Nhiều thay đổi về chính sách ưu tiên tuyển sinh

Hai thay đổi lớn

* Thưa ông, dự kiến kỳ thi tuyển sinh năm nay sẽ có nhiều thay đổi so với các năm trước. Vậy những thay đổi đó là gì và bao giờ quy chế tuyển sinh sẽ được ban hành?

- Năm nay, chủ trương về tuyển sinh ĐH, CĐ có nhiều đổi mới. Bộ đã công bố các dự thảo liên quan để lấy ý kiến của xã hội và của các cơ quan liên quan. Đến chiều ngày 4.3, Bộ đã nhận được đầy đủ các ý kiến đóng góp cho các dự thảo đổi mới này. Về cơ bản, các ý kiến đều đồng thuận với chủ trương của Bộ. Vì vậy, trong tuần này Bộ sẽ ban hành quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014. Sẽ có hai thay đổi lớn trong quy chế tuyển sinh là việc cho phép các trường thực hiện tuyển sinh riêng và sửa đổi chính sách ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực.

* Sẽ có nhiều thay đổi về việc tuyển sinh riêng và chính sách ưu tiên khu vực không, thưa ông?

- Về quy định tuyển sinh riêng cơ bản giống như dự thảo đã công bố. Năm 2014, các trường được tự chủ tuyển sinh. Những trường có đề án tuyển sinh riêng phù hợp với các quy định của Bộ như: Có ngưỡng đảm bảo chất lượng; được dư luận đồng tình ủng hộ; không để phát sinh hiện tượng các tổ chức của trường và cá nhân tổ chức luyện thi; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh dự thi, không để phát sinh tiêu cực, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch… thì sẽ được tự chủ tuyển sinh. Sau khi công bố quy chế tuyển sinh, Bộ sẽ đồng thời xác nhận những đề án tuyển sinh riêng phù hợp với quy định để các trường triển khai. Việc này sẽ được thực hiện trước ngày 10.3 năm nay.

Việc sửa đổi chính sách ưu tiên đối tượng và khu vực cũng vẫn như dự thảo đã ban hành. Bộ đã bổ sung thêm nhiều đối tượng ưu tiên nhằm đảm bảo công bằng và phù hợp với chính sách của nhà nước như: người khuyết tật nặng; con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh… Đặc biệt, quy chế sẽ sửa đổi khu vực ưu tiên đối với đối tượng 01 nhằm ưu tiên những người thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhiều ngành được phép tuyển sinh lại

* Vừa qua Bộ đã quyết định bỏ điểm sàn trong kỳ thi 3 chung, vậy quy chế tuyển sinh sẽ được sửa đổi như thế nào về việc này?

- Điểm sàn trong tuyển sinh sẽ được thay đổi bằng các tiêu chí khác. Vì vậy, quy chế tuyển sinh mới sẽ chỉ sửa đổi về mặt chữ nghĩa. “Điểm sàn” sẽ được thay thế bằng “Những tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào”. Những tiêu chí này sẽ được Bộ công bố sau nhưng các trường phải dựa vào các tiêu chí này để tuyển sinh thay cho việc chỉ căn cứ vào điểm sàn như trước đây. Những trường có đề án tuyển sinh riêng cũng sẽ thay tiêu chí điểm sàn bằng các tiêu chí mới mà Bộ sẽ ban hành.

* Ông có thể cho biết vì sao trong vòng hơn một tháng mà Bộ cho phép 62 ngành được đào tạo lại trong số 207 ngành bị dừng tuyển sinh?

- Sau khi Bộ công bố dừng tuyển sinh, nhiều trường đã có báo cáo giải trình. Bộ đã rà soát lại báo cáo của các trường và cho phép 62 ngành được tuyển sinh trở lại ngay từ năm 2014. Trong số này có những ngành được phép tuyển sinh lại do những điều kiện đặc thù, một số ngành do trường báo cáo trước đó chưa chính xác, một số ngành do đã bổ sung được đội ngũ giảng viên theo quy định

Theo Vũ Thơ (TNO)