Nhiều trường CĐ có tỉ lệ chọi căng hơn ĐH

Cả nước có trên 489.860 hồ sơ đăng ký tuyển sinh CĐ, chiếm 26% trong tổng số hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ. Thống kê cho thấy năm nay nhiều trường CĐ sẽ “nóng” vì có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi, tỉ lệ “chọi” còn cao hơn cả các trường ĐH, do đó sẽ căng thẳng không kém kỳ thi tuyển sinh ĐH.

Các trường có lượng thí sinh đăng ký dự thi cao là: CĐ Kinh tế đối ngoại (có khoảng 30.990 thí sinh đăng ký dự thi, tỉ lệ “chọi” 1/22,45); CĐ Giao thông Vận tải Hà Nội (30.523, 1/16,9); CĐ Tài chính hải quan (17.281, 1/10,17); CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội (17.372, 1/12,41); CĐ Công thương TP.HCM (16.456, 1/7,6); CĐ Công nghiệp thực phẩm TP.HCM (16.026, 1/8); CĐ Nguyễn Tất Thành (13.540, 1/5,2); CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (13.286, 1/6,6)… Trong đó, Trường CĐ Kinh tế đối ngoại lập kỷ lục khi phải bố trí đến 35 điểm thi rải khắp bảy quận trung tâm.

Tuy nhiên, trong khi các nhóm ngành kỹ thuật, kinh tế tăng cao thì năm nay nhóm ngành CĐ sư phạm lại có ít hồ sơ đăng ký dự thi (CĐ Sư phạm Trung ương chỉ có 2.416 thí sinh/700 chỉ tiêu). Tương tự, nhóm ngành y tế, môi trường, công nghệ thông tin cũng khá ít thí sinh đăng ký dự thi (CĐ Tài nguyên và Môi trường TP.HCM có 4.743 thí sinh/1.400 chỉ tiêu). Cá biệt, Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Phú Lâm là đơn vị được đầu tư trọng điểm của ngành giáo dục TP.HCM nhưng chỉ có 1.418 thí sinh đăng ký dự thi trong khi chỉ tiêu là 1.000.

l Chiều 13-7, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã gửi công điện khẩn tới hội đồng tuyển sinh các trường CĐ trong cả nước nhắc nhở bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi. Bộ trưởng yêu cầu chủ tịch hội đồng tuyển sinh các trường CĐ cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, đặc biệt là công an, bằng mọi biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong tất cả các khâu có liên quan đến đề thi như giao nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng đề thi.

Bộ quy định mỗi phòng thi chỉ xếp tối đa 40 thí sinh kèm hai cán bộ coi thi. Các cán bộ coi thi phải phổ biến kỹ quy chế cho thí sinh, tổ chức nơi trông giữ điện thoại di động, tư trang cá nhân cho cán bộ coi thi và thí sinh. Các hội đồng tuyển sinh phải xử lý nghiêm tất cả các cán bộ và thí sinh vi phạm quy chế, đặc biệt là các trường hợp mang điện thoại di động vào phòng thi.

Q.DŨNG - T.NHƯ