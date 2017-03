(PL)- Tại hội nghị triển khai công tác đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT tổ chức vào sáng 11-3, ông Phạm Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất (Bộ GD&ĐT), cho biết hiện còn nhiều trường mầm non sử dụng đồ chơi không an toàn.

Kết quả kiểm tra cho thấy rất nhiều trường sử dụng đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học không có nhãn mác và xuất xứ hàng hóa, không đạt yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu để đảm bảo an toàn theo quy định của Bộ GD&ĐT. Do đó, các địa phương cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề này. Q.VIỆT