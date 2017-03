Nhiều tỉnh hỗ trợ thí sinh miền núi, vùng cao thi tốt nghiệp THPT

Bình Định: Hỗ trợ thí sinh các huyện miền núi dự thi tốt nghiệp xa trường

Để hỗ trợ cho các thí sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp tại các cụm thi xa trường, UBND tỉnh Bình Định đã hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại cho 209 học sinh lớp 12 của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Vân Canh xuống thi tốt nghiệp THPT năm học 2008-2009 tại cụm thi Trường THPT Hùng Vương (TP Quy Nhơn).

Theo đó, mỗi học sinh được hỗ trợ 200.000 đồng tiền ăn, ở, đi lại và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Vân Canh tổ chức đưa học sinh đến điểm thi, thuê nhà nghỉ, phục vụ cơm nước cho thí sinh của trường trong những ngày thi tại Quy Nhơn.

Huyện vùng cao An Lão cũng đã hỗ trợ cho hơn 100 học sinh của Trường THPT Số 2 An Lão tổ chức ôn thi và nấu ăn tại trường cho học sinh một tháng trước ngày thi. Trong những ngày thi, trường cũng đã hợp đồng bảy xe đưa đón thí sinh đến điểm thi tại Trường THPT An Lão, cách trường của thí sinh hơn 7km và tổ chức phục vụ cơm nước tại trường cho thí sinh trong suốt những ngày dự thi.

Quảng Ngãi: Căng thẳng trước mùa thi tốt nghiệp

Các huyện miền núi Quảng Ngãi đang “căng tựa dây đàn” với nỗi lo lớn: liệu hàng trăm thí sinh ở sáu huyện miền núi gồm Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ và Minh Long có vượt được “vũ môn”? Ám ảnh “tỉ lệ đỗ tốt nghiệp 0%” (như Trường THPT Đinh Tiên Hoàng ở huyện miền núi Sơn Tây năm học 2006-2007; tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 1,7% (2/120 học sinh) của Trường THPT huyện miền núi Tây Trà năm học 2007-2008), trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay, nhiều huyện miền núi đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ ôn thi, ăn ở và thuê xe chở thí sinh đến các cụm thi xa trường…

Nhiều giáo viên, phụ huynh học sinh, thậm chí… có cả lãnh đạo huyện miền núi (như huyện Tây Trà) đã đồng hành cùng các thí sinh vượt đường xa hơn 50 km đến cụm thi tốt nghiệp.

Kon Tum: Tranh thủ ôn bài trước giờ thi

Chiều 1-6, tại khu ký túc xá Trường Dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum, học sinh người Giẻ Triêng, Ba Na, Xê Đăng… vẫn tranh thủ ôn bài và đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp bắt đầu vào ngày mai. Buổi trưa tại bếp ăn tập thể của trường cơm canh đã bày sẵn. Bạn Lục Thị Kiều cho biết “Bữa ăn hôm nay được cải thiện hơn những ngày thường, thức ăn ngon nên ai cũng ăn được nhiều để có đủ sức khỏe cho những ngày thi sắp tới”.

Quảng Nam: Thí sinh vượt 150km đến điểm thi

Kỳ thi tốt nghiệp năm nay, tỉnh Quảng Nam có gần 23.000 thí sinh dự thi tại 21 cụm thi với 63 hội đồng thi. Ngoại trừ hai thành phố và các huyện đồng bẳng được tổ chức thi theo cụm, sáu huyện miền núi cao của tỉnh là Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang đều tổ chức thi độc lập (mỗi huyện này chỉ có một trường THPT) nên thuận lợi cho việc đi lại của thí sinh.

Tuy nhiên, đối với các thí sinh hệ bổ túc thì quãng đường đi lại khá vất vả. Cả tỉnh chỉ có bốn cụm thi nên thí sinh của một số trường học phải đi cả trăm cây số mới đến được điểm thi, cá biệt như thí sinh của Trung tâm giáo dục thường xuyên Phước Sơn phải vượt hơn 150km để thi tại điểm thi Trường THCS Kim Đồng (huyện Duy Xuyên).