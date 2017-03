Những sai sót khó tin trong “Vở luyện tập Tiếng Việt 1”

Đáng chú ý, từ GIỖ được ghi thành DỖ.



























Theo PV ( Bee)



Sai luôn trong câu: “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày DỖ (giỗ) Tổ, mùng mười tháng Ba”.Chưa hết, từ “cây NÊU” được viết thành “cây LÊU”.Ngoài ra, còn xuất hiện rất nhiều lỗi khác, đặc biệt là bỏ sai vị trí của dấu câu, viết hoa – viết thường.Thông tin in trên cuốn vở này cho thấy, tác giả là Đặng Thị Lanh, chịu trách nhiệm xuất bản “Giám đốc Trương Công Báo”, “Tổng biên tập Hoàng Văn Cung”.Vở này do Nhà Xuất bản Đà Nẵng xuất bản nhưng in tại Công ty in Tổng hợp Cầu Giấy. Số liệu lưu chiểu cho thấy, nhà xuất bản này đã in 2000 cuốn.