Nhiều nhận xét tiểu tiết, thiếu phản biện đúng nghĩa

Môn Toán: Kiến thức không nhiều nhưng vẫn nặng! Kết quả đánh giá CT và SGK cho bậc tiểu học và THCS đã gây bất ngờ cho tất cả những người tham gia. Từ lâu nay, chúng ta cứ kêu kiến thức toán quá nặng với HS. Nhưng sau khi so sánh với CT nước ngoài và so với cách đây 40 năm ở VN thì khối lượng kiến thức của mình không hề cao hơn, thậm chí có đôi chỗ đơn giản hoá hơn. Một số chỗ đơn giản hoá đến mức “nguy hiểm”, có thể dẫn đến hạn chế khả năng tư duy của HS. Chẳng hạn: bỏ nhiều chứng minh, dù là chứng minh dễ. Thế nhưng nghịch lí là HS bây giờ học rất nặng, nặng hơn trước nhiều. Rõ ràng nguyên nhân gốc phải là do cấu trúc CT còn có những bất cập. Bố trí chưa hợp lý khiến kiến thức vẫn thế nhưng phải học nhiều. Một trong những nguyên nhân là phương pháp đồng tâm (một kiến thức được dạy nhiều lần ở các trình độ khác nhau) trên thực tế quá bị lạm dụng, dẫn đến một số kiến thức được đưa vào quá sớm lứa tuổi, vượt quá tầm hiểu biết của HS. Ví dụ như với HS phổ thông được học nội dung phân số rất sớm. HS lớp 2 đã được học về 1/2, 1/3 nhưng mãi tới lớp 6 mới kết thúc. Cũng giống trước kia, đến hết lớp 5 (tương đương lớp 6 hiện nay) cũng học xong phân số, trong khi trước kia bắt đầu học từ lớp 4. Về cùng 1 cái đích, cùng 1 thời điểm nhưng HS bây giờ phải xuất phát sớm hơn nhiều. Hiển nhiên, chỉ riêng điểm này, HS lớp 2 và lớp 3 đã phải vất vả hơn cùng lứa tuổi của ngày xưa. Ở bậc THPT, HS đã có nhiều kiến thức nên cái khó, cái nặng giả tạo từng bị đem xuống bậc tiểu học và THCS đã bớt đi. Thế nhưng đôi chỗ vẫn còn. Chẳng hạn như tính giới hạn hay tích phân mà đi sâu vào kỹ thuật bắt các em rèn luyện tính toán thì ngay cả SV năm thứ nhất khoa Toán cũng vất vả. Khuynh hướng đó trong SGK không thể hiện nhiều, nhưng rất sợ trong phần rèn luyện kỹ năng mà thầy cô giáo đào sâu thì nguy. Hay việc dạy quá kĩ về véc-tơ chưa hẳn đã nên. Còn một chuyện nữa không chỉ đối với môn Toán mà hình như cho nhiều môn, là có nhiều tác giả viết sách quá. Mỗi lớp một nhóm đông tác giả. Thậm chí nhóm tác giả tập 1 khác nhóm tác giả tập 2 của cùng một lớp. Khi lắp ráp lại với nhau, cho dù có sửa cho thống nhất hành văn cũng không tài nào khắc phục được sự vênh về nội dung, càng không thể có được một tư tưởng xuyên suốt cho một cấp học, hay xa hơn là một môn học. Đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến việc tiếp thu ý kiến của người nhận xét chưa tốt.