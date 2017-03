Nhiều trường mầm non TP HCM cho trẻ nghỉ học vì dịch bệnh

Với lý do "trường đã có ca mắc bệnh ở cấp độ 4, rất nguy hiểm", trường mầm non Vàng Anh, phường 9, quận 8 trên đường Phạm Thế Hiển đã dán luôn thông báo dừng hoạt động, chờ đến ngày khai trường năm học mới.



Tha thiết mong phụ huynh vượt qua khó khăn bởi "dịch tay chân miệng tăng nhanh, diễn biến phức tạp, nguy hiểm, nhất là trong môi trường tập trung nhiều trẻ", ban giám hiệu trường đã quyết định dừng khoá học hè từ ngày 12/7, với tổng số 120 học sinh.







Một trong những trường mầm non tạm dừng hoạt động dạy hè

vì bệnh tay chân miệng. Ảnh: Cao Lâm.

Thông báo đóng cửa được dán trước cổng trường. Ảnh: Cao Lâm.

Theo Trung Hào (VNE)



Theo quy định của ngành y tế, khi có từ hai trẻ trở lên trong một lớp bị mắc bệnh trong vòng bảy ngày, học sinh cả lớp sẽ nghỉ học 10 ngày, kể từ ngày khởi bệnh của ca cuối cùng để tránh lây lan mầm bệnh.Do vậy, không chỉ trường Vàng Anh, khoảng 4 trường mầm non tư thục và công lập khác tại quận 8, quận Bình Tân, cũng phải tạm đóng cửa vì bệnh tay chân miệng tấn công trẻ.Ban giám hiệu các trường mầm non Vườn Hồng, Tuổi Thơ, Bình Minh ở quận 8 cùng cho rằng, việc tạm dừng dạy hè là hợp lý nhằm tránh lây lan bệnh cho các học sinh khác, khi trường đã có ca mắc.Việc các trường đột nhiên đóng cửa vì dịch bệnh khiến nhiều phụ huynh bối rối vì không có người trông con. Tuy nhiên hầu hết bố mẹ đều chia sẻ với nhà trường bởi đây là tình hình chung."Biết phải vất vả tìm chỗ khác gửi con để đi làm, nhưng để con đến trường mà cứ lo sợ bị mắc bệnh thì cũng không yên", chị Huỳnh Thị Hải Yến ngụ tại phường 2, quận 8 nói.Về phía cơ quan quản lý, đại diện phòng giáo dục các quận huyện có trường mầm non tạm đóng cửa cho rằng, do dạy hè tại trường mầm non là hoạt động tự phát nên việc tạm ngưng hoạt động chỉ là thoả thuận giữa nhà trường và phụ huynh. Đây không phải quyết định của ngành.Đại diện Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM cho biết, trong tháng 6, thành phố có hơn 2 nghìn trường hợp nhập viện vì bệnh tay chân miệng, trong đó có 7 trẻ tử vong. Tính từ đầu năm đến nay, TP HCM có 18 bé tử vong vì bệnh này. Tình hình bệnh tuy giảm tốc độ tăng ca nhưng diễn biến vẫn phức tạp.Một trong những nguyên nhân khiến bệnh còn ở mức cao, theo ông Lê Trường Giang, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM là do việc phòng bệnh trong các hộ dân và các trường mầm non vẫn chưa thật sự tốt.Tìm hiểu của VnExpress.net tại một số trường mầm non tổ chức dạy hè cho thấy, rất nhiều trẻ vẫn chưa được hướng dẫn rửa tay trước và sau khi ăn. Trong khi đó, theo các bác sĩ chuyên khoa nhiễm, để tránh nhiễm tay chân miệng, cách tốt nhất là rửa tay. Ngoài ra, người lớn cần thường xuyên vệ sinh các vật dụng mà trẻ thường tiếp xúc.