Nhiều trường công nhận NV3 chỉ bằng sàn

Chú ý điều kiện vùng tuyển

Theo khuyến cáo của các trường, trước khi nộp hồ sơ xét tuyển vào trường nào, thí sinh phải xem kỹ vùng tuyển sinh của trường đó để không phải mất oan cơ hội vào ĐH. Như các trường ĐH Quảng Bình, ĐH Quảng Nam, ĐH Hà Tĩnh tuyển các ngành sư phạm đối với thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh, còn các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.

Trường ĐH Sư phạm Huế liên kết với Trường CĐ Sư phạm Đồng Nai chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tỉnh Đồng Nai; Trường ĐH Nông Lâm Huế liên kết với Trường ĐH An Giang chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng.

Trường ĐH Y Hải Phòng chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu từ Quảng Bình trở ra; Trường ĐH Hùng Vương hệ ĐH và CĐ ngoài sư phạm tuyển thí sinh các tỉnh phía bắc, hệ ĐH sư phạm tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ và các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hà Tây (cũ), Hòa Bình, hệ CĐ sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh…