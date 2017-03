Nhiều trường ĐH, CĐ được tuyển sinh trở lại

Sinh viên Trường ĐH Văn Hiến TP.HCM, trường vừa được Bộ GD-ĐT cho phép tuyển sinh năm 2013 - Ảnh: Như Hùng

Trước kỳ tuyển sinh năm 2012, Bộ GD-ĐT đã đình chỉ tuyển sinh đối với các trường cũng như những ngành học ở các trường trên là do tỉ lệ sinh viên trên giảng viên quá cao và các ngành đào tạo này đều thiếu giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đúng ngành đào tạo so với quy định.

Đã khắc phục sai phạm

Theo đó, các trường được phép tuyển sinh trở lại trong mùa tuyển sinh sắp tới gồm: ĐH dân lập Đông Đô, CĐ Kinh tế - kỹ thuật Hà Nội, ĐH Văn Hiến, CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM, ngành tài chính - ngân hàng của Trường ĐH Phú Xuân, ngành quản trị kinh doanh của Trường ĐH Thành Tây, ngành kiến trúc của Trường ĐH Yersin Đà Lạt, ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng của Trường CĐ Kỹ thuật - công nghiệp Quảng Ngãi, hai ngành đào tạo trình độ ĐH, CĐ: kế toán, quản trị kinh doanh của Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng; hai ngành đào tạo trình độ ĐH, CĐ: kinh tế, kỹ thuật xây dựng công trình của Trường ĐH Nguyễn Trãi; ba ngành đào tạo trình độ ĐH, CĐ: kỹ thuật xây dựng công trình, tiếng Anh, VN học của Trường ĐH Chu Văn An.

Theo Bộ GD-ĐT, các trường này được phép tuyển sinh trở lại vì sau thời hạn tạm ngừng tuyển sinh năm 2012, trường đã khắc phục có hiệu quả các nguyên nhân dẫn đến việc bị tạm đình chỉ tuyển sinh và đã có hồ sơ đề nghị được phép tuyển sinh trở lại.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết những trường vừa được Bộ GD-ĐT cho phép tuyển sinh trở lại từ năm 2013 vẫn không được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Bộ giao Vụ Kế hoạch tài chính chủ trì việc xem xét thông báo chỉ tiêu tuyển sinh của các trường trên và chỉ giao chỉ tiêu ở mức độ tối thiểu. Trong năm tới, nếu các trường khắc phục tốt các nguyên nhân dẫn đến việc dừng tuyển sinh thì mới được xem xét giao lại quyền tự xác định chỉ tiêu như các trường bình thường khác. Đồng thời, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục giám sát, thanh tra, kiểm tra chặt chẽ các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo ở các trường trên. “Tuy nhiên nếu các trường này tiếp tục tái phạm, Bộ GD-ĐT sẽ thu hồi quyết định mở ngành và xử lý nặng hơn” - ông Ga khẳng định.

Cảnh báo 7 trường

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết thêm trong số các trường bị đình chỉ tuyển sinh năm 2012 đến nay vẫn chưa khắc phục được đã bị Bộ GD-ĐT thu hồi quyết định mở ngành, gồm bốn ngành: công nghệ thực phẩm, bảo vệ thực vật, khoa học thư viện, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử của Trường ĐH Lương Thế Vinh; ngành tiếng Trung của Trường ĐH Chu Văn An.

Bên cạnh đó còn có hai trường là Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM bị đình chỉ tuyển sinh năm 2012 do mất đoàn kết nghiêm trọng trong bộ máy lãnh đạo dẫn đến mất khả năng điều hành hoạt động của nhà trường và Trường CĐ Kinh tế - kỹ thuật Sài Gòn bị đình chỉ tuyển sinh do thành lập các cơ sở đào tạo trái phép, chưa xây dựng cơ sở vật chất, mâu thuẫn nội bộ hiện vẫn chưa được xem xét cho phép tuyển sinh trở lại. Hai trường này do UBND TP.HCM kiến nghị Bộ GD-ĐT dừng tuyển sinh năm 2012. Hiện hai trường này vẫn chưa khắc phục triệt để nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ tuyển sinh. “Bộ GD-ĐT đang chờ ý kiến của UBND TP.HCM, sau đó sẽ xem xét việc cho phép tuyển sinh trở lại đối với hai trường này” - ông Ga cho biết.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng vừa phát đi cảnh báo đến bảy trường vẫn chưa thực hiện nghiêm túc điều kiện đảm bảo cam kết thành lập trường từ đầu năm đến nay về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên. Đến tháng 6-2014, các trường này phải khắc phục những vấn đề trên, nếu không Bộ GD-ĐT sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ra quyết định giải thể, đình chỉ hoạt động giáo dục.

