Những ngành học hấp dẫn 2008

Ngành nào “hút” thí sinh?

. Năm nay, ngành học nào hấp dẫn, có nhiều TS dự thi nhất? TS được nộp bao nhiêu hồ sơ đăng ký dự thi? Đang học ĐH, muốn thi lại vào một trường khác có được không, cần thủ tục gì?

Quế Trân, Minh Phú (TP.HCM)

+ PGS-TS Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ ĐH và sau ĐH, Bộ GD&ĐT: Năm nay, nhóm ngành “nóng” nhất có thể là công nghệ-kỹ thuật điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin truyền thông, kinh tế, quản trị kinh doanh. Nhóm ngành tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, khách sạn, du lịch... được dự báo sẽ đông TS nộp hồ sơ đăng ký dự thi nhất. Mỗi TS chỉ nên nộp một hồ sơ đăng ký dự thi, không nên nộp quá nhiều hồ sơ, tránh lãng phí cho bản thân và gia đình. Đối với SV đang học ĐH, CĐ, muốn dự thi tiếp phải có ý kiến chính thức (bằng văn bản) của hiệu trưởng nơi đang học. SV chỉ được học một trường nhưng có thể học hai ngành trong một trường theo đúng quy chế đã đưa ra.

Xây dựng gồm những chuyên ngành nào?

. Ngành xây dựng ĐH Mở TP.HCM có đào tạo những chuyên ngành về thủy công đồng bằng, xây dựng dân dụng và công nghiệp...? Tốt nghiệp được cấp bằng gì?

phongkinhtesd@yahoo..., Ngô Huy Du (Đồng Tháp)

+ Ngành xây dựng (mã ngành 102) đào tạo kỹ sư xây dựng có trình độ và kỹ năng thiết kế, thi công các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, quy hoạch các khu dân cư, thị trấn đô thị... Ngành này gồm các chuyên ngành xây dựng dân dụng, xây dựng cầu đường, kỹ thuật đô thị và môi trường. SV tốt nghiệp có thể công tác tại các cơ quan tư vấn thiết kế, thi công, cơ sở nghiên cứu ứng dụng, các nhà máy, công trường, xí nghiệp sản xuất, cơ sở dịch vụ kỹ thuật công nghệ thuộc ngành được đào tạo.

Công nghệ may mặc có triển vọng?

. Em muốn học ngành công nghệ may mặc nhưng nghe nói những năm gần đây, ngành học này rất ít TS dự thi. Xin hỏi tỷ lệ “chọi” ngành này có cao không? Triển vọng tìm việc làm sau khi ra trường?

Hoàng Yến (Đồng Nai)

+ Ngành công nghệ may mặc hay kỹ thuật cắt may là ngành học khá hấp dẫn trong bối cảnh Việt Nam đang có tỷ lệ hàng xuất khẩu vào loại lớn nhất thế giới. Theo thông tin từ các trường có đào tạo ngành này, thị trường lao động ngành may mặc, đặc biệt là các công ty xuất khẩu, các hãng thời trang đang khan hiếm nhân lực. Thi vào ngành này trong vài năm trở lại đây, tỷ lệ “chọi” và điểm chuẩn xét tuyển luôn nằm ở mức thấp nhất của các trường (ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH dân lập Hồng Bàng... khá thấp từ 14 đến 16 điểm).

CĐ may mặc thi tuyển hay xét tuyển?

. Muốn học ngành may hệ CĐ tại Trường CĐ Nguyễn Tất Thành thì có phải thi tuyển không? Thi khối gì? Ngành này có giảng dạy về thiết kế thời trang không?

Tú Trinh, Tam Thôn (Cần Giờ, TP.HCM)

+ Các ngành đào tạo của Trường CĐ Nguyễn Tất Thành xét tuyển khối thi A và D. Ngành công nghệ may thời trang của trường này xét tuyển khối A, đào tạo trong ba năm. SV được trang bị những kiến thức chuyên môn như mỹ thuật công nghiệp, thiết kế thời trang, tạo mẫu, may và thiết bị may, quá trình sản xuất hàng may mặc, âu phục nam-nữ, vật liệu dệt và may... SV tốt nghiệp có khả năng thiết kế mặt hàng may mặc thích hợp với nhu cầu thị trường, điều hành dây chuyền thiết bị công nghệ may mặc của nhà máy, bảo trì thiết bị, nghiên cứu và thiết kế mặt hàng mới của ngành dệt may...

Thi khối D1 ĐH Công nghiệp TP.HCM?

. Khối D1 của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM thi tuyển những ngành, nghề nào? Hệ CĐ chính quy, CĐ nghề thi tuyển hay xét tuyển?

Nguyễn Lâm (Đồng Nai)

+ Hệ ĐH của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có các ngành thi khối D1 (thi toán, văn, Anh văn) các ngành kế toán, quản trị kinh doanh, tiếng Anh, kinh tế quốc tế, tài chính-ngân hàng, kinh tế du lịch. Hệ CĐ chính quy và hệ CĐ nghề của trường này không thi tuyển mà lấy kết quả thi ĐH năm 2008 của những TS đã thi các khối A, B, D1 vào các trường ĐH trong cả nước theo đề thi chung của Bộ để xét tuyển.

Kế toán liên thông CĐ lên ĐH?

. Ngành kế toán của Trường CĐ Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đào tạo bao lâu, được cấp bằng gì? Tốt nghiệp ngành này có được liên thông lên ĐH không?

Minh Tú (TP.HCM); Thanh Xuân (Cà Mau)

+ Hệ CĐ ngành kế toán của Trường CĐ Công nghiệp thực phẩm TP.HCM sau khi học ba năm được cấp bằng cử nhân CĐ kế toán. Ngành kế toán đào tạo SV có kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp và kế toán hành chính sự nghiệp. Cụ thể, SV biết tổ chức, ghi chép, lưu trữ chứng từ trong hệ thống kế toán cho một tổ chức; biết lựa chọn hình thức kế toán phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp; có thể làm việc hoặc tham gia công tác quản lý tại các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán-tài chính. SV tốt nghiệp kế toán có thể học liên thông chương trình đào tạo cử nhân bậc ĐH. Trường có chương trình đào tạo ngành kế toán liên thông từ CĐ lên ĐH (đào tạo từ 1,5 đến hai năm) với các trường ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH Nông lâm TP.HCM, ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM. Riêng hệ trung cấp ngành kế toán liên thông lên CĐ đào tạo 1,5 năm.