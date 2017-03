Nhiều trường đại học dự kiến mức điểm chuẩn

Trường ĐH Hà Nội, theo ông Lê Quốc Hạnh - trưởng phòng đào tạo, ngay sau khi thi xong, trường tổ chức chấm thi luôn cho thí sinh. Khoảng đầu tháng 8, trường sẽ công bố điểm cho thí sinh.



Ông Hạnh cho hay, điểm chuẩn vài năm trở lại đây của trường luôn ổn định. Năm nay, trường chưa thể dự kiến điểm chuẩn được vì còn phải phụ thuộc vào điểm thi của thí sinh. Tuy nhiên, theo hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh vào trường cho thấy có một số ngành, điểm chuẩn sẽ thay đổi. Cụ thể, năm nay ngành tiếng Đức số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất vì năm trước điểm chuẩn ngành này thấp. Ngành Quốc tế học năm nay hồ sơ tăng hơn năm trước còn ngành Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Kế toán, số hồ sơ lại giảm nhẹ. Chính vì tâm lý đám đông như vậy nên có ngành ở những năm trước, điểm chuẩn dao động từ 1 - 4 điểm.



Còn tại trường ĐH Văn Hóa, PGS,TS Đinh Thị Vân Chi - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chỉ tiêu của nhà trường vài năm trở lại đây không thay đổi nhiều mà số thí sinh đăng ký dự thi lại đông nên điểm chuẩn cũng sẽ ít biến động. Nhà trường dự kiến công bố điểm thi cho thí sinh trước ngày 25/7. Trường công bố điểm chuẩn sau khi có điểm sàn của Bộ”. Được biết, điểm chuẩn năm 2012 của ĐH Văn hóa từ 14 đến 18,5 điểm.



ĐH Công Đoàn dự kiến 30/7 sẽ hoàn thành công tác chấm thi và công bố điểm cho thí sinh. Theo lãnh đạo nhà trường, mức điểm chuẩn hàng năm của trường thấp nhất là 15 và luôn giữ ổn định ở mức này. Tuy nhiên, năm nay số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào trường đông hơn mọi năm, trong khi đó chỉ tiêu của trường giảm 100 so với năm trước. Do vậy, có khả năng dự kiến điểm chuẩn cao hơn một chút. Trường giữ quan điểm là sẽ tổ chức xét tuyển NV2 nhưng không hạ điểm chuẩn.



Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội Nguyễn Đức Hinh cho biết: “Dự kiến điểm chuẩn năm nay vào trường sẽ cao hơn một chút bởi chỉ tiêu nhà trường vẫn là 1.000 nhưng số lượng hồ sơ đăng ký dự thi cao hơn mọi năm. Bên cạnh đó, số lượng tuyển thẳng năm nay lên tới 80 thí sinh (mọi năm có 15 thí sinh)”. Được biết, ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường là Bác sỹ đa khoa năm 2012 là 26 điểm.



Ông Lê Hữu Lập - Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết: “Khoảng 28/7, trường công bố điểm thi cho thí sinh. Để bảo đảm chất lượng, dự kiến điểm chuẩn của nhà trường sẽ không thấp hơn mọi năm”. Được biết, điểm chuẩn của Học viện năm 2012 với hệ công lập là 20 điểm trở lên và hệ tự túc đóng tiền là 17 điểm trở lên. Trường ĐH Ngoại thương, theo bà Lê Thị Thu Thủy trưởng phòng đào tạo, 3 năm trở lại đây điểm chuẩn vào trường luôn ổn định, chỉ dao động chỉ từ 0,5 -1 điểm. Trường thì dự kiến trước 31/7 công bố điểm thi cho thí sinh.



Tại Học viện An ninh Nhân dân, Đại tá Bùi Trung Thành - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh - cho biết: “Năm nay, dự kiến điểm chuẩn khối C cho các chỉ tiêu nữ sẽ rất cao bởi chỉ tiêu dành cho nữ không nhiều, trong khi đó, nữ đã chiếm gần 40% trong số thí sinh có mặt dự thi 4.656 (tỉ lệ dự thi chung đạt 95 - 98% giữa các khối thi).



10/8 sẽ công bố điểm sàn



Theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT trước 30/7, các trường ĐH, CĐ phải công bố điểm thi cho thí sinh. Khoảng 10/8, Hội đồng điểm sàn của Bộ GD-ĐT sẽ họp và công bố điểm sàn.



Năm nay Bộ GD-ĐT quy định, các trường có thể thực hiện nhiều đợt xét tuyển, bắt đầu từ ngày 20/8/2013, thời gian xét tuyển mỗi đợt là 20 ngày, tính từ ngày thông báo xét tuyển. Thời hạn kết thúc việc xét tuyển là ngày 30/10/2013.



Các trường phải công bố công khai các thông tin liên quan đến điều kiện xét tuyển, thời hạn xét tuyển mỗi đợt là 20 ngày và công bố kết quả xét tuyển trên trang thông tin điện tử của trường và trên các phương tiện thông tin đại chúng.



Sau khi công bố điểm thi, Hội đồng tuyển sinh chỉ nhận đơn xin phúc khảo các môn văn hoá của thí sinh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và phải trả lời đương sự chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo phải nộp lệ phí theo quy định của trường. Nếu sau khi phúc khảo phải sửa điểm theo quy định thì HĐTS hoàn lại khoản lệ phí này cho thí sinh. Không phúc khảo các môn năng khiếu.





