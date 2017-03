Những lưu ý trước kỳ thi ĐH - CĐ 2013

Thạc sĩ Lý Lâm Hùng – Trưởng phòng Đào tạo trực tuyến trang Onthi.net.vn - Ảnh : Tú Quyên







* Thưa thầy, em muốn học ngành Công nghệ may nhưng ba mẹ em bảo học xong rồi cũng chỉ làm công nhân may thôi. Thưa thầy, ba mẹ em nó có đúng không ạ? Nếu học Ngành Công nghệ may của trường thì em có thể đảm nhiệm những vị trí làm việc nào?





(Nguyễn Gia Bảo - Email: Giabao.nguyen…@yahoo.com)





Thạc sĩ Hồ Văn Sỹ – Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng trả lời:









* Thưa thầy, em đang trong quá trình ôn luyện thi ĐH, em đang rất lo lắng khi càng đến gần ngày thi mà trong đầu em như trống rỗng, mau quên nữa, em không biết phải làm sao! Mong thầy cho em lời khuyên để giải tỏa tâm lý này ạ? Em cảm ơn thầy.



(Nguyễn Thị Linh Trang - Email: nguyenthilinh34...@yahoo.com)





PGS.TS Nguyễn Đình Phư - Chủ tịch Hội đồng cố vấn trang Onthi.net.vn, Giảng viên Đại Học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh trả lời:



Em hãy nghỉ ngơi vài ba hôm. Trước khi ngủ thì tập hít thở sâu. Ăn uống thực phẩm có nhiều đạm, như Thit nạc, tôm cá. Nên uống sữa để bổ sung vi lượng. Không nên dùng chất kích thích, như cafe, bia rược, thuốc lá,... kể cả các loại thuốc mà người ta quảng cáo rằng bổ thần kinh. Sau khi nghỉ ngơi, đi bơi, luyện hít thở thi mọi việc lại tốt đẹp. Em hãy tự tin lên nhé!



* Thưa thầy, em đã nộp hồ sơ được 1 thời gian, cách đây mấy hôm, cô giáo chủ nhiệm có trả lại tờ phiếu số 2 cho cả lớp và dặn phải cất kĩ nhưng em lại sơ ý làm mất. Vậy bây giờ em phải làm sao ạ? Nếu không có tờ phiếu số 2 này thì có ảnh hưởng gì không ạ? Em cảm ơn thầy.



(Tấn Minh - Email: tinybell95...@yahoo.com)



Thầy Nguyễn Quốc Cường - Chuyên viên tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo t rả lời:





* Thưa thầy, em mới học cấp 3 nhưng em có để ý một số trang web tìm việc làm thì thấy rằng nhà tuyển dụng thường có yêu cầu ứng viên phải có kinh nghiệm 1-2 năm, em băn khoăn không biết sau này là sinh viên mới ra trường thì làm thế nào để có kinh nghiệm trong nghề ạ. Em cảm ơn.



(Nguyễn Sơn - Email: snsinhson938...@gmai.com)





Thầy Tôn Thất Tín

– Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức t





Thầy Tôn Thất Tín – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức - Ảnh: Tú Quyên







*Thưa thầy, em được biết xã hội đang có nhu cầu nhân lực bậc cao đẳng, trung cấp nhưng vẫn còn hàng ngành sinh viên thất nghiệp. Thưa thầy, để có được việc làm sau khi tốt nghiệp, sinh viên cần trang bị cho mình những kỹ năng gì?



(Thái Y Mẫn - Email: Nguyentunganh...@gmail.com)



Thạc sĩ Hồ Văn Sỹ

Sinh viên sau khi tốt nghiệp cao đẳng ngành Công nghệ May tại trường CĐKT Lý Tự trọng được cấp bằng Cử nhân Cao đẳng ngành Công nghệ May.

Khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Đảm nhiệm các công việc về may tại phòng thiết kế mẫu rập công nghiệp, phòng kỹ thuật may mẫu, thiết kế tài liệu kỹ thuật, chuẩn bị san xuất các cty sản xuất may mặc, phòng nghiên cứu và phát triển mẫu ở cty sản xuất may mặc. Đảm nhiệm công việc chỉ đạo kỹ thuật, công tác chuẩn bị sản xuất, quản lý và điều hành sản xuất, quan lý chất lượng sản phẩm công nghệ may. Lập kế hoạch sản xuất, kiểm tra, đánh giá chất lượng quy trình sản xuất sản phẩm, theo dõi đơn đặt hàng tại các văn phòng đại diện cty may. Tổ chức quản lý sản xuất những cơ sở vừa và nhỏ của ngành may

Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp: Nhân viên kỹ thuật may, hoặc cán bộ quản lý điều hành sản xuất trong doanh nghiệp may, cán bộ quản lý đơn hàng.

Chúc em thành công.

Chào em !

Phiếu số 2 là căn cứ chứng minh thí sinh đã nộp hồ sơ và sử dụng để chỉnh sửa những sai sót nếu có trên giấy báo dư thi, nếu không may bị mất thì cũng không ảnh hưởng đến thí sinh vì khi vào phòng thi, thí sinh chỉ cần mang theo giấy báo dự thi, giấy chứng minh nhân dân, bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, em hãy yên tâm về vấn đề này nhé, chúc em thi tốt.

Chào Sơn.

Đúng như em nói. Đòi hỏi SV mới tốt nghiệp có 1 - 2 năm kinh nghiệm là khó. Tuy nhiên, để khắc phục điều này, trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã xây dựng chương trình đào tạo có ít nhất một học kỳ doanh nghiệp và một môn học Thực tập tốt nghiệp.

Trong hai nội dung này, SV được gửi đến doanh nghiệp đúng với ngành mình học để thực hành nghề nghiệp. Đây là những nội dung mà nhà trường mong muốn sinh viên tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp, trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, chứng tỏ năng lực với doanh nghiệp để làm bước đệm cho tốt nghiệp ...

Mong gặp lại em tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Trong quá trình đào tạo học tập tại trường sinh viên phải luôn chú trọng việc trao dồi kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp. Để trang bị kinh nghiệm, va chạm thực tế sản xuất vào học kỳ cuối khóa trường tổ chức cho toàn bộ sinh viên của trường đến thực tập tại các doanh nghiệp, công ty, nhà máy, đó là cơ hội cho sinh viên thể hiện các kỹ năng đã được trang bị tại trường. Ngoài ra sinh viên cần phải trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng về tin học, ngoại ngữ, kỹ năng về làm việc theo nhóm,... và đặc biệt là kỹ năng thực hiện công việc, đam mê và yêu nghề thì sinh viên có nhiều lợi thế hơn trong việc tìm kiếm việc làm.

Chúc em thành công.