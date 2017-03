Nhiều trường lo lỗ nặng

Các trường ĐH, CĐ đang ở vào giai đoạn hoàn tất các công việc chuẩn bị cho tổ chức kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011. Theo đại diện của hầu hết các trường có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông, gánh nặng về tài chính sẽ nặng hơn rất nhiều so với các năm trước do mặt bằng giá cả tăng cao.



Giá phòng thi tăng 10%-20%



Năm nay, Trường CĐ Tài chính Hải quan nhận được 26.435 hồ sơ đăng ký dự thi, tăng hơn 10.000 hồ sơ so với năm ngoái. Theo ông Giang Văn Kịp, Hiệu trưởng Trường CĐ Tài chính Hải quan, trường đã thuê 936 phòng thi rải rác khắp các quận 3, 10, Gò Vấp… (TPHCM) với mức giá phòng thi tăng chung khoảng 10%-20%. Theo ông Kịp, thí sinh dự thi càng đông thì trường càng lỗ nặng. Kỳ thi tuyển sinh năm 2010, trường phải bù lỗ gần 100 triệu đồng.



Cũng theo ông Kịp, các chi phí phục vụ công tác tổ chức thi năm nay tăng hơn năm ngoái, trong khi lệ phí dự thi không tăng và lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng đột biến, chắc chắn số tiền phải bù lỗ sẽ tăng hơn nhiều so với mọi năm.







Các trường kiểm tra hồ sơ dự thi ĐH, CĐ năm 2011

Đến thời điểm này, các trường đang hoàn tất công tác rà soát danh sách thí sinh dự thi để gửi giấy báo thi. Ông Nguyễn Anh Đức cho biết trong tuần này, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM sẽ gửi giấy báo thi cho thí sinh. Ông Mỵ Giang Sơn cũng thông tin Trường ĐH Sài Gòn sẽ gửi giấy báo thi cho thí sinh trong tuần tới.

Ông Nguyễn Anh Đức, Trưởng Phòng Công tác học sinh-sinh viên, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, cũng cho biết trường đã thuê 6 địa điểm thi trên địa bàn TPHCM, 4 địa điểm thi tại TP Quy Nhơn và 1 địa điểm thi tại TP Cần Thơ. Riêng tại TPHCM, trường thuê 400 phòng thi với mức giá 150.000 đồng/phòng.Theo ông Đỗ Văn Dũng, phó hiệu trưởng, không chỉ giá phòng thi tăng mà trường cũng phải tăng thù lao cho cán bộ coi thi để họ không quá thiệt thòi trong thời điểm giá cả tăng cao. Theo tính toán của ông Dũng, năm ngoái, sau khi cân đối thu chi, trường lỗ hơn 80 triệu đồng, năm nay thí sinh đăng ký dự thi đông hơn nên chắc chắn mức lỗ sẽ cao hơn.Ông Đặng Châu Thành, Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại TPHCM, cho biết trường cũng dự kiến tăng thù lao cho cán bộ coi thi từ 350.000 đồng/người/đợt thi lên mức 400.000 – 500.000 đồng. Cũng theo ông Thành, hằng năm, tiền in sao đề thi chính là khoản chi nặng nhất mà trường phải gánh. Năm 2010, số tiền chi trả cho công tác này lên tới hơn 1 tỉ đồng và trường đã phải bù lỗ cho công tác tổ chức thi hơn 100 triệu đồng.Nếu xác định được thí sinh “ảo” các trường có thể hạn chế được kinh phí tổ chức thi như giảm bớt phòng thi, cán bộ coi thi, đề thi. Tuy nhiên, theo ông Đặng Châu Thành, tỉ lệ thí sinh dự thi vào trường vài năm gần đây khoảng 70%-80% nên trường không dám lường thí sinh “ảo” vì lỡ thí sinh dự thi đông thì trở tay không kịp. Do vậy, trường phải tính toán công tác tổ chức thi theo danh sách thí sinh đăng ký dự thi dù biết chắc không phải 100% thí sinh đăng ký dự thi sẽ đến thi.Ông Đỗ Văn Dũng cũng cho biết hằng năm, lượng thí sinh “ảo” khoảng 20%, tuy nhiên trường vẫn phải mặc định phòng thi theo số lượng hồ sơ đăng ký dự thi chứ không thể mạo hiểm lường thí sinh “ảo”.Theo đại diện các trường, việc phải liên tiếp bù lỗ cho công tác tuyển sinh là thiệt thòi rất lớn cho các trường. Hằng năm, các trường phải lấy nguồn thu học phí để bù lỗ. Để giải quyết khó khăn về tài chính, các trường đang phải tiết kiệm tối đa chi phí trong việc tổ chức thi. Ông Đỗ Văn Dũng cho biết năm nay, trường phải tiết kiệm chi tiêu cho kỳ tuyển sinh bằng cách dùng lại bút lông, khăn lau, văn phòng phẩm… của năm ngoái để tránh lãng phí. Ông Mỵ Giang Sơn, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Sài Gòn, cũng cho biết trường phải hết sức tiết kiệm để hạn chế thấp nhất mức lỗ cho công tác tổ chức thi.Theo dự tính của nhiều trường, chi phí in đề thi hằng năm đều tăng là một gánh nặng rất lớn cho các trường (năm 2009, chi phí in đề thi là 8.500 đồng/đề thi 3 môn; năm 2010 đã tăng lên 10.500 đồng). Dù hiện chưa có giá in đề thi nhưng đại diện các trường đều cho rằng mức giá sẽ tiếp tục tăng.Ông Đặng Châu Thành cho rằng Bộ GD-ĐT nên chỉ đạo các đơn vị in sao đề thi thu phí in sao đề thi ở mức hợp lý, thay vì các đơn vị này vẫn tính lãi như những năm vừa qua. “Nếu tiền in đề thi đúng giá thì các trường đỡ khổ hơn”- ông Thành nói.