Những khối thi “hút” thí sinh

Nhưng cạnh đó cũng có nhiều ngành vẫn bị thí sinh (TS) thờ ơ như nông học, hải dương học… nên dẫn đến việc ngành học có điểm chuẩn quá cao, ngành thì quá thấp. Dù được các nhà tư vấn hướng nghiệp cảnh báo, việc chọn ngành chọn trường của TS vẫn căn cứ vào điểm chuẩn của năm trước. Vì thế, việc phân tích điểm chuẩn của các trường sẽ rất có ích cho TS trong quá trình lựa chọn.

Khối A: nhất kinh tế

Năm 2007 là năm đầu tiên thi trắc nghiệm khách quan hai môn vật lý và hóa học nên phần lớn TS thấy đề thi “dễ”! Chính vì vậy mà điểm chuẩn của các ngành tuyển thuộc khối này cũng tăng chóng mặt. Đáng chú ý nhất là sự “lên ngôi” của các ngành thuộc nhóm kinh tế.

Dễ thấy nhất là Trường ĐH Kinh tế TPHCM chỉ lấy một điểm chuẩn duy nhất cho tất cả các ngành, nên TS ngắm nghía mức điểm chuẩn năm 2006 của trường này là 17,5 điểm thì năm 2007 phải ngậm ngùi vì điểm chuẩn đã “nhảy” lên 21,5 điểm. Còn ở Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng), so với điểm chuẩn năm 2006 là 17 chung cho tất cả các ngành, thì năm 2007 đã tăng lên 20 điểm, một số ngành vượt trội như kế toán, ngân hàng có mức điểm từ 22-22,5.

Ở Trường ĐH Kinh tế quốc dân (Hà Nội), điểm chuẩn của tất cả các ngành thấp nhất là 24 điểm, trong khi năm 2006 chỉ là 21,5 điểm (trừ hai ngành kế toán - kiểm toán và ngân hàng - tài chính). Cũng cần phải nói thêm trong năm 2007, điểm chuẩn các ngành ngân hàng - tài chính đã lên 26,5 điểm (năm 2006 là 24 điểm), ngành kinh tế đầu tư lên 25 điểm (năm 2006 là 21,5 điểm). Với mức điểm này, nếu tính bình quân, TS phải đạt gần 9 điểm mỗi môn mới chắc chắn trở thành sinh viên của trường.

Trong khi đó, điểm chuẩn của ngành kinh tế đối ngoại, tài chính quốc tế, thương mại quốc tế, kinh doanh quốc tế, kế toán, đầu tư chứng khoán ở Trường ĐH Ngoại thương cũng chẳng thua chị kém em! Điểm chuẩn các ngành này từ 26-26,5 điểm, bên cạnh đó các ngành khác cũng có mức điểm thấp nhất là 23. Tuy nhiên, so với mức điểm chuẩn năm 2006 và năm 2005 thì trường này không tăng nhiều.

Đối với Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, điểm chuẩn cũng cao không kém, như ngành tài chính - ngân hàng có điểm chuẩn lên đến 22,5 điểm (năm 2006 là 20, năm 2005 là 20,5). Ngành kế toán tài chính doanh nghiệp của Trường ĐH Thương mại cũng đạt 22,5 điểm, tăng 1 điểm so với năm 2006; ngành marketing thương mại từ 17,5 điểm năm 2006 tăng lên 20 điểm năm 2007…

Ngoài ra, điểm chuẩn các ngành thuộc nhóm kinh tế của Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TPHCM), ĐH Kinh tế (ĐH Huế), ĐH Giao thông vận tải TPHCM, ĐH Cần Thơ… cũng tăng ít nhiều. Nếu tính điểm từng môn, TS phải đạt trung bình từ 6 điểm trở lên mới có hy vọng.

Còn các ĐH vùng còn lại như ĐH Đà Lạt, ĐH Tây Nguyên, ĐH Quy Nhơn, ĐH An Giang, ĐH Thái Nguyên, ĐH Vinh… đều có mức điểm chuẩn của nhóm ngành kinh tế khoảng từ 15-17 điểm.

Một số ngành khối A khác có mức điểm chuẩn từ 20 trở lên như công nghệ thông tin, công nghệ hóa - thực phẩm, xây dựng, cơ điện tử, công nghệ sinh học, điện tử viễn thông… của các trường ĐH Bách khoa, ĐH KH Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM), ĐH Công nghiệp TPHCM,… cũng là những ngành danh giá ở khối A được TS lựa chọn.

Khối B: Y dược - 9 điểm mỗi môn vẫn trượt

Năm 2007 cũng như năm 2006, vẫn là năm các ngành về y dược dẫn đầu khối B về mức điểm chuẩn. 9 điểm mỗi môn thi vẫn trượt là sự thật “phũ phàng” đối với những thí sinh thi vào ngành bác sĩ đa khoa của Trường ĐH Y Hà Nội và dược sĩ của Trường ĐH Y dược TPHCM, vì cả hai ngành đều có điểm chuẩn là 27,5! Nhìn chung, điểm chuẩn vào các trường y đóng tại Hà Nội và TPHCM đều không dễ cho TS.

Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế TPHCM (nay là Trường ĐH Phạm Ngọc Thạch) chỉ đào tạo duy nhất ngành bác sĩ đa khoa nhưng có điểm chuẩn là 25 điểm (cao hơn so với năm 2006 và năm 2005 là 2 điểm). Ngành bác sĩ răng hàm mặt và cử nhân kỹ thuật y học của Trường ĐH Y Hà Nội có điểm chuẩn là 25, trong khi năm 2006 chỉ là 20,5 điểm.

Trong số ba ngành đào tạo bác sĩ của Trường ĐH Y dược TPHCM thì hai ngành bác sĩ đa khoa và bác sĩ răng hàm mặt có điểm chuẩn là 27, còn lại ngành bác sĩ y học cổ truyền có điểm chuẩn thấp nhất là 23,5. Như vậy, nếu căn cứ vào mức điểm chuẩn của năm 2006 (chỉ từ 18-24,5 điểm), hay năm 2005 (từ 23-26 điểm) thì TS chỉ biết “ngậm bồ hòn” vì kết quả quá cao.

Năm 2007, điểm chuẩn vào Trường ĐH Y dược Cần Thơ cao hơn 2006 từ 3 - 4,5 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là dược với 26 điểm. Hai ngành bác sĩ đa khoa và nha khoa TS phải đạt trung bình mỗi môn từ 8 điểm trở lên mới đậu. Ngành điều dưỡng là ngành có điểm chuẩn thấp nhất, nhưng TS cũng phải đạt từ 6,5 điểm trở lên mỗi môn mới có cơ hội.

Các ngành công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, khoa học môi trường, công nghệ hóa học… cũng có mức điểm chuẩn tương đối khá. Năm 2007, điểm chuẩn ngành công nghệ sinh học của ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) là 24 điểm, ĐH Nông lâm TPHCM 23 điểm, ĐH Cần Thơ 22 điểm. Ngành khoa học môi trường ở nhiều trường dao động từ 19-25,5 điểm…

Do vậy, để chọn trường thi khối B TS phải cân nhắc kỹ, nên chọn trường nào vừa sức mình và nhu cầu xã hội đang rất cần. Hiện nay, các ngành như chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, nông học, thủy sản, trồng trọt, bảo vệ thực vật… ở nhiều trường ĐH có mức điểm chuẩn chỉ từ 15-17 điểm.

Khối C, D: Điểm chuẩn bằng điểm sàn

Năm 2007 là năm “bê bết” nhất ở khối C và D, điểm chuẩn của hầu hết các trường đều bằng hoặc chỉ nhỉnh hơn điểm sàn của Bộ GD-ĐT khoảng 1-2 điểm. Điển hình nhất trong 19 ngành của Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) thì có đến 15 ngành có mức điểm từ 14-14,5. Như ngành báo chí là ngành hằng năm luôn dẫn đầu về điểm chuẩn thì năm nay chỉ ở mức 17,5 điểm khối C (năm 2006 và 2005 đều 18 điểm) và 18 điểm khối D (năm 2006 là 19 điểm và 2005 là 20 điểm).

Ở Trường ĐH Sư phạm TPHCM, khối C cao nhất cũng chỉ đạt 17 điểm. Còn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, điểm chuẩn các ngành đào tạo ĐH sư phạm thường cao hơn các ngành đào tạo ĐH ngoài sư phạm, mức điểm chuẩn được ấn định là 21,5. Cùng hệ đào tạo này, điểm chuẩn các ngành còn lại có tuyển sinh khối C dao động trong khoảng từ 16 - 18 điểm.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, điểm khối C năm 2007 không có nhiều biến động so với năm 2006. Thống kê của Bộ GD-ĐT, ở khối C năm 2007 có 30.211 TS có điểm thi ĐH từ 14 trở lên có cơ hội xét tuyển các nguyện vọng 2 và 3. Trong khi chỉ tiêu tổng thể của khối này là 18.316, tức 1 TS chỉ “chọi” chưa được 2 TS để vào ĐH!

Ở khối D, rất nhiều trường tuyển khối D cho các ngành kinh tế song song với khối A. Với những ngành như thế này, TS cần phải cân nhắc kỹ từng ngành, bởi điểm chuẩn thấp hơn khối A không bao nhiêu, thậm chí là bằng nhau.

Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TPHCM) các ngành tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán, quản trị kinh doanh đều có điểm chuẩn khối A và D là 18. Trường ĐH Ngoại thương, điểm trúng tuyển cơ sở Hà Nội khối A là 26 điểm, khối D1, D2 và D4 là 23 điểm và khối D3 là 23,5 điểm. Tại cơ sở TPHCM, điểm trúng tuyển đối với khối A là 24 điểm, khối D là 21 điểm.

Năm 2007, Trường ĐH Mở TPHCM, Trường ĐH Văn hóa TPHCM, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM), ĐH Nông lâm TPHCM… điểm chuẩn các ngành cũng chỉ dao động trong khoảng từ 13,5-15,5 điểm.