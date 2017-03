Nhiều trường tiếp tục xét nguyện vọng 3

Xét tuyển hệ ĐH khối A và D1 các ngành công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, tài chính-ngân hàng, kế toán. Hệ CĐ xét tuyển khối A, D1 các ngành quản trị kinh doanh, kế toán, mạng máy tính truyền thông. UEF liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp, chú trọng lấy ý kiến của các nhà tuyển dụng và các doanh nghiệp để xây dựng chương trình đào tạo, lựa chọn nội dung từng môn học. Tại UEF, sinh viên học năm cuối được lựa chọn trong số các doanh nghiệp đối tác chiến lược của trường (Ngân hàng Ngoại thương VN, Sài Gòn Công thương, Việt Á, Kiên Long, Công ty CP Kiến Á, Khang Điền, Công ty Chứng khoán Thăng Long, Công ty CP Bảo hiểm AAA…) một nơi thực tập theo lĩnh vực chuyên môn phù hợp với nguyện vọng làm việc trong tương lai. Thí sinh liên hệ bộ phận tư vấn tuyển sinh: (08) 3827 2788 (214 Pasteur, phường 6, quận 3, TP.HCM) để nắm thêm thông tin.

Chương trình chuyển tiếp ĐH

Đây là chương trình hợp tác đào tạo cử nhân Hoa Kỳ - Úc - New Zealand với ĐH Quốc gia TP.HCM, mà đại diện là Trung tâm Đào tạo Quốc tế (CIE) ký kết với các trường ĐH lớn trên thế giới như ĐH Houston, ĐH Houston - Clear Lake; ĐH Missouri - St. Louis, ĐH Truman State và 12 ĐH công lập bang Oklahoma, ĐH AUT, New Zealand, ĐH Latrobe - Úc... Đây là những ĐH công lập đạt tiêu chuẩn chất lượng của các tổ chức kiểm định uy tín như Hiệp hội Các trường ĐH Nam và Tây Hoa Kỳ (SACS và WACS), Hiệp hội Các trường cấp cao quản trị kinh doanh (AACSB), Hội đồng các chương trình đào tạo kỹ thuật công nghệ (ABET)...

Tham gia chương trình, sinh viên sẽ có nhiều lựa chọn: hoặc học ba năm đầu tại CIE và một năm cuối tại ĐH UHCL - Hoa Kỳ; hoặc sinh viên có thể học hai năm đầu tại CIE và chuyển tiếp sang các ĐH đối tác khác ở Hoa Kỳ, Úc (La Trobe) và New Zealand (AUT). Toàn bộ chương trình học, phương pháp giảng dạy, đánh giá quá trình học tập của sinh viên được xây dựng theo tiêu chuẩn các trường ĐH Hoa Kỳ. Chương trình hoàn toàn được giảng dạy bằng tiếng Anh với đội ngũ giảng viên đạt tiêu chuẩn quốc tế. Liên hệ thông tin chi tiết tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM: 146Bis Nguyễn Văn Thủ, quận 1, TP.HCM; 301-303 Lý Thái Tổ, quận 10, TP.HCM. Điện thoại: (08) 39118311 - 39274480, website: www.cie.edu.vn.

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

Trường xét tuyển sinh toàn quốc năm 2010, hệ ĐH gồm các ngành công nghệ thông tin (tuyển khối A, D), kỹ thuật công trình (khối A), điện tử viễn thông, cơ khí tự động hóa (khối A), sinh học và môi trường (khối A, B), điều dưỡng đa khoa (khối B), kỹ thuật y học (khối B), khoa học xã hội nhân văn (khối C, D), kinh tế quốc tế (khối A, D), du lịch quốc tế (tuyển khối A, D); Đông Nam Á (khối C, D); châu Á-Thái Bình Dương (khối C, D); thể dục-thể thao (khối T, B); mỹ thuật công nghiệp (khối H, V); kiến trúc (tuyển khối V); quan hệ quốc tế (khối A, D); ngoại ngữ (khối D). Trường có đào tạo hệ liên thông, thi tuyển vào tháng 4, 10, 12 hằng năm, có lớp học ban đêm. Hệ trung cấp liên thông lên ĐH (học 2,5-3 năm) cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư ĐH chính quy. Điều kiện: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành trên toàn quốc (có kinh nghiệm công tác).

Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An

Xét tuyển thí sinh trong cả nước. Các ngành (hai hệ ĐH và CĐ): Công nghệ kỹ thuật xây dựng (khối A, V), bốn ngành sau tuyển các khối A, D1, D2, D3, D4: Khoa học máy tính, kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, riêng ngành tiếng Anh tuyển khối D1. Điểm xét tuyển hệ ĐH: 13 điểm, CĐ: 10 điểm. Lưu ý, nếu thí sinh có điểm thi từ điểm sàn trở lên (nhận được phiếu số 1 xét nguyện vọng 2, phiếu số 2 xét nguyện vọng 3) vào trường. Thấp hơn điểm sàn (nhận giấy chứng nhận kết quả điểm) nhưng vẫn đủ điều kiện nộp vào trường nếu thuộc diện khu vực (KV2: 1 điểm; KV2-NT: 2 điểm; KV1: 3 điểm) và ưu tiên (UT1: 2 điểm; UT2: 1 điểm) để đạt điểm sàn (trường được phép vận dụng Quy chế tuyển sinh, Điều 33 về việc cộng điểm lệch mỗi khu vực 1 điểm). Trường đủ chỗ cho 15.000 SV theo học (không phải thuê mướn). Ký túc xá đủ chỗ cho 2.000 SV. Mức học phí thấp hơn các trường ĐH khác. Sinh viên được vay vốn học tập, xét học bổng.

