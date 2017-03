Những hội đồng hương đáng tin cậy

Theo trải nghiệm của nhiều du học sinh (DHS), điều quan trọng cần phải biết về đất nước mình sẽ đến học tập đó là: Có hội sinh viên (SV) Việt Nam ở đó hay không? Hoạt động như thế nào? Có trang website hoặc diễn đàn để giao lưu hay không?... Hàng trăm vấn đề thắc mắc, chung quy cũng chỉ nhằm mục đích giúp các bạn hòa nhập nhanh, không “sốc” văn hóa khi môi trường thay đổi quá đột ngột, xa lạ.

Nhiều hoạt động hỗ trợ

Hiện tại, các hội SV Việt Nam ở nước ngoài đang có những hoạt động tích cực, góp phần thể hiện vai trò đúng như ý nghĩa “giúp đỡ SV Việt Nam trong cuộc sống, sinh hoạt và học tập ở nước ngoài một cách tốt nhất”.

Phạm Ngọc Trâm Anh, DHS tại Pháp, chia sẻ: “Lần đầu đặt chân đến nước Pháp, đối với tôi cái gì cũng xa lạ. Khi đó, một người bạn cùng lớp là dân bản xứ đã “mách” tôi tham gia vào Hội SV Việt Nam tại Pháp vì… “hội này rất vui với nhiều hoạt động gắn liền với nền văn hóa Việt Nam”. Tôi liền đăng ký tham gia và đến nay tôi cảm thấy rất đỗi gắn bó. Hội không khác “ngôi nhà thứ hai” của tôi ở đất nước này”.

Cụ thể, Trâm Anh kể: “Ngay khi biết tôi là SV Việt Nam, các anh chị đã mời tham gia buổi đón tiếp các tân SV Việt Nam đến Pháp học tập, sau đó là giúp đỡ tôi và các bạn trong các thủ tục hành chính. Khi đã ổn định cuộc sống mới, chúng tôi đều được mời tham gia các sự kiện văn hóa, âm nhạc xuyên suốt trong năm học do hội tổ chức như: Đêm hội Trung thu, đêm nhạc Chào Việt Nam, mừng tết Nguyên đán “Thoáng Xuân Lyon 2”…

Lễ hội “Đèn lồng Hội An - Khách quý Việt Nam” diễn ra tại TP cổ Wernigerode thuộc bang Sachsen Anhalt, CHLB Đức do Hội SV đồng hương Việt Nam tổ chức từ ngày 26 đến 28-7 vừa qua đã để lại ấn tượng đẹp cho nhiều khách quốc tế.

Tuấn Anh, DHS tại Singapore nói: “Tham gia các hội SV Việt Nam hay hội đồng hương, chúng tôi không chỉ cảm thấy gần gũi hơn mà còn là cùng nhau trông về Tổ quốc và lắng nghe hơi thở của quê hương để cùng cảm thông, chia sẻ với nhau hơn”. Cụ thể, theo Tuấn Anh: “Thông qua hội SV Việt Nam tại Singapore, chúng tôi đã cùng nhau vận động được chương trình “Bữa cơm có thịt” để chuyển về Việt Nam; ngoài ra, chúng tôi còn tham gia làm tình nguyện viên của “Gentle Fund” - dự án Hỗ trợ bệnh nhân Việt Nam sang Singapore chữa bệnh với các hoạt động thiết thực như giúp đỡ họ ổn định cuộc sống tại Singapore, tìm kiếm chỗ cư trú và phiên dịch trong các cuộc hẹn với bác sĩ…”.

Kết nối với văn hóa quốc tế

Hoạt động của những hội SV Việt Nam ở nước ngoài giúp kết nối văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế, trong đó có những sự kiện được đánh giá cao như: “Lễ hội đèn lồng Hội An - Lampionfest”, cuộc thi ảnh A little Germany 2013… do Hội SV Việt Nam tại Đức tổ chức; Music Revolution, “Việt Nam và Singapore - Cơ hội và Thách thức” do Câu lạc bộ dành cho cộng đồng Việt Nam (SIM VNC) tại Singapore đăng cai; Hội thảo Pháp-Việt “Xây dựng và phát triển bền vững CIGOS2013” do Hội SV Việt Nam tại Pháp tổ chức… Ngoài ra còn có các hoạt động khác như: Đêm nhạc chào Việt Nam (Pháp); Lễ hội ẩm thực Việt (Mỹ); thi hoa hậu SV Việt Nam ở nước ngoài…

Phan Thị Mỹ Quyên, DHS tại Đức, tự hào: “Mới đây, Hội SV Việt Nam tại Đức đã cùng phối hợp với sứ quán nước này tổ chức “Lễ hội đèn lồng Hội An - Lampionfest” giữa thị trấn nhỏ Wernigerode - “xứ sở cổ tích” nằm ở vùng núi Harz, Sachsen-Anhalt, Cộng hòa Liên bang Đức. Nét đẹp giản dị của Hội An phối hợp với vẻ đẹp cổ kính mà rực rỡ của Wernigerode làm say lòng du khách cũng như người dân bản xứ”.

Đánh giá về vai trò của những hội SV Việt Nam tại nước ngoài, chị Trần Phương Quỳnh - chuyên viên tư vấn du học tại TP.HCM nói: “Những nỗ lực của các hội SV Việt Nam tại nhiều nước sở tại đã đóng góp tích cực vào việc tạo ra sân chơi, môi trường thuận lợi cho các bạn SV Việt Nam gặp gỡ, trao đổi, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau cũng như hòa nhập vào cuộc sống địa phương. Ngoài ra, hội cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng khi tham gia tích cực vào các lễ hội địa phương nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế”.

BÁ LÂM