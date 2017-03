Nhiều trường THPT đỗ tốt nghiệp 100%

Hải Phòng: 20 trường, trung tâm đỗ tốt nghiệp 100%

Theo ông Đỗ Thế Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ trung học phổ thông năm nay của tỉnh này là 98,86%, tăng 5,23%. Trong số hơn 22.500 thí sinh của tỉnh, có tới gần 500 em đỗ loại giỏi, chiếm gần 2,2%.

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ giáo dục thường xuyên của Hải Phòng cũng "cao ngất," trên 94%, trong đó có một học sinh đỗ tốt nghiệp loại giỏi, tăng gần 25% so với năm học 2008-2009.

Thí sinh Hà Nội hớn hở sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+

Cũng theo ông Hùng, có tới 18 trường trung học phổ thông (chiếm trên 30% tổng số trường) và và 2 trung tâm giáo dục thường xuyên (trong tổng số 14 trung tâm) của Hải Phòng có 100% số học sinh đỗ tốt nghiệp.

Toàn thành phố có hàng chục học sinh đạt 55 điểm trở lên. Trong đó, đạt điểm cao nhất là em Nguyễn Thị Mai Ngân, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú với 56,5 điểm.

Lạng Sơn: Tốt nghiệp hệ bổ túc tăng gần 30%

So với Hải Phòng, thành tích "vượt vũ môn" của các thí sinh Lạng Sơn còn đáng nể hơn. Chiều qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn đã hoàn tất công tác ráp điểm thi. Theo đó, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ trung học phổ thông năm nay của Lạng Sơn xấp xỉ 93,8%, tăng gần 8% so với năm 2009. Hệ giáo dục thường xuyên, tỷ lệ cũng đạt gần 80%, tăng khoảng 30% so với năm 2009.

Trong số các môn tự luận thì lịch sử có tỷ lệ đỗ cao nhất, lên đến gần 86%. Các môn văn, địa, toán đều đạt trên 76%.

Theo ông Hồ Mạnh Hưng, Giám đốc Sở, đây là kết của cả ba năm tỉnh miệt mài bồi dưỡng học sinh yếu kém. Ngay từ đầu học kỳ hai, chúng tôi đã cử các giáo viên giỏi đến phụ đạo ở các trường còn yếu kém. "Hơn nữa, so với mọi năm, đề thi năm nay dễ hơn nên thí sinh làm bài tốt hơn,” ông Hưng chia sẻ.

Sơn La: Lội ngược dòng ngoạn mục

Năm 2009, Sơn La là tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông thấp nhất cả nước, chỉ đạt 38,76%. Trước thềm kỳ thi tốt nghiệp năm nay, ông Trương Văn Thắm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La chia sẻ mong muốn mùa thi năm nay sẽ tăng tỷ lệ này lên trên 50%.

Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Trang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn, đơn vị chấm bài thi tự luận cho Sơn La thì tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh này rất cao. Cụ thể, môn sử đạt trên 90%, môn địa và văn đạt trên 60% và môn toán đạt trên 80%. Với kết quả từng môn như trên, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của Sơn La chắc chắn ở mức trên 80%, vượt rất xa so với mốc 50% mà lãnh đạo Sở này đặt ra ban đầu.

Sáng nay, Bắc Kạn đã bàn giao bài thi cho Sơn La. Theo bà Cẩm Thị Kiểu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, khoảng cuối giờ chiều nay sẽ có kết quả thi.

Phú Yên: Từ 4% lên 28%

Năm 2009, hệ giáo dục thường xuyên của Phú Yên có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp chỉ hơn 4%. Tuy nhiên, năm nay, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết, con số này đã lên gần 28,4%. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của học sinh hệ trung học phổ thông của tỉnh cũng "tăng tốc" không kém, từ 64% lên 86,4%.

Trong 6 môn thi, hóa học đạt tỉ lệ đỗ cao nhất với trên 89,5%, tiếp đó là lịch sử gần 80%, toán 79,8%, ngữ văn 64,5%, địa lý 63%. Ngoại ngữ là môn có tỉ lệ học sinh đạt từ trung bình trở lên thấp nhất, chỉ 51%.

Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên đã công bố điểm trên cổng thông tin của mình tại địa chỉ http://www.phuyen.edu.vn để thí sinh tiện tra cứu.

Bắc Giang: Gần 98% học sinh đỗ tốt nghiệp

Theo ông Dương Văn Khang, Phó Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay của tỉnh là 97,8%, tăng gần 10% so với năm 2009. Ở hệ bổ túc, tỷ lệ này là 93,8%, tăng 21% so với năm ngoái.

Sáng nay, nhiều tỉnh đã nhận được kết quả chấm thi tự luận và đang gấp rút hoàn tất việc ráp điểm như Sơn La, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hà Tĩnh... Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa công bố kết quả thi do chưa nhận được đủ kết quả thi từ các tỉnh gửi về.

Theo ông Đoàn Hoài Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, bài thi của Hà Nội được chia cho 5 tỉnh chấm. Hiện đã có một số tỉnh gửi kết quả về nhưng Sở phải đợi đủ 5 tỉnh hoàn tất chấm thi mới tiến hành ráp điểm.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chậm nhất là ngày 18/6, các tỉnh sẽ phải công bố điểm thi cho thí sinh.

Theo Phạm Mai (Vietnam+)