Nhiều tỉnh thành sẽ tốt nghiệp THPT trên 90%

Hội đồng thi tại tỉnh Trà Vinh hôm nay dự kiến hoàn thành chấm thi ba môn còn lại (văn, sử, địa), ngày 14-6 sẽ tổng hợp xong kết quả, báo cáo kết quả về bộ trong cùng ngày. Nếu được duyệt ngay, tỉnh này hi vọng có thể công bố kết quả vào ngày 15-6. Hội đồng chấm thi tỉnh Bến Tre hi vọng sẽ công bố kết quả ngày 16-6.



Tại Đồng Tháp, dự kiến hôm nay (13-6) hoàn tất chấm hai môn trắc nghiệm và hai môn toán, văn nhưng còn phải chờ hai môn sử, địa. Sau đó tiến hành chấm thanh tra, tổng hợp kết quả, kiểm dò... dự kiến đến ngày 16, 17-6 mới công bố kết quả. Tại hội đồng chấm thi tỉnh Long An, tính đến chiều 12-6 mới chấm xong khoảng 1/3 tổng số bài thi. Dự kiến đến ngày 17-6 mới tổng hợp điểm xong nên khó có thể công bố điểm sớm. Tại Tây Ninh, nơi có 18.000 bài thi, dự kiến đến cuối tuần mới chấm xong và đến ngày 18-6 mới công bố kết quả.



Nhận định ban đầu về kết quả thi, nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long phấn khởi với kết quả thi khá tốt ở các môn tự luận. Theo các hội đồng chấm thi, tỉ lệ tốt nghiệp chung khoảng 90% trở lên.





Theo PHÚC ĐIỀN (TT)