Những đối tượng được miễn thi, cộng điểm trong kỳ thi quốc gia

Thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014. (Nguồn: Quý Trung/TTXVN)

Năm nay, đối tượng thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ; thí sinh có một trong các chứng chỉ theo quy định của Bộ. Thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ được tính 10 điểm cho môn này để xét công nhận tốt nghiệp.Những thí sinh được miễn thi cả bốn môn thi trong xét tốt nghiệp trung học phổ thông là người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.Những thí sinh được miễn thi tất cả các môn là người đã tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc khu vực các môn văn hóa. Ngoài ra, những người trong đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc khu vực về khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ cũng được miễn thi.Năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho các thí sinh không may gặp tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt vào thời điểm không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên; thí sinh không thể dự thi hoặc đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại. Tuy nhiên, những thí sinh này phải đạt điều kiện về học lực, hạnh kiểm và phải có hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp hoặc xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.Kỳ thi năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định những mức ưu tiên khác nhau với các mức điểm khuyến khích khác nhau từ 0,25 điểm đến 2 điểm tùy từng đối tượng để đảm bảo công bằng cho các thí sinh. Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất. Những trường hợp đặc biệt sẽ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.Những thí sinh được cộng 0,25 điểm gồm con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động; con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động; người dân tộc thiểu số; người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo, vùng dân tộc và miền núi, học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2/3 thời gian học cấp trung học phổ thông.Người bị nhiễm chất độc da cam; con của người bị nhiễm chất độc da cam; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người được cơ quan có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt hoặc lao động do hậu quả của chất độc hóa học cũng thuộc đối tượng được cộng 0,25 điểm.Đối với giáo dục thường xuyên, những đối tượng hưởng mức ưu tiên này là thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%; con của người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa năm 1945; người có tuổi đời từ 35 trở lên.Những thí sinh được cộng 0,5 điểm gồm người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, ven biển và hải đảo, vùng dân tộc và miền núi, đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (đối với giáo dục thường xuyên); con của liệt sỹ; con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.Người học tham gia các cuộc thi và các hoạt động dưới đây được cộng điểm khuyến khích từ 1-2 điểm để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông: thí sinh đoạt giải cá nhân trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12; thí sinh đoạt giải cá nhân và đồng đội trong các kỳ thi thí nghiệm thực hành môn Vật lý, Hóa học, Sinh học; thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; cuộc thi khoa học kỹ thuật; viết thư quốc tế do ngành giáo dục phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức. Đối với giải đồng đội, thí sinh chỉ được cộng nếu đó là giải quốc gia.

Những học sinh trong diện xếp loại hạnh kiểm có giấy chứng nhận nghề do sở Giáo dục và Đào tạo hoặc các cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề được cộng điểm khuyến khích căn cứ vào xếp loại ghi trong chứng nhận. Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tin học được cộng 1 điểm đối với mỗi loại chứng chỉ./.

