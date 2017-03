Nhức đầu với những khoản thu

Sau kỳ họp phụ huynh, chị M., một phụ huynh ở P.9, Q.4, có con học lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thẫn thờ tính toán: “Đúng là học trường càng “xịn” càng nặng gánh tiền trường. Từ ngày tựu trường tới giờ, tôi phải đóng cho cháu tổng cộng 1.090.000đ, trong đó có một số khoản biết tên, còn hơn 200.000đ các khoản lặt vặt như bút, vở bài tập, bảng con gia đình đã sắm sẵn cho cháu giờ cũng phải mua lại theo quy định của trường”.

Khoản nào cần, khoản nào không?

Tại cổng trường này vào giờ tan trường, chủ đề được phụ huynh bàn tán nhiều nhất vẫn là bức xúc vì nhiều khoản thu phải đóng một lần, trong đó nhiều khoản không được phụ huynh đồng tình. Nhà trường thông báo thu các khoản như vở bài tập (42.000đ), bộ đồ dùng học tập (34.000đ), bảng con (5.000đ)… là những thứ phụ huynh hầu như đã sắm đủ trước ngày khai trường, nhưng vẫn phải mua lại cho... đồng bộ.

Tại cổng Trường tiểu học Phan Văn Trị (Q.1), một phụ huynh bức xúc: “Bộ dụng cụ may thêu 52.000đ, bộ lắp ráp 36.000đ năm nào cũng được thông báo phải mua, nhưng chỉ dùng có một vài lần, thậm chí đến cuối năm mở ra còn mới toanh. Chưa kể nhiều khoản phí khác mà phụ huynh chúng tôi không nhớ nổi tên. Đầu năm nay tôi phải đóng cho cháu tổng cộng 1.164.000đ và gần 300.000đ cho những đồ dùng học tập này”. Những học sinh bán trú của trường này phải đóng khoảng mười khoản thu khác nhau, như cơ sở vật chất (300.000đ/ năm), vệ sinh phí (135.000đ/năm), tiền ăn tháng chín (289.000đ/tháng), tiền Anh văn (20.000đ/tháng), vi tính (20.000đ/tháng), học phí bán trú (60.000đ/tháng), tăng cường tiếng Anh (50.000đ/tháng), chưa kể các khoản nhỏ, lẻ khác như tiền bảo hiểm, sổ liên lạc, dụng cụ học tập, sách tăng cường tiếng Anh...

Trong khi đó, nhiều phụ huynh khối lớp 6 của Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Q.Tân Bình) lại than phiền về quy định phải mang cặp sách màu tối, tập vở phải bao mỗi môn một màu. Đáng nói là một số thông báo về đồng phục, dụng cụ học tập, quy định về cặp sách, tập vở... đến tai phụ huynh và học sinh khá muộn khi họ đã sắm sửa đầy đủ trước đó một tháng. Ở Trường THPT Bà Điểm (Hóc Môn), nhiều học sinh nữ lỡ may áo dài có viền hoặc bèo nhún phải may lại áo dài trơn để đáp ứng quy định mới của nhà trường. Những quy định chậm trễ kiểu này làm lãng phí không ít tiền của phụ huynh.

Phụ huynh mù mờ về các khoản thu

Tại cổng Trường THPT Võ Thị Sáu (Q.Bình Thạnh), một phụ huynh chờ đón con than thở: “Hết tiền trường cả triệu đồng lại đến tiền lớp như phí photo sách, quỹ lớp... Nhiều thứ tiền quá nên tôi không nhớ nổi mình phải đóng những khoản gì, chỉ nhìn con số tổng mà choáng váng. Lúc đầu tôi mua giày có quai hậu cho cháu nhưng bây giờ trường lại thông báo đổi thành giày bata, hai mẹ con phải mua lại giày cho đúng quy định”. Cùng tâm sự, bà Lê Thị Thu, 67 tuổi, có cháu nội học lớp 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Q.4), nhẩm tính: “Bố mẹ cháu đi làm cả ngày nên tôi phải lên trường đóng tiền giùm kẻo hết hạn nộp. Tôi già rồi nên không nhớ hết các khoản tiền phải nộp, nào tiền sách, vở, tiền dụng cụ, tiền áo quần thể dục, tiền sổ liên lạc..., tính sơ sơ là 870.000đ”.

Phải đóng quá nhiều khoản thu đầu năm học mới mà không được giải thích kỹ là nguyên nhân khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Mặt khác, phụ huynh muốn được thông báo về quy định đồng phục của trường cũng như các khoản thu từ sớm để có thời gian chuẩn bị. Thầy Nguyễn Văn Thịnh, hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Văn Trị (Q.1), cho biết: “Nhà trường có bảng thông báo kỹ về các khoản thu và một số khoản còn tạo điều kiện cho phụ huynh đóng tiền theo từng tháng chứ không nhất thiết đóng cả học kỳ. Tuy nhiên nhiều phụ huynh chưa được giải đáp kỹ nên còn thắc mắc về các khoản này”.