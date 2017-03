Nhiều thông tin cho thấy URH là đại học dỏm

Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy trường này thiếu những thông tin hết sức cơ bản: không có địa chỉ, không có số điện thoại mà chỉ có email và website của trường. Cách trình bày các công trình khoa học trên trang web này sơ sài, không theo một chuẩn nào. Thường thì khi lên danh sách phải có tên bài báo, tên tạp chí, tên tác giả, năm xuất bản, số trang… Trang web này chi ghi tên công trình chung chung mà không ghi là tên sách, hay tên tạp chí, hay tên bài báo và không có tên tác giả! Từ danh sách các công trình nghiên cứu được công bố trên website này, chúng tôi tìm thử một vài bài báo thì kết quả báo lại là không tìm ra.

Chúng tôi liên hệ với nhóm nghiên cứu sinh Việt Nam tại Hà Lan thì được biết trong danh sách các trường có uy tín ở Hà Lan không thấy University Russell Hobbes. Trang web của trường này chỉ nói chung chung về các tổ chức kiểm định mà không ghi là trường được ai kiểm định.

Một thông tin khác trên website nguyenvantuan.net, Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đã viết về sự kiện này như sau: “Hà Lan có nhiều trường ĐH danh tiếng như University of Amsterdam, Leiden University, Utrecht University, Free University, Maastricht University, Erasmus University of Rotterdam, v.v… Về số lượng bài báo khoa học Hà Lan xấp xỉ hay thậm chí cao hơn Úc. Tôi có vài đồng nghiệp ở Amsterdam, Erasmus và Maastricht. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe đến University of Russell Hobbes.

Trang web của URH thiếu những thông tin cần thiết, không có địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

Tìm trên mạng không thấy trường này ở Hà Lan. Tìm trong trang web về gian lận trong thương mại (consumer fraud) thì thấy có ghi “Universiteit Russell Hobbes, probably Netherlands, Formerly claimed association with Preston U of Wyoming”. Như vậy, “trường” này được liệt kê trong danh sách các cơ sở thương mại buôn bán bằng cấp. Ông Bùi Việt Hải có thể đã là một nạn nhân của trường dỏm”.

Trang web của Tổ chức Hợp tác quốc tế về giáo dục của Hà Lan (Nuffic) đã xác nhận từ năm 2008 Trường ĐH URH đã bị vạch trần là một cơ sở chuyên cung cấp bằng dỏm. Trang này đã dẫn nguồn tin của tạp chí Algemeen Dagblad của Hà Lan đã vạch ra University Russell Hobbes là một dạng “diploma mill” (tạm dịch “xưởng sản xuất bằng”). Nguyên văn đoạn cảnh báo này như sau: “AD cảnh báo về bằng cấp giả

Ngày 11-4-2008

Báo Algemeen Dagblad hôm nay đã đăng tải một số bài viết ngắn về những bằng cấp và chứng chỉ giả không được bất kỳ nhà chức trách nào công nhận.

Hai phóng viên điều tra Tonny van der Mee và Kees Wessels đã chỉ ra những cách mà các trường đại học thường cấp bằng không có giá trị trong xã hội với cái giá rất đắt.

Hôm nay đã có hai trường đại học quốc tế giả đã bị lộ diện. Ngày mai sẽ có đến lượt hai trường đại học giả khác nữa. Hai trường đại học giả này có tên là Đại học Spinoza và Đại học Russell Hobbes”.

Ông LNT, một Việt kiều là giám đốc một công ty tư vấn ở Hà Lan, giải thích về sự kiện này như sau: Pháp luật Hà Lan rất nghiêm khắc với các diploma mill. Tổ chức Hợp tác quốc tế về giáo dục của Hà Lan là tổ chức của chính phủ quản lý lĩnh vực này. Việc trang web của tổ chức này đăng thông tin bài báo Algemeen Dagblad là hình thức cảnh báo trước khi thực hiện những bước xử lý tiếp theo. Có lẽ URH đã nhận cảnh báo này và thu mình lại nên hiện nay không thể tìm thấy thông tin về địa chỉ hay hoạt động của trường này.

