Nhiều trường “bội thu” thí sinh tuyển thẳng

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm nay có 1.231 thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Số lượng năm nay khá đông so với mọi năm. Các học sinh xuất sắc này được quyền tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào trường, vào ngành mình yêu thích. Được biết, hầu hết số lượng học sinh này đều đăng ký vào những trường “tốp trên” vào những ngành “hót”. Đây cũng chính là sự cạnh tranh của thí sinh giỏi trong mùa tuyển sinh năm nay.



Trường ĐH Ngoại thương năm nay thông báo nhận số lượng chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển không quá 20% chỉ tiêu. Theo bà Lê Thị Thu Thủy, trưởng phòng đào tạo nhà trường cho biết, hiện trường đã nhận được hơn 10 hồ sơ tuyển thẳng vào ngành ngoại ngữ và số lượng hồ sơ ưu tiên xét tuyển khoảng hơn 200 đăng ký vào những ngành “hót” của trường. Hầu hết các thí sinh thực hiện quyền ưu tiên xét tuyển này đều trúng tuyển bởi các em chỉ cần bằng điểm sàn của Bộ là đỗ.



Tại ĐH Bách khoa Hà Nội, theo ông Hoàng Minh Sơn, trưởng phòng đào tạo nhà trường, trường đã nhận được gần 200 hồ sơ đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển nhiều hơn năm trước một chút. Trong đó hơn 100 hồ sơ đăng ký tuyển thẳng.



Không chỉ các trường kinh tế “bội thu” tuyển thẳng mà năm nay các trường khối ngành xã hội số lượng thí sinh đăng ký tuyển thẳng cũng tăng lên.



Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG Hà Nội đã có thông báo trúng tuyển cho 49 hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng. Số học sinh giỏi quốc gia đăng ký xét tuyển thẳng nhiều nhất là ngành lịch sử với hơn 20 thí sinh, trong khi đó chỉ tiêu của ngành này là 90.



Còn tại ĐH Sư phạm Hà Nội, theo thống kê của nhà trường, ngành Sư phạm Văn của trường có hơn 40 hồ sơ tuyển thẳng trong tổng số chỉ tiêu dự kiến của trường là hơn 100; Ngành Sư phạm Sử, số tuyển thẳng đã chiếm quá nửa chỉ tiêu với 50 hồ sơ tuyển thẳng/ 90 chỉ tiêu.



Học viện Ngoại giao, theo bà Nguyễn Thị Thìn, trưởng phòng đào tạo Học viện, trường ưu tiên nhận toàn bộ số học sinh giỏi quốc gia đăng ký tuyển thẳng vào trường. Năm nay ngành Ngôn ngữ Anh của trường nhận được hơn 10 hồ sơ đăng ký tuyển thẳng và chỉ tiêu của ngành này là trên 70.



Quy định làm hạn chế thí sinh giỏi vào trường!



Ngược lại với các trường trên, một số trường đại học mặc dù năm nay nhận được số lượng hồ sơ đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển nhiều hơn năm trước nhưng số lượng vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi nhiều hạn chế.



Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, ông Lê Hữu Lập, Phó Giám đốc Học viện cho biết, trường nhận được hơn 10 hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, nhiều gấp đôi so với năm trước. Hiện chưa thống kê chính xác số lượng thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển nhưng cũng sẽ không nhiều hơn năm trước.



Giải thích vì sao số lượng thí sinh vào Học viện lại ít như vậy, ông Lập cho hay, do tính chất đào tạo của Học viện chỉ có 6 ngành đào tạo nên Học viện chỉ ưu tiên xét tuyển những thí sinh đoạt giải các môn Toán, Lý và Tin học, điều đó cũng hạn chế một phần. Bên cạnh đó, những những thí sinh đoạt giải các môn này đều đi theo con đường nghiên cứu, khoa học cơ bản.



Học viện Ngân hàng mặc dù năm nay không hạn chế số lượng tuyển thẳng nhưng số lượng đăng ký khá ít, vài ba trường hợp. Lý do ít thí sinh đăng ký tuyển thẳng vào Học viện là do quy định của trường khá khắt khe. Cụ thể, với thí sinh được quyền ưu tiên xét tuyển, thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2011, 2012 các môn: Toán học, Văn học, Tiếng Anh đã tốt nghiệp THPT năm 2012 nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng, sau khi dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy khối D1 năm 2012 đủ số môn quy định theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, đăng ký vào học ngành Ngôn ngữ Anh tài chính - ngân hàng của Học viện Ngân hàng, được ưu tiên cộng điểm thưởng như sau: Giải nhất: cộng 3,0 điểm; Giải nhì: cộng 2,0 điểm; Giải ba: cộng 1,0 điểm. Chính vì lẽ đó nên hạn chế số lượng học sinh giỏi vào Học viện.





Theo Hồng Hạnh (DT)