Những người gieo chữ trên núi cao

Nằm cheo leo trên đỉnh Thiên Cấm Sơn cao hơn 7.000 m so với mực nước biển thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên (An Giang), Trường THCS Núi Cấm như tách biệt hẳn với cuộc sống náo nhiệt của người dân. Cõng chữ lên non đã khó, bám trụ để dạy tốt còn khó bội phần. Thế mà đã bao lần cây rừng đỏ lá, chưa một giáo viên nào của Núi Cấm bỏ về.

Học ngoại ngữ giữa núi rừng

Gọi trường nhưng Núi Cấm chỉ là một căn nhà lợp tôn, vách ván cũ kỹ. Giữa cái nắng trưa oi ả, giọng đánh vần ê a hòa lẫn tiếng tập đọc ngoại ngữ của học trò trung học tạo nên âm vang rộn rã chốn núi rừng. Mặc dù là một cơ sở nhưng Núi Cấm phải “gánh” tới ba cấp học. Vừa dạy cho học sinh tiểu học, lại dạy luôn THCS và cả mẫu giáo. Sát cạnh trường là khu nhà tập thể dành cho giáo viên. Một căn nhà gỗ lợp tôn với ba phòng nhỏ tẹo, ngăn cách bằng những tấm ni-lông. Giờ giải lao, trong lúc các học sinh vui đùa thì các thầy giáo trẻ xa nhà hì hục thổi lửa nấu cơm. Phòng bên cạnh, các cô giáo trẻ ngồi ôn lại giáo án, chuẩn bị cho giờ lên lớp.

Thầy Huỳnh Văn Vui, Hiệu trưởng trường, cho biết sau ngày hòa bình, cư dân dưới núi và từ nhiều nơi khác lên lập rẫy, trồng rừng. Dần dà hình thành những xóm nhỏ rải rác quanh núi. Đường lên xuống cách trở nên hầu hết trẻ em không được cấp sách đến trường. Để có con chữ, nhiều người dân sống ở đây đã chung tay góp sức dựng lên ngôi trường. Ban đầu chỉ là căn chòi tre, vách ni-lông với tên gọi “Tiểu học B An Hảo”. Cách đây chừng bốn năm, một nhà hảo tâm đã hỗ trợ dựng nên hai phòng học bằng gỗ tạp, lợp tôn. Trường THCS Núi Cấm được thành lập từ đấy với hai phòng học. Hiện nơi đây có khoảng 300 học sinh, 21 giáo viên, hầu hết còn trẻ.

Những người đưa đò lặng thầm

Do thiếu thốn nên nhiều giáo viên phải ở nhờ nhà dân. Trong khoảng không gian vài mét vuông của khu tập thể vừa là nơi ở, nơi nấu nướng và soạn giáo án của thầy cô. Mỗi khi trời mưa, nước trút từ vách núi tràn lênh láng. “Tụi mình sao cũng được. Học sinh có chỗ học đàng hoàng là mình mừng lắm rồi!” - nhiều giáo viên đã nói như vậy.

Thầy giáo Đặng Thanh Nhàn, kể lúc phân hiệu THCS mới mở thầy được phân công về dạy môn mỹ thuật. Bấy giờ trường chỉ là căn chòi tạm bợ, còn giáo viên trú trong căn nhà bỏ hoang dưới dốc núi, hằng ngày phải vượt dốc đến trường. Mùa mưa đường trơn, nhiều bữa đứng lớp với quần áo lấm lem. Mùa khô thì chịu cảnh thiếu nước trầm trọng. Trên núi lại không có điện, tivi cũng không. Gần đây, trường mới được trang bị ít đầu báo. Cuộc sống thiếu thốn là vậy nhưng từ ngày thành lập đến nay chưa có giáo viên nào bỏ về đồng bằng. “Đôi lúc cũng ngán ngẩm lắm! Muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ tới các em thấy không nỡ, thế là bám lại” – thầy Nhàn thiệt thà nói.

Cũng một nỗi lòng như vậy, cô giáo Tuyền, cho biết nhiều phụ huynh nhà ở xa trường gần bốn km đường núi nhưng hằng ngày vẫn đều đặn leo đồi, băng dốc đưa con tới lớp rồi mới lên rừng. Học sinh ở bên điện Rau Tần, Vồ Đầu phải đi học từ 11 giờ trưa và về nhà khi trời sập bóng. “Các em ham học như thế, làm sao mà mình dửng dưng về đồng bằng dạy cho được...” - cô Tuyền xúc động nói.

Đêm trên đỉnh Thiên Cấm Sơn u tịch, căn phòng tập thể vẫn leo lét ánh đèn dầu giữa bốn bề vắng vẻ. Mặc cho gió non cao về khuya lạnh buốt, những nhà giáo trẻ vẫn miệt mài bên trang giáo án...