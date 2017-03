Những người làm "dâu không họ" ở trường học

Áp lực cao, thu nhập thấp



Hiện nay hầu hết các trường học tại TPHCM dù đông HS đến đâu cũng chỉ có một cán bộ y tế học đường (CBYTHĐ). Thế nên mọi công việc liên quan như theo dõi sức khỏe HS, GV, kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm, tuyên truyền sức khỏe sinh sản, các chương trình, dự án… đều do CBYTHĐ kham hết.



Thế nhưng lương không đủ sống, thiếu những chế độ hỗ trợ cũng như cơ hội nâng cao nghề nghiệp nên nhiều người bỏ nghề, nhiều người bám trụ cũng trầy trật.



Cô Lê Thị Hiếu, CBYT Trường mầm non Tuổi Thơ 7 (Q.3, TPHCM) cho hay, trường có trên 700 trẻ, các em còn nhỏ dễ mắc bệnh nên ngày nào cô cũng quay như chong chóng cho trẻ uống thuốc, theo dõi sức khỏe. Nếu có vấn đề gì, cô phải lập tức sơ cứu đưa trẻ vào viện ngay.







Cô Lê Thị Hiếu (cán bộ y tế Trường mầm non Tuổi Thơ 7, Q,3, TPHCM) cho trẻ uống thuốc.

Cô Lê Thị Hiếu (cán bộ y tế Trường mầm non Tuổi Thơ 7, Q,3, TPHCM) cho trẻ uống thuốc.

Dâu… không họ





Cán bộ phụ trách y tế trường học tại TPHCM tham gia tập huấn về sức khỏe sinh sản vị thành viên.

Cán bộ phụ trách y tế trường học tại TPHCM tham gia tập huấn về sức khỏe sinh sản vị thành viên.

Theo Hoài Nam (DT)



“Ngày thường còn đỡ cực chứ vào những lúc đổi mùa, trẻ đua nhau cảm cúm hay đợt dịch bệnh, mình phải chạy quanh từ lớp này sang lớp khác. Nhiều lúc không kịp ăn trưa, về đến nhà là bã cả người”, cô Hiếu chia sẻ.Làm công việc này 10 năm nay, ngoài lương cơ bản trên 2 triệu đồng, mỗi tháng cô Hiếu có thêm 800.000 đồng lương mềm. Tổng thu nhập chưa đến 3 triệu đồng, chi tiêu cho bản thân cô còn phải tính toán chứ không hy vọng phụ giúp được gia đình.Nói về công việc hàng ngày của mình, chị Lê Thị Thảo, CBYT Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện (Q. Bình Thạnh) không khỏi ngại ngần khi liệt kê vô số việc như chuẩn bị xà bông rửa tay, kiểm tra chén bát, đồ ăn, kiểm tra bảo mẫu làm việc như “ma ma tổng quản” bên cạnh công việc theo dõi, chăm sóc sức khỏe HS, GV rồi các buổi tập huấn về các chương trình vệ sinh, dinh dưỡng…BS Nguyễn Hữu Nghị, người gắn bó 22 năm trong vai trò CBYT Phòng Giáo dục Q. Tân Bình, TPHCM cho hay niềm vui được gọi 2 thầy: thầy giáo và thầy thuốc đôi khi không “lấp” được nỗi trăn trở chế độ lương bổng, cũng như chế độ nâng cao chuyên môn của CBYT hiện nay quá hạn chế. Trong khi ngoài công việc chuyên môn, họ còn phải lo rất nhiều giấy tờ, hồ sơ, sổ sách… Trước đây, khi công việ YTHĐ còn chưa định, hiệu quả được như hiện nay, BS Nghị đã không ít lần viết đơn xin định nghỉ việc.Có lẽ, không ít CBYT đã gặp tình cảnh bị phụ huynh hùng hổ trách cứ, thậm chí là đe dọa khi con họ bệnh mà nhân viên YT không phát hiện kịp thời hay có những sai sót nào đó.Gần 8 năm phụ trách y tế học đường tại Trường THPT Lương Văn Can (Q.8), chị Nguyễn Thị Mi cho hay ngoài khó khăn về thu nhập, trong công việc CBYTHĐ chịu rất nhiều rất nhiều áp lực "không tên" ở trường học. Thầy thuốc lúc nào cũng phải nhẫn nhịn thì thầy thuốc ở trường học còn phải nhẫn nhịn nhiều hơn nữa vì mình không chỉ thầy thuốc mà ở một góc nào đó họ còn là một GV.Nhiều CBYTHĐ tâm sự rằng công việc này không có vị thế rõ ràng, làm ở trường học nhưng không được xem là GV, là cán bộ YT cũng không hẳn nên như thể "làm dâu"… cho nhiều nhà nhưng không có “họ”. Có một thực tế, nhiều y tá vừa làm việc tại trường học vừa tranh thủ học thêm để sau đó xin vào làm việc tại các phòng khám, bệnh viện. Trong số các CBYT, ngoài số ít yêu nghề bám trụ thì chỉ những người chuyên môn không cao, không có điều kiện học lên, hoặc những nhân viên đã về hưu đi làm cho vui mới có thể gắn bó với công việc chăm sóc trẻ ở trường học.BS Nguyễn Tài Dũng, Phó phòng công tác HS, SV Sở GD-ĐT TPHCM chia sẻ, vai trò YTHĐ ngày càng được nâng cao khởi đầu từ chương trình Nha học đường. Không đơn thuần chỉ phòng bệnh như trước đây mà còn trực tiếp can thiệp sức khỏe HS, GV như phát hiện sớm các bệnh học đường, sơ cấp cứu ban đầu… đảm bảo cho công tác dạy học.BS Dũng đánh giá chuyên môn về y tế nhưng làm việc ở môi trường giáo dục, CBYT phải chịu nhiều áp lực mà chế độ hiện nay còn quá thấp. Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tham mưu với UBND thành phố để cải thiện đời sống cũng như chế độ chính sách nâng cao chuyên môn cho CBYTHĐ cũng như đẩy mạnh vai trò của công tác y tế tại trường học. Đó cũng là cơ sở để TPHCM thực hiện mục tiêu, đến hết năm 2015, các đơn vị trường học phải có đủ CBYT chuyên trách đạt chuyên môn theo chuẩn.