chỉ của trường: QL1A, phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An. ĐT: (072) 3512826 (bấm số 107).

+ Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF): Xét tuyển hệ ĐH khối A và D1 các ngành: Công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, tài chính-ngân hàng, kế toán. Hệ CĐ xét tuyển khối A, D1 các ngành: Quản trị kinh doanh, kế toán, mạng máy tính truyền thông. Trường UEF liên kết chặt giữa nhà trường với doanh nghiệp, chú trọng lấy ý kiến của các nhà tuyển dụng và các doanh nghiệp để xây dựng chương trình đào tạo, lựa chọn nội dung từng môn học. Tại UEF, sinh viên học năm cuối được lựa chọn trong số các doanh nghiệp đối tác chiến lược của trường (Vietcombank, Sài Gòn Công Thương, Việt Á, Kiên Long… Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như: Công ty CP Kiến Á, Khang Điền, Công ty Chứng khoán Thăng Long, Công ty CP Bảo hiểm AAA…) để thực tập phù hợp với nguyện vọng làm việc trong tương lai của mình. Thí sinh liên hệ bộ phận tư vấn tuyển sinh: (08) 3827 2788 (214 Pasteur, phường 6, quận 3, TP.HCM).

+ Trường ĐH CNTT Gia Định: Xét tuyển NV2, NV3 các ngành bậc ĐH: Kỹ thuật phần mềm, mạng máy tính truyền thông, hệ thống thông tin, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán (các ngành này tuyển các khối A, B, D), riêng ngành tiếng Anh tuyển khối D. Năm nay trường cũng có tuyển thêm bốn ngành mới: điện tử viễn thông, tài chính chứng khoán, quản trị kinh doanh du lịch (các ngành này đều tuyển các khối A, B, D) và ngành tiếng Anh thương mại du lịch (tuyển khối D). Hệ CĐ xét tuyển các khối A, B, D và các ngành: Công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, kế toán.

Hệ trung cấp xét tuyển các ngành: Kế toán, hệ thống mạng máy tính, hệ thống văn phòng. Hệ trung cấp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp và điểm học tập bậc THPT và bậc THCS. Đặc biệt, nhà trường có chính sách xét điểm thấp hơn điểm sàn từ 1 đến 3 điểm dành cho thí sinh các huyện Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn. Nhà trường có chính sách học phí phù hợp với số đông thí sinh có hoàn cảnh gia đình ở các vùng kinh tế khó khăn. Mức học phí hiện nay ở hệ ĐH là 7,5 triệu đồng/năm; hệ CĐ 6,5 triệu đồng/năm; hệ trung cấp 5,5 triệu đồng/năm. Trường hỗ trợ học phí cho sinh viên có gia đình khó khăn, diện chính sách cũng như tìm kiếm nguồn tài trợ học bổng hỗ trợ cho sinh viên.

+ Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng: Năm 2010, trường tuyển sinh toàn quốc, hệ ĐH đào tạo các ngành: Công nghệ thông tin (tuyển khối A, D), kỹ thuật công trình (khối A), điện tử viễn thông, cơ khí tự động hóa (khối A), sinh học và môi trường (khối A, B), điều dưỡng đa khoa (khối B), kỹ thuật y học (khối B), khoa học xã hội nhân văn (khối C, D), kinh tế quốc tế (khối A, D), du lịch quốc tế (tuyển khối A, D), Đông Nam Á (khối C, D), châu Á-Thái Bình Dương (khối C, D), thể dục-thể thao (khối T, B), mỹ thuật công nghiệp (khối H, V), kiến trúc (tuyển khối V), quan hệ quốc tế (khối A, D), ngoại ngữ (khối D).

Em đã có bằng tốt nghiệp THCS có học nghề được không? Em phải làm thủ tục nhập học như thế nào?

Nếu tốt nghiệp THCS, bạn sẽ được xét tuyển vào học trung cấp nghề với thời gian đào tạo là ba năm (vừa học văn hóa vừa học nghề). Để được xét tuyển, trước tiên bạn có thể mua hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc tải hồ sơ trên trang web của trường tại địa chỉ sau: http://www.caodangnghehcm.edu.vn. Bạn gửi hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: 38 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM

ĐT: (08) 38438720; Fax: (08) 38435537.

