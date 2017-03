“Những điều bạn quan tâm khi chọn trường lớp 1, lớp 6 và lớp 10”

Buổi giao lưu có các chuyên gia của Sở GD&ĐT TP.HCM:

- Ông Nguyễn Tiến Đạt (Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM);

- Ông Hồ Phú Bạc (Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT TP.HCM);

- Ông Lê Ngọc Điệp (Trưởng phòng Giáo dục tiểu học Sở GD&ĐT TP.HCM) giải đáp mọi thắc mắc. Phụ huynh và học sinh có những thắc mắc cần được tư vấn về việc nên chọn trường nào cho con vào lớp 1, lớp 6? Những vấn đề về tuyển sinh vào lớp 10? Chọn nguyện vọng phù hợp khả năng sức học của con em mình để có thể đạt hiệu quả trúng tuyển vào trường công lập một cách tối ưu? Thi tuyển vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Lê Hồng Phong và các lớp chuyên thuộc hệ thống giáo dục trung học của Sở GD&ĐT TP.HCM? Cần chuẩn bị gì khi chọn học trường quốc tế?...Buổi giao lưu có các chuyên gia của Sở GD&ĐT TP.HCM:- Ông(Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM);- Ông(Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT TP.HCM);- Ông(Trưởng phòng Giáo dục tiểu học Sở GD&ĐT TP.HCM) giải đáp mọi thắc mắc. Đồng thời, các câu hỏi liên quan đến hệ thống giáo dục quốc tế phụ huynh sẽ được TS Nguyễn Thị Quỳnh Lâm, Hiệu trưởng và ông Michael Osswald, Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Trường Quốc tế Đức (German International School - GIS), trả lời trực tuyến.



Le Huu Phu - Nam 40 tuổi

Con tôi đang học lớp 5 ở TP Biên Hòa, con tôi có thể tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 6 ở trường Trần Đại Nghĩa, TP HCM được kg ?

Ông Hồ Phú Bạc:

Xin chào bạn!

Đối tượng dự tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là những học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh có học lực môn tiếng Việt và môn Toán đạt loại giỏi của năm học lớp 5.



Nguyễn tấn Khanh - Nam 36 tuổi

Con tôi mới vào lớp 1 nên chọn học trường nào cho hợp

Ông Lê Ngọc Điệp:

Khi cháu chuẩn bị vào lớp 1 thì chính quyền địa phương sẽ thông báo trường đúng tuyến của cháu vào lớp 1. Phụ huynh có thể yên tâm. Nếu phụ huynh muốn cho cháu học trường khác tuyến trong quận, phụ huynh cần liên lạc với phòng giáo dục đào tạo để được hướng dẫn thủ tục.

nguyen thi thu cuc - Nữ 41 tuổi

gia dinh toi o gan truong tieu hoc tan son nhi(co ho khau thuong tru). cho hoi vay thang 9/2013 nay con gai toi se nhap hoc lop 1 vao truong tan son nhi dung khong?

Ông Lê Ngọc Điệp:

Nếu gia đình ở phường có trường tiểu học Tân Sơn Nhì, phường sẽ gửi thư thông báo thời gian làm thủ tục nhập học. Tuy nhiên, đây là trường chuẩn quốc gia, số lượng học sinh nhận có giới hạn theo quy định nên có thể cùng phường nhưng cháu sẽ được phân tuyến học trường khác. Khi nhận được thư thông báo, phụ huynh phải liên lạc với phường để biết rõ tuyến trường cháu được học.



Ông Nguyễn Tiến Đạt (Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM)

Nguyễn Thị Năm - Nữ 39 tuổi

Xin cho toi biết, trường quốc tế Đức có dạy lớp sáu hay không? Chương trình dạy như thế nào? Con tôi đang học trường công lập,nếu chuyển qua học trường quốc tế, sau này cơ hội quay lại trường công có được hay không?

TS Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào Chị Năm và cảm ơn câu hỏi của Chị. Thưa Chị, hiện Trường Quốc Tế Đức có nhận học sinh lớp 6 vì Trường có học sinh từ bậc mầm non đến trung học. Rất tiếc hai chương trình học khác nhau, học sinh học ở các Trường Quốc Tế đều không thể quay lại hệ thống trường công lập. Và Trường Quốc Tế Đức hiện đang giảng dạy Chương Trình Tú Tài Quốc Tế (IB).

Để biết thêm thông tin, thân mời Chị liên hệ với tôi hoặc phòng tuyển sinh của nhà trường qua số 08 7300 7257.



Toàn cảnh buổi giao lưu. Ảnh Huyền Vi

Hồ Thị Hồng Phát - Nữ 15 tuổi

Em đang học lớp 9, dự định thi vào lớp 10 chuyên Hóa trường THPT Nguyễn Hữu Huân (Quận Thủ Đức), em phải thi những môn gì? Vào những ngày nào? Nội dung ôn tập là gì? Em có cần phải đến ôn thi tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân không? Thang điểm thi được tính như thế nào? Em đoạt giải nhì kì thi học sinh giỏi cấp thành phố có được cộng điểm khi thi tuyển không?

Ông Nguyễn Tiến Đạt:

Thân chào em, Nếu em dự định thi vào lớp 10 chuyên Hóa trường THPT Nguyễn Hữu Huân em phải thi 3 môn tuyên sinh vào lớp 10 thường là Văn, Toán và môn thứ 3 sẽ được công bố vào ngày 11/5. Ngoài ra, em phải thi thêm môn Hóa chuyên vào buổi thi thứ 4 của ngày 22/6/2013. Nội dung thi nằm trong chương trình THCS chủ yếu là lớp 9. Việc ôn thi chủ yếu là tự học của bản thân em. Điểm tuyển vào lớp chuyên nói chung là tổng điểm 3 môn thi vào lớp 10 thường và điểm môn chuyên nhân với hệ số 2. Em đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố khi thi vào lớp chuyên hoặc trường chuyên sẽ không được cộng điểm khuyến khích khi thi tuyển. Chúc em đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.



Ông Lê Ngọc Điệp (Trưởng phòng Giáo dục tiểu học Sở GD&ĐT TP.HCM)

Đoàn Dương Lộc - Nam 55 tuổi

Năm 2013, con Tôi đang học Lớp 5 tại Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn Q3.Cho phép Tôi hỏi: Theo đúng tuyến thì khi lên Lớp 6 cháu sẽ học trường nào? Các Trường này có Lớp 6 tăng cường tiếng Anh không. Điều kiện để vào học Lớp 6 tăng cường tiếng Anh.

Ông Hồ Phú Bạc:

Học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học trên địa bàn quận, huyện nào được vào lớp 6 ở các loại hình trên địa bàn đó.



Huỳnh Lâm - Nam 35 tuổi

Xin hỏi các thầy cô trường quốc tế, tại trường có đầy đủ các lớp ở các cấp hay không, học phí khoảng chừng các lớp thế nào?

TS Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào Phụ Huynh Lâm, rất cảm ơn câu hỏi. Trường Quốc Tế Đức hiện tuyển học sinh từ bậc mầm non (2 tuổi) đến bậc Trung học 18 tuổi. Học phí các cấp khoảng 138 triệu đồng/ năm đến 380 triệu đồng/ năm. Để biết thêm chi tiết, xin mời phụ huynh tham khảo website www.giss.vn hoặc trực tiếp liên hệ với chúng tôi qua số 08 7300 7257.



Trần Đăng KHoa - Nam 43 tuổi

Thưa thầy Lê Ngọc Điệp, con em đang học lớp lá ở quân 3, em rất muốn cho con vào trường ở quận 1, Vậy xin thầy cho em biết em có thể nộp đơn xin xét vào trường nào thì sẽ được trúng tuyển dễ một chút, vì nghe nói vào các trường khác sẽ có nhiều khó khăn vì trái tuyến?

Ông Lê Ngọc Điệp:

Theo hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp tiểu học của UBND TP.HCM, không giải quyết những trường hợp trái tuyến ngoài quận. Chúng tôi được biết ở Q3 cũng có rất nhiều trường tiểu học chất lượng tốt. Phụ huynh có thể liên hệ phòng giáo dục tìm hiểu thêm.



Ông Hồ Phú Bạc (Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT TP.HCM)

Ngọc Giao - Nữ 34 tuổi

Con tôi ở tỉnh Bình Dương, nay muon cho con vao 1 truong quốc tế ở TP.HCM để học. Xin hỏi các vị, ở trường này có xe đưa rước học sinh tỉnh hay không, đưa rước hàng ngày hay hàng tuần?

TS Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Kính chào Chị Ngọc Giao. Cảm ơn sự quan tâm về Trường Quốc Tế Đức. Hiện nhà trường có xe đưa rước trong thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên ở các vùng lân cận, nếu có khoảng 5 học sinh trở lên thì nhà trường sẽ cung cấp dịch vụ xe đưa đón hàng ngày. Để biết thêm chi tiết, Chị vui lòng gọi điện 08 7300 7257.





Ngọc Giao - Nữ 34 tuổi

Xin hỏi ở TP.HCM có bao nhiêu trương công có bán trú cho cấp 1, học phí bao nhiêu?

Ông Lê Ngọc Điệp:

Tùy theo điều kiện về cơ sở vật chất của nhà trường mà hiệu trưởng có thể tổ chức lớp bán trú. Nếu học bán trú, phụ huynh phải đóng phí bán trú, tiền ăn trưa và phí học buổi thứ 2. Trong đó, phí bán trú và tiền ăn trưa là do nhà trường và phụ huynh thỏa thuận, được sự chấp thuận của UBND Quận, Huyện. Học phí buổi thứ 2 theo quy định hiện hành là 30.000đ/em/tháng.



TS Nguyễn Thị Quỳnh Lâm, Hiệu trưởng Trường Quốc tế Đức (German International School - GIS)

Minh Quân - Nam 40 tuổi

Gia đình tôi ở tại P.12, quận Tân Bình. Con tôi đang học lớp 5, chuẩn bị thi lên lớp 6. Vì 2 vợ chồng đều đi làm nên muốn cho con vào trường có lớp bán trú để tiện đưa rước. các trường trong đia bàn gần nhà tôi ở có lớp bán trú không? Muốn vào thì cần điều kiện gì?

Ông Hồ Phú Bạc:

Xin bạn vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình để biết thêm chi tiết.









Trần Lan Anh - Nữ 15 tuổi

Thưa cô Quỳnh Lâm, em có chị đã học với cô ở trường Quốc tế TPHCM, em rất muốn theo cô học ở trường mới này, năm nay em học lớp 9, thế nhưng em không muốn học tiếng Đức, xin cô tư vấn cho em biết chương trình học ngoại ngữ của trường này như thế nào? Em có bị bắt buộc học tiếng Đức khống?

TS Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:



Cám ơn câu hỏi cũng như sự quan tâm của em đến chương trình học của Trường Quốc Tế Đức.

Về việc học ngoại ngữ dành cho học sinh lớp 9 và 10, các em có quyền chọn học một trong các ngoại ngữ sau: Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Đức, Tiếng Pháp nên Tiếng Đức không phải là một ngoại ngữ bắt buộc.

Để biết thêm chi tiết, em vui lòng liên hệ với bộ phận tuyển sinh của trường. Địa chỉ: 730 F-G-K Lê Văn Miến, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM Điện thoại: (08) 7300 7257 Hoặc truy cập website: www.giss.vn Cô rất mong sớm đón tiếp em và chị của em tại Trường Quốc Tế Đức trong một ngày gần đây.

Cô rất mong sớm đón tiếp em và chị của em tại Trường Quốc Tế Đức trong một ngày gần đây.

Nguyễn Tâm - Nữ 36 tuổi

Các trường công lập xác định mức điểm trúng tuyển vào lớp 10 theo nguyên tắc nào? Có bắt buộc phải dành 1 tỉ lệ nhất định cho NV2 và NV3 hay không?

Ông Nguyễn Tiến Đạt:

Thân chào bạn, Các trường công lập xác định điểm trúng tuyển vào lớp 10 thường theo nguyên tắc là tổng điểm của 3 môn thi trong đó môn Văn và môn Toán hệ số 2 và môn thứ 3 hệ số 1 cộng điểm ưu tiên khuyến khích (nếu có). Ở một trường công lập căn cứ vào số học sinh đăng ký nguyện vọng và số điểm của các học sinh này sẽ lấy từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu trường đó được nhận. Hầu hết các trường đều có một số học sinh sẽ được trúng tuyển theo NV2 và NV3. Nếu điểm NV2 và NV 3 cao hơn điểm NV1 và điểm NV3 cao hơn điểm NV2 nhưng phải theo nguyên tắc điểm chuẩn NV2 cao hơn điểm chuẩn NV1 và điểm chuẩn NV3 cao hơn điểm chuẩn NV2 không quá 1 điểm. Xin cám ơn bạn.

Từ trái qua - Ông Hồ Phú Bạc (Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT TP.HCM), Ông Lê Ngọc Điệp (Trưởng phòng Giáo dục tiểu học Sở GD&ĐT TP.HCM), TS Nguyễn Thị Quỳnh Lâm, Hiệu trưởng Trường Quốc tế Đức (German International School - GIS), Ông Nguyễn Tiến Đạt (Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM),







Lê Thành Tâm - Nam 43 tuổi

Thưa thầy Hồ Phú Bạc và Thầy Tiến Đạt, chương trình ôn tập cho học sinh thi tuyển lớp 10 nằm trong khoảng nào? rất mong thầy cô đọng giúp để tôi có thể luyện cho con mình tốt hơn?

Ông Hồ Phú Bạc:

Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9. Chúc con bạn đạt kết quả theo đúng nguyện vọng.



Hoàng Oanh - Nữ 32 tuổi

Con tôi năm tới sẽ vào lớp 1, cô Lâm có thể cho tôi biết yêu cầu xét tuyển của trường như thế nào, mức học phí và ngoại ngữ cháu sẽ học là tiếng gì? 1 tuần cháu học bao nhiêu buổi vậy cô? Xin cám ơn cô rất nhiều! Chúc cô thật nhiều sức khỏe!

TS Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:



Xin chào Chị Hoàng Oanh, Điều kiện để vào trường GIS: học sinh đều phải tham gia 1 buổi học thử tại Trường. Phụ Huynh và Học Sinh sẽ gặp gỡ Hiệu Trưởng và Trưởng Khối để trao đổi về buổi học thử cũng như kế hoạch học tập tại Trường.

Học thử là một trong những quy trình khi tuyển sinh để giúp phụ huynh, học sinh tìm hiểu, làm quen môi trường học tập tại Trường Quốc Tế Đức.

Vui lòng liên hệ với Phòng Tuyển Sinh của Trường, điện thoại 7300 7257 để có thể đăng ký sắp xếp lịch học thử. Học phí lớp 1 khoảng 280 triệu đồng/ năm. Ngôn ngữ chính là tiếng Anh và tiếng Đức.Tùy theo độ tuổi và cấp lớp, các giáo viên giảng dạy sẽ nói tiếng Anh hoặc tiếng Đức. Đối với bé cấp 1 trong lớp luôn có giáo viên bản ngữ nói tiếng Anh và tiếng Đức và một trợ giảng là người Việt. Do đó, vấn đề khó khăn ngôn ngữ bước đầu sẽ nhanh chóng được khắc phục. 1 tuần học từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7:45 đến 14:40, riêng các ngày thứ Ba, Tư và Năm, các em sẽ có thêm Hoạt Động Sau Giờ Học từ 14:50 đến 16:00.

Rất cảm ơn Chị vì sự quan tâm đến Trường Quốc Tế Đức. Chúc Chị và gia đình cuối tuần vui vẻ.





Hoàng Thị Minh Quyên - Nữ 40 tuổi

Năm nay con tôi vào lớp 10, tôi rất muốn con học chương trình tăng cường tiếng Anh nhưng không biết nên chọn trường nào?

Ông Nguyễn Tiến Đạt:

Chào chị, Khi chị đi dự họp phụ huynh tại trường con chị theo học để được tư vấn chọn nguyện vọng vào lớp 10 chị sẽ được nhà trường gửi đến chị bảng "hệ thống trường lớp tuyển sinh trung học năm học 2013-2014" do Sở GD&ĐT phát hành. Trong bảng hệ thống trường lớp đó tất cả các trường có lớp tăng cường tiếng Anh đều được ghi chú đầy đủ trong thông tin. Nếu con chị muốn tiếp tục chương trình tăng cường tiếng Anh chị nên chọn những trường có lớp tăng cường tiếng Anh thuận tiện cho cháu theo học. Chúc con chị đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Vy Nguyễn - Nữ 45 tuổi

Tôi đang có con đang học lớp 9 trường THPT Nam Sài gòn. Sức học TB khá, vậy tôi nên chọn nguyện vọng nào cho cháu là an toàn nhất?

Ông Hồ Phú Bạc:

Việc đăng ký 3 nguyện vọng vào trường THPT học sinh có thể đăng ký vào bất cứ trường nào. Tuy nhiên khi đăng ký chọn nguyện vọng nên chọn như thế nào để đảm bảo thuận tiện đi lại, phù hợp với hoàn cảnh gia đình và năng lực học tập của bản thân học sinh, có thể tham khảo thêm bảng điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT năm học 2012 - 2013 (bảng điểm chuẩn này được các trường THCS in và phát đến học sinh đồng thời cũng được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có báo Pháp Luật thành phố).



Ngọc Giao - Nữ 34 tuổi

Xin hoi các thầy cô trường quốc tế, trường quốc tế có chương trình giảm giá hay khuyến khích thế nào cho năm học sap đến không, có chương trình hè cho hoc sinh không?

TS Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào Chị Ngọc Giao, hiện Trường Quốc Tế Đức đang có chương trình ưu đãi học phí (3% - 6%) khi phụ huynh đăng ký và đóng phí năm trước ngày 31/05 hoặc 30/06. Gia đình có từ 2 con trở lên cũng sẽ được ưu đãi học phí.



Chương trình Hè sẽ được bắt đầu từ 24/06 đến hết ngày 12/07/2013. Để biết thêm chi tiết xin Chị vui lòng gọi điện 08 7300 7257 để được tư vấn thêm.



Cảm ơn Chị Giao đã quan tâm và chúc Chị cuối tuần vui vẻ.



Hồ Thị Hồng Phát - Nữ 15 tuổi

Em đang học lớp 9, dự định thi vào lớp 10 chuyên Hóa trường THPT Nguyễn Hữu Huân. Em phải thi bao nhiêu môn? Thang điểm các môn được tính như thế nào? Hồ sơ dự thi gồm có những gì?

Ông Hồ Phú Bạc:

Em dự thi 4 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn chuyên Hóa, trong đó môn chuyên Hóa được tính hệ số 2. Em làm đơn xin dự thi và nộp hồ sơ tại trường THCS mà em đang học (Mẫu đơn do trường THCS phát)



Trần Thị Sâm - Nữ 36 tuổi

Kính thưa thầy Lê Ngọc Điệp, tôi nghe nói chương trình cambrige của bậc tiểu học có nhiều vấn đề chưa thật sự đạt hiệu quả, như con người bạn tôi học không hiểu gì? kết quả thì k có gì khả quan? nhưng một năm học cũng khoảng gần 40 triệu, vậy thầy có thể cho biết cụ thể như thế nào? vì năm nay con tôi vào lớp 1

Ông Lê Ngọc Điệp:

Chương trình phổ thông Cambridge đang được dạy thí điểm ở một số trường tiểu học trong thành phố. Theo chỉ đạo của ban giám đốc, cuối năm học sẽ có tổng kết, đánh giá để báo cáo cho ủy ban và bộ GDĐT. Hiện nay chúng tôi đang tiến hành công việc này.

Xin phụ huynh yên tâm về chất lượng của chương trình.

HUYNH KIM NHAN - Nam 42 tuổi

Con toi dang hoc lop 9 Truong THCS Le Loi(Q.Tan Phu)diem thi HK2: Toan 8.5, Van 8.5, Anh 6.5 ca nam HS gioi.Toi muon dang ky cho con toi NV1 Truong Tran Phu, NV2 Truong Tay Thanh khong biet nhu vay co duoc khong? Xin tu van dum. Cam on

Ông Hồ Phú Bạc:

Xin vui lòng xem phần trả lời ở phần trên.



Nguyễn Trần Minh - Nam 42 tuổi

Thầy cô có thể trả lời giúp: sáng nay tôi họp phụ huynh, nhà trường cho biết đề thi lớp 10 do phòng giáo dục quận ra đề, vừa rồi thi học kỳ 2 đề thi không biết là khó hay có quá nhiều câu đánh đố và gài học sinh mà môn văn và anh van con tôi làm bài rất kém mặc dù học lức của cháu là giỏi. Vậy đề thi thi lớp 10 có khoảng bao nhiêu phần trăm câu hỏi gài? Xin cám ơn

Ông Hồ Phú Bạc:

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 do Hội đồng ra đề thi của Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn, đề thi không có đánh đố học sinh.



NGUYEN THI DUNG - Nữ 36 tuổi

Con tôi HK Hóc môn , thuộc diện xét tuyển vào lớp 10 . Nay muốn đăng ký thi trường chuyên , vậy có thể làm hồ sơ và đăng ký NV1 là Lê Hồng Phong , NV2 là Nguyễn Hữu Cầu không ? hay chỉ được chọn 1 trong 2 nguyện vọng . Cháu đạt giải nhì trong kỳ thi HSG cấp TP vừa qua , vậy có được cộng điểm ưu tiên không ? Xin cám ơn

Ông Nguyễn Tiến Đạt:

Thân chào chị, Nếu con chị muốn thi vào trường chuyên Lê Hồng Phong hoặc trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và lớp chuyên trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định chị chỉ được chọn nguyện vọng ưu tiên 1,2 vào lớp chuyên tại 2 trong 4 trường trên. Nguyện vọng ưu tiên 3,4 vào lớp không chuyên tại 2 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Do đó, chị không thể chọn nguyện vọng 2 là trường THPT Nguyễn Hữu Cầu. Cháu đạt giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố được cộng điểm ưu tiên khuyến khích 1,5 điểm, nếu cháu thi vào lớp 10 thường riêng thi vào lớp 10 chuyên thì không được cộng điểm ưu tiên khuyến khích. Chúc con chị đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.

Nguyễn Quang Hùng - Nam 50 tuổi

Thưa các thày giáo! Con tôi đang chuẩn bị thi vào lớp 10, với lực học trung bình khá và gia đình hiện đang ở tại quận 7,chúng tôi nên lựa chọn trường THPT như thế nào để giúp cháu ghi nguyện vọng vào lớp 10 cho phù hợp.Xin trân trọng cảm ơn ý kiến của các thày!

Ông Hồ Phú Bạc:

Xin vui lòng xem phần trả lời ở phần trên.





TS Nguyễn Thị Quỳnh Lâm, Hiệu trưởng Trường Quốc tế Đức (German International School - GIS)

Trần Tâm - Nam 45 tuổi

Trường quốc tế có nhiều chương trình khác nhau không? chẳng hạn học tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Hàn...?

TS Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào Phụ Huynh Trần Tâm. Mỗi trường quốc tế đều có Chương trình giảng dạy, hiện nay Chương Trình Tú Tài Quốc Tế (IB) được giảng dạyvà thi văn bằng Tú Tài Quốc Tế bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha tại hầu hết các trường quốc tế trên thế giới. Với chương trình học này, học sinh luôn luôn học hai ngôn ngữ là tiếng mẹ đẻ (có thể là tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Hàn hoặc tiếng Việt) tùy theo quốc tịch của các học sinh và ngôn ngữ thứ hai là tiếng Anh và học các môn học khác bằng tiếng Anh.



Để giải thích thêm về vấn đề này, xin phụ huynh vui lòng liên hệ với tôi trực tiếp tại Trường Quốc Tế Đức 730 F-G-K đường Lê Văn Miến, P. Thảo Điền, Q.2; điện thoại 08 7300 7257. Rất mong sớm được đón tiếp Quý Phụ Huynh tại Trường.



Trần Trung Thanh - Nam 43 tuổi

Thầy có thể cho em biết là hiện nay, các trường tiểu học ở quận 1, 3, 7 trường nào có dạy chương trình tăng cường tiếng Anh, cụ thể học phí bao nhiêu?

Ông Lê Ngọc Điệp:

Có rất nhiều trường có lớp tăng cường tiếng Anh. Phụ huynh liên hệ Phòng Giáo dục để xem thông báo danh sách các trường.

Học phí tiếng Anh tăng cường là 50.000 đồng/ tháng/ một em.

Huỳnh Minh Nhã - Nam 34 tuổi

Chào các thầy cô, con tôi năm nay đang học lớp 8, tôi đọc báo chí thấy thông tin năm nay xét tuyển lớp 10 có phần thay đổi. Thầy cô có thể tư vấn giúp tôi thông tin tuyển sinh năm nay cụ thể là như thế nào không ạ?

Ông Hồ Phú Bạc:

Việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2013 - 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh không có gì thay đổi so với năm trước, vẫn có 2 phương án xét tuyển và thi tuyển.

- Thực hiện xét tuyển trên địa bàn huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ, huyện Hóc Môn, quận Thủ Đức, quận 2, quận 9,, quận 6 và quận Bình Tân.

- Thực hiện thi tuyển trên các địa bàn còn lại.



Thoainguyen - Nữ 36 tuổi

Con gái toi năm nay vào lớp sáu xin cho toi dược hỏi về thủ tục thi vào trường Nguyễn Tri phương TP Huế

Ông Hồ Phú Bạc:

Xin vui lòng liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế.



Thanh Tùng - Nam 45 tuổi

Xin hỏi cô Lâm, ở trường cô, chương trình sinh hoạt ngoại khóa thế nào, có chương trình cho học sinh đi tham quan, thực tế ở nước ngoài hay không?

TS Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào Phụ Huynh Thanh Tùng. Hiện nay, Nhà trường có chương trình ngoại khóa đa dạng gồm câu lạc bộ ngôn ngữ, thể thao, hội họa, âm nhạc, nấu ăn, kịch nghệ. Mỗi năm đều đi thực tế theo khối lớp từ 3 đến 5 ngày; và tùy theo chương trình học, mỗi cấp lớp cũng sẽ có những chương trình đi tham quan, thực tế trong ngày. Vì việc học không chỉ xảy ra trong lớp học, mà học sinh còn phải tương tác với môi trường bên ngoài để có kinh nghiệm thực tiễn.



Cảm ơn sự quan tâm của Quý Phụ Huynh. Thông tin có liên quan xin vui lòng tham khảo www.giss.vn.



Lê Thành Vinh - Nam 46 tuổi

Thưa thầy, vào lớp 6, con tôi rất muốn học trường Nguyễn Du quận 1, nhưng nghe nói trường này rất khó vô, vậy xin hỏi nguyên tắc xét tuyển của trường này như thế nào?

Ông Hồ Phú Bạc:

Xin vui lòng xem trả lời ở phần trên.



HUYNH KIM NHAN - Nam 42 tuổi

Con toi dang hoc lop 9 Truong THCS Le Loi(Q.Tan Phu)diem thi HK2: Toan 8.5, Van 8.5, Anh 6.5 ca nam HS gioi.Toi muon dang ky cho con toi NV1 Truong Tran Phu, NV2 Truong Tay Thanh khong biet nhu vay co duoc khong? Xin tu van dum. Cam on

Ông Hồ Phú Bạc:

xin vui lòng xem trả lời ở phần trên.



Chung thi my tien - Nữ 40 tuổi

Xin chao ! Cho toi hoi de duoc vao hoc lop 6 truong nguyen gia thieu quan tan binh thi con toi phai can co nhung dieu kien gi? Con toi hoc tieu hoc o mot truong tai q11. Xin cam on .

Ông Hồ Phú Bạc:

Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 tại Thành phố Hồ Chí Minh thì học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học trên địa bàn quận huyện nào thì được vào học lớp 6 ở các loại hình trên địa bàn quận huyện đó.



Nguyễn Văn Toàn - Nam 36 tuổi

Tôi xin được hỏi những nội dung sau: 1. Tôi có đứa cháu tốt nghiệp THCS tại tỉnh Cà Mau. Nay cháu muốn lên TP. HCM học cấp 3. Vậy, cháu có thể xét tuyển, thi tuyển vào trường THPT nào trên địa bàn thành phố, có điều kiện gì về hộ khẩu thường trú/ đăng ký tạm trú không? 2. Trường hợp khác, cháu tôi đang học lớp 8 tại một trường THCS tại tỉnh Cà Mau (học lực giỏi). Nay tôi muốn cho cháu chuyển trường lên TP.HCM học lớp 9 và hoàn tất tốt nghiệp THCS tại đây. Vậy sau khi tốt nghiệp THCS cháu có được xét tuyển, thi tuyển vào lớp 10 tại các trường THPT trên địa bàn thành phố, có phụ thuộc về hộ khẩu thường trú/ đăng ký tạm trú không? (Nhân tiện có thể vui lòng cung cấp thêm cho tôi thông tin, điều kiện về việc chuyển trường như vừa nói tại địa bàn Quận 1 - TP. HCM được không?). Chân thành cảm ơn!

Ông Nguyễn Tiến Đạt:

Thân chào anh, Tất cả các học sinh tốt nghiệp THCS tại các trường công lập hay ngoài công lập tại TPHCM đều được dự thi tuyển vào lớp 10 công lập tại TPHCM không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay không có hộ khẩu thường trú. Hồ sơ chuyển trường từ Tỉnh, Thành phố này sang Tỉnh, Thành phố khác được quy định thống nhất trong quyết định 51 của Bộ GD&ĐT, anh có thể xem trên tất cả các trang web của các Sở và Bộ GD&ĐT hoặc vào trang web của Sở GD&ĐT TPHCM www.hcm.edu.vn để được hướng dẫn.

Lê Thúy Vi - Nữ 45 tuổi

Nhà tôi có 2 cháu: 1 cháu chuẩn bị vào lớp 1, 1 cháu đang học lớp 4 trường công lập. Gia đình tôi đang có nguyện vọng để 2 cháu theo học trường quốc tế. Nhưng hiện tại tôi đang rất lo lắng về mức học phí. Trường có thể chia sẻ về thông tin học phí, mức ưu đãi cho gia đình có 2 cháu cùng học tại trường hay không? Bên cạnh đó, trường có thể chia sẻ những thông tin về môi trường học, giờ học ngoại khoác, ngôn ngữ giúp gia đình tôi hiểu rõ hơn được không ạ?

TS Nguyễn Thị Quỳnh Lâm:

Xin chào Chị Thúy Vi. Tôi rất hiểu mối quan tâm của Chị về vấn đề học phí. Trường Quốc Tế Đức cũng luôn tạo điều kiện cho gia đình có 2 con trở lên được theo học trong môi trường quốc tế thực sự. Nhà Trường có chương trình ưu đãi từ 10% - 15% cho gia đình có từ 2 con trở lên. Đặc biệt từ năm thứ 2 trở đi, mức ưu đãi này là từ 15% - 20%. Riêng năm học này, khi phụ huynh đăng ký và đóng phí sớm trước 31/05 (6%) hoặc 30/06 (3%) trên tiền học phí. Học phí của khối tiểu học năm nay là khoảng 280 triệu đồng/ năm.



Để có thể tìm hiểu thêm về môi trường học, xin mời phụ huynh đến tham quan trường (xin liên hệ qua điện thoại 08 7300 7257 hoặc email info@giss.vn để đặt cuộc hẹn). Qua buổi tham quan, Phụ Huynh có thể biết rõ hoạt động diễn ra hàng ngày. Riêng học sinh thì các em cần được tham gia 1 buổi học thử để trải nghiệm việc học với giáo viên bản ngữ và học sinh quốc tế.



Rất cảm ơn Chị và mong sớm có dịp được đón tiếp Chị và các cháu tại Trường Quốc Tế Đức.



Trần Anh Thư - Nam 45 tuổi

Nhà trường nói, nguyên tắc ghi nguyện vọng là lấy trường mà mình mơ ước ghi trước, rồi tới trường vừa sức ghi sau, như vậy có đúng hay không? con tôi học ở trường thcs Vân đồn, nên chọn trường nào vừa sức học trung bình của cháu?

Ông Hồ Phú Bạc:

Xin vui lòng xem trả lời ở phần trên.



Ngô Tuấn Đạt - Nam 50 tuổi

Xin cho biết về chương trình tiếng Anh chuyên tại trường chuyên LHP so với chương trình tiếng Anh bình thường (môn học bằng tiếng Anh, số tiết, ...)

Ông Hồ Phú Bạc:

Chương trình tiếng Anh chuyên tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong được dạy 12 tiết/tuần. Xin vui lòng liên hệ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong để biết thêm chi tiết cụ thể về chương trình học, số tiết, SGK,...



Trần Thu Hà - Nữ 42 tuổi

Phương thức xét tuyển vào lớp 10 theo 3 nguyện vọng như hiện nay bộc lộ một số bất cập, mà bất cập lớn nhất là rủi ro không trúng tuyển vào trường công lập nào, dù điểm thi khá cao. Vậy Sở GDĐT TPHCM có ý định thay đổi phương thức xét tuyển, hay ít nhất có biện pháp nào để hạn chế bất cập này? Xin cám ơn.

Ông Nguyễn Tiến Đạt:

Cám ơn chị quan tâm, góp ý kiến trong công tác quản lý của ngành. Trước khi chọn phương thức thi tuyển vào lớp 10 theo 3 nguyện vọng chúng tôi đã cố gắng khắc phục tối đa những hạn chế của các phương thức thi tuyển trước đó. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học trước (2011-2012), toàn thành phố chỉ có 11/58.000 học sinh có điểm cao không trúng tuyển theo 3 nguyện vọng. Chúng tôi đã tổ chức tư vấn rất kỹ cho phụ huynh học sinh và học sinh để chọn đúng nguyện vọng theo khả năng thông qua hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm và phương tiện thông tin đại chúng nên trong kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm nay (2012-2013), số học sinh có điểm cao không trúng tuyển theo 3 nguyện vọng sẽ thấp hơn 11 trường hợp. Trong quá trình quản lý, chúng tôi luôn đón nhận các ý kiến đóng góp và luôn luôn tìm ra các giải pháp tốt nhất để cải tiến công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng nguyện vọng của người học, của người dạy và của nhân dân thành phố.

Mai Ngọc Tuyết Anh - Nữ 28 tuổi

Thầy cho em hỏi, bao giờ thì các trường tiểu học bắt đầu phát đơn tuyển sinh?

Ông Lê Ngọc Điệp:

Theo quy định các trường tiểu học sẽ phát đơn tuyển sinh vào ngày 1-7-2013.

Trần Phương - Nam 43 tuổi

Tốt nghiệp lớp 9 học sinh có một hướng học tập khác là đi học Trung cấp nghề thay vì học lớp 10 tại các trường THPT. Vậy xin hỏi tại các trường Trung cấp nghề học sinh sẽ được học nghề và có học văn hoá? em có thể chuyển tiếp đại học không?

Ông Hồ Phú Bạc:

Học sinh tốt nghiệp THCS có thể vào lớp 10 các trường công lập, ngoài công lập, giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp (xem bảng hệ thống trường lớp tuyển sinh đã phát đến từng học sinh). Học sinh học trung cấp chuyên nghiệp vừa học nghề vừa học văn hóa, sau khi tốt nghiệp học sinh có thể dự thi vào các trường Cao đẳng, Đại học.



Nguyen thi thanh Phương - Nữ 46 tuổi

Con toi dang học lớp 5 chuong trinh lớp thương . Toi mướn cho chau học lớp 6 tang cường tieng Anh co được khong? Cam ơn

Ông Hồ Phú Bạc: