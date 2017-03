Nhiều trường công bố điểm chuẩn nguyện vọng 2

Khu vực phía Bắc :

Trường ĐH Thương mại Hà Nội: điểm chuẩn NV 2 như sau: Quản trị doanh nghiệp khách sạn du lịch: 23,5, Maketting thương mại: 22; Thương mại điện tử: 23,5.

Trường Đại học Điện lực: Hệ ĐH, điểm trúng tuyển NV 2 cho tất cả các ngành: 22,5. Hệ CĐ: điểm chuẩn NV2 các ngành như sau: Hệ thống điện: 15; Tin học: 12,5, Nhiệt điện: 12, Thủy điện: 12; Công nghệ tự động: 14,5; Quản lý năng lượng: 13; Điện tử viễn thông: 15,5; Công nghệ cơ khí: 12; Cơ điện tử: 12. Ngày nhập học hệ đại học là 17.9, hệ CĐ là 28.9.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định: Hệ ĐH: các ngành hệ sư phạm: 18, hệ kỹ thuật: 15,5. Hệ CĐ: các ngành hệ sư phạm: 13, hệ kỹ thuật: 12. Thời gian nhập học từ 28.9 đến 30.9.

Trường ĐH Nông nghiệp 1 thông báo sẽ xét tuyển 560 chỉ tiêu NV3 đối với cả hai khối A và B. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là khối A: 17 điểm, khối B: 20 điểm đối với HSPT - KV3, mỗi khu vực ưu tiên giảm 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên giảm 1 điểm. Phạm vi tuyển sinh trong cả nước. TS có nhu cầu xét tuyển NV3 cần nộp hồ sơ về Phòng Đào tạo của trường trước ngày 1.10.2007. Chỉ tiêu xét tuyển NV3 của từng ngành như sau: Kỹ thuật cơ khí: 60 (chỉ xét tuyển khối A), Kỹ thuật điện: 60 (chỉ xét tuyển khối A), Tin học: 50 (chỉ xét tuyển khối A), Khoa học cây trồng: 50, Bảo vệ thực vật: 60, Khoa học đất: 60, Chăn nuôi: 60, Nuôi trồng thủy sản: 50, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp: 50, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan: 60.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Ngành Xã hội học (18đ); Triết học, Kinh tế chính trị (20đ); Quan hệ công chúng (22đ); Biên dịch tiếng Anh (18,5đ).

Khu vực phía Nam

Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng , điểm chuẩn NV2 trường như sau: Ngành Kiến trúc công trình, Quy hoạch đô thị và nông thôn (17 điểm); Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường, Kỹ thuật hạ tầng đô thị (cấp điện, cấp thoát nước, môi trường), Quản lý xây dựng - Kinh tế xây dựng, Kế toán và Thống kê xây dựng cơ bản (16đ); Đồ họa và quảng cáo, Trang trí nội - ngoại thất (khối V: 17đ, khối H: 23đ). Ngày 14.9, nhà trường sẽ gửi giấy báo trúng tuyển qua đường bưu điện và các Sở GD-ĐT hoặc thí sinh có thể nhận trực tiếp tại Phòng Đào tạo.

Ngoài ra, trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng tuyển 600 chỉ tiêu NV3, điểm xét tuyển cụ thể như sau: Quy hoạch đô thị và nông thôn (khối V: 17đ); Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường, Kỹ thuật hạ tầng đô thị (cấp điện, cấp thoát nước, môi trường), Quản lý xây dựng - Kinh tế xây dựng, Kế toán và Thống kê xây dựng cơ bản (khối A: 15đ); Đồ họa và quảng cáo, Trang trí nội - ngoại thất (khối V: 17đ, khối H: 23đ). Thí sinh khi nộp hồ sơ xét tuyển NV3 chú ý: Điểm thi các môn khối A, V, H không có môn nào điểm 0; điểm môn năng khiếu khối V, H nhân hệ số 2, điểm chưa nhân hệ số từ 4,5 trở lên, riêng điểm môn Bố cục và Trang trí chưa nhân hệ số từ 4 trở lên.

Trường nhận hồ sơ xét tuyển NV3 từ nay cho đến ngày 30.9 tại Phòng Đào tạo, số 190 đường 2.9, TP Đà Nẵng (ĐT: 0511.210030 - 210032). Hồ sơ bao gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh ĐH năm 2007 có đóng dấu đỏ của trường dự thi (phiếu số 2), 1 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh, lệ phí xét tuyển: 15.000đ/hồ sơ.

Trường ĐH Nha Trang: Điểm chuẩn NV2 các ngành như sau: Khai thác thủy sản, An toàn hàng hải tàu cá (13,5đ); Cơ khí tàu thủy, Cơ khí động lực ô tô, Cơ khí động lực tàu thủy, Cơ khí chế tạo, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ cơ - điện tử, Công nghệ KT điện - điện tử, Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh (16đ); Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, Bảo vệ môi trường & NL thủy sản (17,5đ); Công nghệ thông tin (khối A: 17đ, khối D1: 15,5đ); Kinh tế thủy sản, Kinh tế thương mại, Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh du lịch, Tài chính (khối A: 17đ, khối D1-D3: 15,5đ); Tiếng Anh (15,5đ). Bậc ĐH đào tạo tại Phân hiệu Kiên Giang chỉ tuyển thí sinh các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có kết quả thi khối A, B, D1 đạt điểm sàn của ĐH. Trường không tuyển NV3.

Trường ĐH Phú Yên: Điểm chuẩn NV2: Hệ ĐH ngành Giáo dục tiểu học, Sư phạm Tin học, Cử nhân tin học (15đ); Giáo dục mầm non (13đ). Hệ CĐ ngành Sư phạm Lý - KTCN (14đ); Sư phạm Sử - Địa (13,5đ); Sư phạm Anh văn (11,5đ); Tin học (ngoài sư phạm) (12đ). Trường có dự kiến tuyển NV3, chi tiết sẽ thông báo sau.

Trường ĐH Đà Lạt : Điểm chuẩn NV2 hệ ĐH các ngành: Toán học, Tin học, Vật lý, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Hóa học, Môi trường, Kinh tế nông lâm (16đ); Sinh học, Quản trị kinh doanh (18đ); Nông học, Công nghệ sau thu hoạch (17đ); Công nghệ sinh học (21đ); Kế toán (19đ); Luật học, Tiếng Anh (17,5đ); Xã hội học, Văn hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Việt Nam học, Công tác xã hội - PTCĐ (15đ); Du lịch, Đông phương học, Quốc tế học (14đ). Hệ CĐ: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Công nghệ sau thu hoạch (12đ); Kế toán (13đ).

Hệ Trung học: Pháp lý, Du lịch, Kế toán (8đ). Điểm xét tuyển NV3: Khối A (16đ) các ngành Toán học (50 chỉ tiêu), Tin học (50), Vật lý (20), Điện tử- Viễn thông (40), Hóa học (30), Môi trường (50); Khối B (19đ) các ngành Sinh học (10), Nông học (30), Công nghệ sau thu hoạch (20); Khối C (15đ) các ngành Xã hội học (50), Văn hóa học (50), Việt Nam học (40), Công tác xã hội - PTCĐ (40); Khối D1 (14đ) các ngành Du lịch, Đông phương học, Quốc tế học (50 chỉ tiêu mỗi ngành); Ngành Anh văn (17,5đ; 50 chỉ tiêu). Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển NV3 từ nay cho đến ngày 30.9.

Học viện Hàng không Việt Nam: Điểm chuẩn NV2 ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông hàng không (21đ).

ĐH Sư phạm TP.HCM: Điểm chuẩn NV2 các ngành Công nghệ thông tin: 19; Sư phạm song ngữ Nga-Anh: 20; SP Giáo dục đặc biệt: 15,5; Sử - Giáo dục quốc phòng: 17; Cử nhân (CN) tiếng Anh: 24; CN tiếng Pháp: 20; CN tiếng Trung: 20; CN Vật lý: 19,5; CN Hóa học: 21; CN Ngữ văn: 16,5; Việt Nam học: 15,5; Quốc tế học: 15,5. Những thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển NV2 vào ngành CN song ngữ Nga - Anh, nếu đạt từ 20 điểm trở lên được chuyển qua ngành Sư phạm song ngữ Nga - Anh.

Trường ĐH Giao thông vận tải cơ sở 2: Điểm chuẩn NV2 các ngành Điều khiển học, Cơ điện tử, Dưỡng ô tô và sân bay (16đ); Kinh tế bưu chính viễn thông (17,5đ).

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM: Điểm chuẩn hệ ĐH: Cơ khí chế biến bảo quản NSTP, Cơ khí nông lâm, Chế biến lâm sản, Công nghệ giấy và bột giấy, Công nghệ nhiệt lạnh, Điều khiển tự động, Cơ điện tử, Hệ thống thông tin địa lý, Công nghệ địa chính (16đ); Công nghệ kỹ thuật ô tô (17đ); Chăn nuôi, Lâm nghiệp, Nông lâm kết hợp, Quản lý tài nguyên rừng, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Sư phạm kỹ thuật công nông nghiệp (khối A/B: 16/17); Bảo vệ thực vật (A/B: 17/18); Ngư y (A/B: 17/19); Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên (A/B: 16/18); Kinh tế nông lâm, Kinh tế tài nguyên môi trường (A/D1: 17/16); Phát triển nông thôn và khuyến nông, Kinh doanh nông nghiệp (A/D1: 16/15); Quản lý thị trường bất động sản (A/D1: 17,5/16,5); Tiếng Pháp (18đ). Hệ CĐ: Tin học (12đ); Quản lý đất đai (A/D1: 13,5/13); Cơ khí nông lâm (12đ); Kế toán (13,5đ); Nuôi trồng thủy sản (14đ).

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM): Điểm chuẩn NV2 bằng điểm xét tuyển, riêng ngành song ngữ Nga - Anh (khối D1) điểm chuẩn là 19,5đ.

Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM): Ngành Công nghệ thông tin: Chương trình do ĐH Quốc tế cấp bằng (16,5đ), Chương trình liên kết do ĐH Nottingham, ĐH West of England cấp bằng (15,5đ); Khoa học máy tính (16,5đ); Điện tử Viễn thông: Chương trình do ĐH Quốc tế cấp bằng (16,5đ), Chương trình liên kết do ĐH Nottingham, ĐH West of England cấp bằng (15,5đ); Điện - điện tử, Kỹ sư viễn thông (15,5đ); Công nghệ thông tin: Chương trình do ĐH Quốc tế cấp bằng (khối A/B: 17,5/19), Chương trình liên kết do ĐH Nottingham, ĐH West of England cấp bằng (15,5đ); Quản trị Kinh doanh: Chương trình do ĐH Quốc tế cấp bằng (18,5đ), Chương trình liên kết do ĐH Nottingham, ĐH West of England, ĐH Auckland cấp bằng (16đ).

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM: Điểm chuẩn NV2 hệ ĐH: Công nghệ Nhiệt lạnh (19,5đ); Công nghệ May (17đ); Công nghệ Hóa học (21đ); Công nghệ Môi trường (20đ); Công nghệ Sinh học (19đ); Anh văn (17đ). Hệ CĐ: Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ phần mềm - Mạng máy tính 15,5đ); Điện tử (Điện tử công nghiệp - Điện tử Viễn thông - Điện tử Máy tính 14,5đ); Kỹ thuật Điện (Điện công nghiệp 14,5đ); Công nghệ Nhiệt - Lạnh (Điện lạnh 13,5đ); Cơ khí (Chế tạo máy - Cơ điện - Công nghệ hàn 14,5đ); Cơ Điện tử (12đ); Cơ khí Động lực (Sửa chữa ôtô 15đ); Công nghệ Hóa (Hóa vô cơ - Hóa hữu cơ - Hóa phân tích - Máy và thiết bị hóa chất 13,5đ); Công nghệ Hóa dầu (14đ); Công nghệ thực phẩm (15,5đ); Công nghệ môi trường (14,5đ); Công nghệ sinh học (15,5đ); Quản trị kinh doanh (17,5đ); Tài chính Ngân hàng (20đ); Kinh doanh Du lịch, Kinh doanh quốc tế (15đ); Marketing (14,5đ); Công nghệ cắt may và thiết kế thời trang (Thiết kế thời trang - Công nghệ may 14đ); Ngoại ngữ (Anh văn) (13đ).

Trường ĐH Hoa Sen: Hệ ĐH: Nhóm ngành Công nghệ thông tin (17đ); Nhóm ngành Quản trị - Kinh tế: Quản trị kinh doanh (khối A/D1/D3: 18/16/16), Quản trị nguồn nhân lực (17/16/16), Marketing (17,5/16/16), Kế toán (17/16/16), Quản trị Du lịch và Khách sạn nhà hàng (18/17/17); Tiếng Anh (21đ). Hệ CĐ: Nhóm ngành Công nghệ thông tin (A/D1/D3: 14/12/12); Quản trị kinh doanh (15/12,5/12,5); Ngoại thương, Kế toán (14/12/12), Quản trị Du lịch và Khách sạn nhà hàng (15/13/13), Quản trị văn phòng (A/C/D1/D3: 14/13/12/12), Anh văn thương mại (16đ). Sinh viên làm thủ tục nhập học từ ngày 14- 18.9. Ngoài ra trường còn tuyển hệ kỹ thuật viên, chi tiết thông báo tại website www.hoasen.edu.vn.

Trường ĐH Bạc Liêu: Hệ ĐH các ngành Tin học (15đ); Sư phạm Toán- Tin (19đ); Nuôi trồng thủy sản (A/B: 15/17); Kế toán (A/D1: 19,5/18). Hệ CĐ: Sư phạm Văn- Sử (12đ); Công nghệ thông tin (ngoài sư phạm) (14đ).

Trường CĐ Sư phạm Bình Dương: Điểm chuẩn NV2 ngành Tin học (ngoài sư phạm) (12đ); Tiếng Anh (ngoài sư phạm) (10đ); Giáo dục mầm non (khối M: 10đ, khối A: 16,5đ, khối C: 15đ). Điểm xét tuyển NV3: Hai ngành tuyển sinh trong cả nước: ngành Tin học (khối A: 12đ, 67 chỉ tiêu); Tiếng Anh (khối D1: 10đ, 37 chỉ tiêu); Giáo dục mầm non tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú tại Bình Dương (khối M: 10đ, 15 chỉ tiêu). Thủ tục nộp hồ sơ và thời gian đăng ký xét tuyển theo đúng quy định của Bộ GD- ĐT.

Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường TP.HCM: Điểm chuẩn NV2: Ngành Khí tượng học, Kỹ thuật trắc địa (12đ); Công nghệ Kỹ thuật môi trường, Quản lý đất đai (khối A, B: 12đ; D1: 10đ). Điểm xét tuyển NV3: Ngành Khí tượng học (khối A, B: 12đ, 40 chỉ tiêu); Kỹ thuật trắc địa (khối A, B: 12đ, 200 chỉ tiêu). Ngoài ra, trường tiếp tục tuyển hệ TCCN, chi tiết thí sinh có thể tìm đọc tại website: www.tnmthcm.edu.vn.

ĐH Quang Trung (Bình Định) công bố điểm chuẩn NV2, chỉ tiêu xét tuyển NV3: NV2 - bậc ĐH (khối A: 15 điểm; khối B: 15, khối D1: 13), bậc CĐ (khối A: 12, khối D1: 10); điểm xét tuyển NV3 - bậc ĐH: Tin học ứng dụng (mã ngành 101, khối A: 15 điểm, chỉ tiêu: 50), Tài chính - Ngân hàng (407, khối A: 15, chỉ tiêu: 50). Thời gian xét tuyển NV3 từ ngày 15 - 30.9. Trong năm học 2007 - 2008, ĐH Quang Trung mở thêm 2 ngành học mới là Tài chính - Ngân hàng và Xây dựng - Dân dụng công nghiệp.