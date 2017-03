Nhiều trường bắt đầu xét tuyển NV3

Hôm nay, 10-9, hạn chót nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng (NV) 2. Tuy nguồn tuyển dồi dào nhưng số hồ sơ nộp vào các ngành không đều, một số trường bắt đầu xét tuyển NV3.

“Nóng” kinh tế, “nguội” xã hội

Với sự “nóng” lên của các sàn giao dịch chứng khoán, khối ngành kinh tế, đặc biệt là ngành tài chính ngân hàng cũng “nóng” lên với số lượng thí sinh đăng ký NV2 rất cao. Rõ nhất là tại Trường ĐH Mở TPHCM, thí sinh dư vài điểm so với điểm sàn xét tuyển cũng chưa chắc đậu vào các ngành tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh. Đây là 2 ngành “nóng” nhất của trường hiện nay. Trường này có số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 thuộc loại cao, tính đến nay đã lên đến trên 8.000 (so với chỉ tiêu khoảng 800, cả ĐH và CĐ).

Lượng hồ sơ nộp vào Khoa Kinh tế - ĐH Quốc gia TPHCM tính đến nay cũng đã lên tới 800 và dự báo mức điểm chuẩn sẽ ngoài 20. Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã nhận được trên 3.000 hồ sơ, trong đó hồ sơ nộp vào khối ngành kinh tế chiếm số lượng lớn. Do đó, dự báo điểm chuẩn xét tuyển NV2 các ngành khối kinh tế sẽ cao hơn điểm sàn rất nhiều.

Trong số hơn 1.000 hồ sơ nộp vào Trường ĐH Văn Hiến, khối ngành kinh tế vẫn có số lượng hồ sơ nộp rất cao, ngược lại các ngành công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông, xã hội học, tâm lý học, Việt Nam học còn thiếu rất nhiều chỉ tiêu. Tại Trường ĐH Luật TPHCM, số hồ sơ nhận vào chỉ khoảng 70. Còn tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, hiện nay trường đã nhận được khoảng 400 hồ sơ xét tuyển NV2 so với chỉ tiêu 450, số hồ sơ có điểm thi cao cũng khá nhiều.

Còn nhiều chỉ tiêu cho NV3

Tuy số lượng hồ sơ nhiều và điểm thi cao nhưng hồ sơ nộp vào các ngành không đều nhau nên hiện nay đã có một số trường công bố xét tuyển NV3.

Tham gia xét tuyển khá trễ, Trường ĐH Sài Gòn còn nhận hồ sơ đến hết ngày 30-9. Trường xét tuyển 600 chỉ tiêu hệ chính quy: Ngành tiếng Anh: chỉ tiêu 200 (D1); công nghệ thông tin: 200 (A); sư phạm toán: 50 (A); sư phạm giáo dục tiểu học: 100 (A, C, D1); sư phạm giáo dục mầm non: 50 (D1). Thí sinh có điểm thi đạt từ điểm sàn trở lên có thể nộp hồ sơ. Các ngành ngoài sư phạm tuyển thí sinh trong cả nước, các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu TPHCM. Trường ĐH Hồng Bàng tuyển 750 chỉ tiêu NV3 vào tất cả các ngành đào tạo của trường. Trong đó, các ngành ưu tiên tuyển là: ngành ngoại ngữ - châu Á, Đông Nam Á và công nghệ quản trị dệt may - kinh doanh thời trang. Theo Trường ĐH Lạc Hồng, lượng hồ sơ nộp vào trường đã lên đến 1.000 so với chỉ tiêu là 700. Tuy nhiên, trường sẽ lấy thêm NV3 khoảng 100 - 200 hồ sơ để dự phòng thí sinh trúng tuyển “ảo”. Trường ĐH Văn Hiến vẫn còn nhận hồ sơ vào các ngành thiếu chỉ tiêu như: xã hội học, tâm lý học, Việt Nam học... và tiếp tục xét tuyển khoảng 100 chỉ tiêu cho hệ CĐ ngành du lịch... Riêng Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn cho biết trường tiếp tục tuyển NV3 hệ ĐH, CĐ với 500 chỉ tiêu vào tất cả các ngành của trường. Thí sinh thi các khối A, B, C, D, V và H có mức điểm từ điểm sàn trở lên có thể nộp hồ sơ.