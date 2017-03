Nhộn nhịp đón thí sinh thi đại học

Những ngày này, sĩ tử từ các tỉnh dồn dập đổ về TP.HCM để chuẩn bị tham dự kỳ thi đại học-cao đẳng (ĐH-CĐ) 2009. Tại các điểm đầu mối như Bến xe Miền Tây, Miền Đông, Ga Sài Gòn, bến xe buýt làng ĐH Thủ Đức..., những chiếc áo xanh tình nguyện tiếp sức mùa thi đang bước vào giai đoạn làm việc căng thẳng nhất của chiến dịch...

Đêm trắng tại Bến xe Miền Đông

Bến xe miền Đông mỗi đêm có khoảng 100 sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi. Các bạn tập trung tại bến xe lúc 22 giờ. Sau khi sinh hoạt tập thể, toàn đội hình đi ngủ và thức dậy lúc 3 giờ sáng. Đó cũng là lúc những chuyến xe từ miền Bắc, miền Trung chở đầy thí sinh bắt đầu đổ về.

Ghi lại tên họ, quê quán và trường thí sinh sẽ thi vào để tiện việc thống kê là công việc đầu tiên của một sinh viên tiếp sức. Nếu thí sinh có yêu cầu trợ giúp về chỗ trọ, đường đi..., các sinh viên tình nguyện sẽ chỉ dẫn tận tình. Ngoài đối tượng trợ giúp chính là thí sinh, sinh viên tình nguyện cũng sẵn sàng mang giúp hành lý hoặc chỉ đường cho những hành khách lớn tuổi, trẻ em, phụ nữ...

Vừa hướng dẫn xong một thí sinh tìm nhà trọ và tuyến xe buýt, bạn Trương Quang Thịnh (sinh viên năm thứ nhất, khoa Ngữ văn Anh, Trường ĐH Mở TP.HCM) cho biết lượng thí sinh được tư vấn trong những ngày này đã bắt đầu “dồi dào”. Theo Thịnh, thí sinh thường đến nhiều vào lúc sáng sớm và thưa dần vào lúc chiều. Thịnh còn vui vẻ kể về những luật bất thành văn của sinh viên tình nguyện tại Bến xe Miền Đông: “Ai được lên báo hoặc truyền hình sẽ phải khao 10 kg chôm chôm cho cả đội, ai chỉ sai tuyến xe buýt cho thí sinh phải chép phạt 20 lần lộ trình các tuyến xe!”.

Sinh viên Nguyễn Ngọc Minh (Trường cao đẳng Vinhempich) bộc bạch: “Tham gia tiếp sức mùa thi là cách để tôi giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh giống mình ngày trước”.

Cùng tiếp sức cho thí sinh tại bến xe này còn có đội ngũ sinh viên của hội đồng hương các tỉnh. Đến bến xe từ sớm, bạn Bùi Thị Hương (Trường ĐH Văn Hiến, thuộc Hội đồng hương Nam Định) vui mừng khi phát hiện chuyến xe vừa tới mang rất nhiều thí sinh quê mình vào dự thi. Hương cho biết: “Con gái bọn em ban đầu cũng ngại khi phải trực ca tối như thế này ở bến xe nhưng chỉ mấy ngày đã không dứt ra được vì vui quá”.

Giá phòng trọ chưa đột biến nhiều

Năm nay, có gần 150.000 thí sinh đổ về khu vực làng ĐH Thủ Đức để tham dự kỳ thi ĐH vào các trường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM, Nông lâm, Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, An ninh... Với con số khổng lồ này, nếu công tác an ninh trật tự không tốt sẽ phát sinh nhiều sự cố. Để phụ huynh và thí sinh yên tâm, những chiến sĩ Công an huyện Dĩ An (Bình Dương) đã sát cánh cùng sinh viên tình nguyện trong chiến dịch tiếp sức mùa thi ở làng ĐH năm nay.

Anh Phạm Trung Kiên, đội phó tại điểm tiếp sức bến xe buýt làng ĐH Thủ Đức, cho biết đội tiếp sức mùa thi của anh trực hai ca mỗi ngày (sáng và chiều) và sắp tới sẽ tăng cường thêm ca tối. Đã có khá nhiều hộ kinh doanh nhà trọ và xe ôm đến đăng ký với đội tiếp sức nhận phục vụ thí sinh. “Với những hộ và cá nhân này, chúng tôi đảm bảo giá cả sẽ không tăng vô tội vạ lúc cao điểm” - anh Kiên nhấn mạnh.

Những ngày qua, các khu nhà trọ trong làng ĐH đã rục rịch giăng băng rôn rao dịch vụ cho thí sinh thuê chỗ trọ nhưng giá phòng chưa có nhiều đột biến.

Theo khảo sát của chúng tôi, giá phòng ở mặt tiền đường trước Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM khoảng 50.000 đồng người/ngày nếu ở ghép và 100.000 đồng phòng/ngày nếu thuê nguyên phòng. Các dãy phòng trong hẻm có giá thấp hơn khoảng từ 10.000 đến 20.000 đồng/phòng tùy diện tích.