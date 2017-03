Nhiều trường ĐH tăng chỉ tiêu tuyển sinh

Trường ĐH Hà Nội, theo ông Lê Quốc Hạnh trưởng phòng đào tạo, chỉ tiêu vào trường năm nay tăng lên một chút. Cụ thể, trường tuyển sinh 2.050 chỉ tiêu (tăng 250 chỉ tiêu, trong đó có 200 chỉ tiêu dành cho xét tuyển người nước ngoài). Việc tăng chỉ tiêu này tập trung vào các ngành: Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh), ngành Ngôn ngữ tiếng Nhật và Ngôn ngữ Bồ Đào Nha.



Trường ĐH Thương mại, dự kiến tăng chỉ tiêu từ 3.700 lên 4.500 với cả hệ ĐH, CĐ. Điểm mới năm nay là tuyển theo điểm sàn của các khối để cân bằng chất lượng đầu vào, đồng thời tạo điều kiện cho thí sinh nếu không trúng tuyển ngành có điểm cao thì được xét vào ngành có điểm chuẩn thấp hơn.



Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, năm nay trường vẫn giữ chỉ tiêu tuyển sinh và tuyển sinh theo phương án 3 chung. Tổng chỉ tiêu là 1.300 và chỉ thêm 200 chỉ tiêu của ngành Sư phạm.



Trường ĐH Bách khoa TPHCM chỉ tiêu tuyển sinh năm nay dự kiến là 3.950 tăng 200 chỉ tiêu so với năm 2011. Hệ CĐ 150 chỉ tiêu.



Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH TPHCMdự kiến chỉ tiêu tuyển sinh ĐH năm nay là 2.800, CĐ là 700, tăng hơn so với năm trước 50 chỉ tiêu cho ngành mới là Kỹ thuật hạt nhân.

Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh tăng lên 2.700 tăng hơn so với năm trước một chút.



Ngày 14/2, quyết định những điểm mới tuyển sinh



Thông tin mới nhất từ Bộ GD-ĐT cho biết, Hội nghị Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng sẽ được tổ chức vào ngày 14/2 tới để quyết định những thay đổi trong kỳ tuyển sinh năm 2012.



Một trong những dự kiến sửa đổi của Bộ trong kỳ tuyển sinh năm 2012, có nhiều ý kiến đề xuất không phát hành cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012”, mà các thông tin tuyển sinh sẽ được các trường công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ và công khai trên website của các trường.



Mặc dù chưa quyết các nội dung sửa đổi nhưng theo thông tin mới nhất từ Bộ GD-ĐT thì năm nay Bộ vẫn đang làm cuốn “Những điều cần biết…”. Tuy nhiên việc có in hay không còn phải đợi Hội nghị Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng. Hội nghị này sẽ thống nhất các phương án sửa đổi đưa ra, nếu quyết định vẫn phát hành “Những điều cần biết…” thì các sửa đổi này cũng sẽ được đưa vào cuốn sách này.





Theo Hồng Hạnh ( Dân trí)