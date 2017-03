Nhiều trường công bố điểm chuẩn NV2, chỉ tiêu NV3

Thí sinh dự thi vào Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM. Ảnh: T.Khiêm



* Điểm chuẩn Trường ĐH Tôn Đức Thắng:

* Điểm chuẩn Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM:

* Điểm chuẩn Trường ĐH Văn Lang:

* Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm TPHCM:

* Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM:

Ở bậc ĐH, điểm chuẩn NV2 ngành khoa học máy tính: 14; toán ứng dụng, kỹ thuật điện – điện tử: 13; bảo hộ lao động: 14 (A), 16 (B); kỹ thuật công trình xây dựng: 16; kỹ thuật xây dựng công trình giao thông: 14,5; công nghệ kỹ thuật môi trường (chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường): 14 (A), 16,5 (B); quy hoạch vùng đô thị: 14 (A), 15 (V); kỹ thuật hóa học: 14 (A), 17 (B); khoa học môi trường: 16 (A) và 17,5 (B); công nghệ sinh học: 16 (A) và 18,5 (B); tài chính ngân hàng: 18; kế toán: 16,5; quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh quốc tế: 16; quản trị kinh doanh nhà hàng khách sạn: 16 (A) và 16,5 (D1); xã hội học, Việt Nam học: 13 (A,D1), 14 (B); ngôn ngữ Anh: 16; tiếng Trung Quốc: 14; Trung Anh: 15; thiết kế công nghiệp: 18,5.Ở bậc CĐ, ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông: 10; tin học ứng dụng: 11,5 (A), 12 (D1); công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: 10,5 (A); công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: 12,5 (A); kế toán: 12,5 (A), 13 (D1); quản trị kinh doanh: 13; tài chính ngân hàng: 13,4; tiếng Anh: 12,5.Bậc ĐH là 13 điểm (khối A, D1, V, H) và 14 điểm (khối B, C). Bậc CĐ có điểm trúng tuyển thấp hơn 3 điểm so với điểm trúng tuyển ĐH ở các khối thi tương ứng (khối A, D1: 10 điểm; khối B,C: 11 điểm).Đại diện nhà trường cho biết, trường nhận được hơn 2.500 hồ sơ tham gia xét tuyển NV2 ở cả bậc ĐH và CĐ. Đợt xét tuyển NV2, thí sinh tập trung nộp hồ sơ nhiều vào nhóm ngành kinh tế, quản trị… Hội đồng tuyển sinh trường cho biết trường sẽ tiếp tục xét tuyển 980 chỉ tiêu NV3 cho tất cả các ngành đào tạo. Điểm xét tuyển NV3 bằng điểm sàn.Ngành kỹ thuật phần mềm, kỹ thuật nhiệt, công trình xây dựng,quản trị khách sạn, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 13 điểm; kiến trúc: 24,5; công nghệ kỹ thuật môi trường: A(13), B(14); tài chính ngân hàng: 15; kế toán: 14,5; quản trị kinh doanh: 14; kinh doanh thương mại: 14,5; quan hệ công chúng: 13 (A,D1), 14 (C); ngôn ngữ Anh: 18; thiết kế đồ họa: 24 (H); 21 (V); thiết kế thời trang, thiết kế công nghiệp: 22 (H), 21 (V).Hội đồng Tuyển sinh Trường ĐH Văn Lang cũng thông báo về việc chuyển ngành đối với những thí sinh không trúng tuyển ngành đã đăng ký NV2. Thí sinh có thể tự nguyện đăng ký chuyển ngành trong trường hợp không đủ điểm tuyển vào các ngành khối A hoặc D1; nếu có tổng điểm 13,5 được chuyển sang các ngành kỹ thuật phần mềm (101) hoặc kỹ thuật nhiệt (102) có cùng khối thi.Ngành sư phạm tin học: 14 (A,D1); công nghệ thông tin: 14 (A,D1); vật lý học: 14; văn học: 14 (C,D1); Việt Nam học: 14 (C,D1); giáo dục chính trị khối: 13 (D1), 14 (C); giáo dục đặc biệt:13 (D1); 14 (C,M); quản lý giáo dục: 13 (A,D1), 14 (C); tâm lý học: 13 (D1), 14 (C); sử - giáo dục quốc phòng 13 (A), 14 (C); sư phạm song ngữ Nga-Anh, ngôn ngữ Nga-Anh, sư phạm tiếng Pháp, ngôn ngữ Pháp, sư phạm tiếng Trung Quốc, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Nhật: 18 điểm.Ở hệ ĐH, ngành công nghệ kỹ thuật điện tử truyển thông: 16; công nghệ chế tạo máy, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ kỹ thuật ô tô, quản lý công nghiệp: 15,5; kỹ thuật công nghiệp, sư phạm kỹ thuật cơ điện tử: 15; công nghệ kỹ thuật máy tính, sư phạm kỹ thuật công nghệ thông tin: 14,5; công nghệ in, sư phạm kỹ thuật điện tử truyền thông: 14; sư phạm kỹ thuật công nghiệp: 13,5; sư phạm kỹ thuật nhiệt: 13.Ở hệ CĐ, ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ chế tạo máy, công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: 13; công nhệ kỹ thuật điện tử, truyền thông: 12,5.