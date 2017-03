Những “chiêu thức” giảng dạy sống động

Học địa lý, học cả tinh thần vượt khó Tiết học đầu tiên trong ngày của lớp 12C4 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5, TP.HCM) là địa lý, bài Chiến lược phát triển dân số. Gần 20 học sinh háo hức chờ đợi những điều kỳ thú, mới lạ do cô Cao Thu Hồng, giáo viên môn địa lý, mang đến. Bài hát viết cho lứa tuổi thanh niên nổi lên, màn hình xuất hiện những đoạn phim mô tả quang cảnh lao động, học tập, tham gia công tác xã hội… của nhiều bạn trẻ. Tiếp theo, hình ảnh các cô gái, chàng trai khuyết tật do chất độc da cam cố vượt qua mặc cảm, tự ti, vươn lên trong cuộc sống lần lượt được cô Hồng giới thiệu, kèm theo lời dẫn được thu sẵn bằng chính giọng nói của cô. Say sưa theo dõi từng đoạn phim, bất ngờ cả lớp vỗ tay, ồ lên khi GS Ngô Bảo Châu xuất hiện trên màn hình. Không chỉ giới thiệu GS Châu vừa đoạt giải toán học Fields, cô Hồng còn đưa cả lớp tìm về ký ức tuổi thơ, làng quê thanh bình, nghị lực phi thường… của GS Châu qua giọng kể nhẹ nhàng kèm những hình ảnh sống động, những bài hát đậm chất dân ca. Tiếp theo, hình ảnh những thanh niên nghiện ngập, đua đòi, tù tội; các cô gái, chàng trai trẻ măng lắc lư vì say thuốc… cũng được cô Hồng chiếu lên màn hình để cảnh báo. Cô bình luận với giọng nghiêm nghị. Sau đó, cô đặt câu hỏi để học sinh trao đổi, thảo luận. Cô Hồng kết thúc tiết dạy bằng lời nhắn nhủ: “Thanh niên là lực lượng lao động hết sức quan trọng. Người lành lặn, người khuyết tật đều có khả năng đóng góp công sức cho xã hội bằng chính sức lực và tri thức của mình...”. Thanh Thảo, nữ sinh của lớp, tâm sự: “Sách giáo khoa luôn nói chung chung, lại khó “nuốt”. Chỉ những hình ảnh xác thực, những lời bình luận ngắn gọn, súc tích do cô Hồng biên soạn mới giúp chúng em nắm vững kiến thức. Hơn nữa, không những dạy địa lý, cô Hồng còn dạy chúng em tính tự lập, tinh thần vượt khó để đi đến tương lai, giống như những anh chị khuyết tật, anh chị bị ảnh hưởng chất độc da cam, như GS Ngô Bảo Châu”.