Những thông tin nóng về tuyển sinh ĐH 2012

Dè dặt khi được tuyển sinh riêng



Năm 2012 khi Bộ GDĐT chính thức cho phép các trường ĐH trọng điểm, các trường ĐH thuộc khối năng khiếu chủ động đề xuất phương án tuyển sinh thì nhiều trường lại ngại, thậm chí không dám.



Lãnh đạo ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, trường dự kiến sẽ không thay đổi phương án tuyển sinh trong năm 2012, thông tin trên báo Lao động. Nhiều trường lớn như ĐH QG TP.HCM, ĐH Sư phạm HN cũng khá dè dặt trong việc này bởi lo lắng nhiều đến những xáo trộn có thể xảy ra trong mùa tuyển sinh sắp tới.



Dẫn ra hai phương án tuyển sinh cho năm tới là tổ chức kỳ thi riêng trước kỳ thi 3 chung hoặc cùng đợt với đợt thi 3 chung nhưng theo Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa HN Nguyễn Cảnh Lương cả 2 đều gặp nhiều khó khăn khi thực hiện.



Báo Tuổi trẻ dẫn lời PGS.TS Nguyễn Thị Tĩnh, phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm I Hà Nội, bày tỏ lo lắng khi thí sinh chọn thi vào trường này theo phương án tuyển sinh riêng nếu không trúng tuyển sẽ được xét NV2, NV3 thế nào, liệu các trường khác có chấp nhận kết quả của ĐH Sư phạm làm cơ sở xét tuyển hay không.



Ngoài ra, với thí sinh đã trúng tuyển, liệu có cơ chế nào bảo đảm sẽ theo học ĐH Sư phạm mà không vào trường khác nếu trúng tuyển trong kỳ thi “ba chung” sau đó.



Trả lời báo này, ông Hoàng Văn Châu, hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, cho hay: “Nếu thi riêng” chỉ có nghĩa là ra đề, chấm thi, tổ chức ngày thi riêng thì không thay đổi được gì trong chất lượng đầu vào mà lại gây xáo trộn không cần thiết”.



Trước đó việc ĐH Quốc gia Hà Nội thông tin về phương án tuyển sinh theo cách làm của Mỹ đánh gia theo năng lực của thí sinh được nhà trường chuẩn bị từ hơn một năm nay đã nhận được nhiều quan tâm, trao đổi.



Tăng khối thi có ảnh hưởng gì?



Chuyện có thêm khối thi A1 với các môn Toán, Lý, Ngoại ngữ cùng những lời khuyên tới thí sinh và trao đổi về phương án này được đề cập trên báo Thanh Niên số ra hôm nay.



Báo dẫn lời của một số lãnh đạo các trường bày tỏ sự ủng hộ phương án trên để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh và đang xem xét phương án sẽ đưa vào thực hiện ngay trong năm 2012 như: ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Học viện Bưu chính viễn thông, ĐH Công nghiệp Hà Nội, Học viện Tài chính, ĐH Ngoại thương.



Báo trích lời Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Đào tạo, nói: “Thay đổi này không quá rối trong tổ chức tuyển sinh của các trường mà lại tạo thêm cơ hội cho TS. Tuy nhiên, về lâu dài nên có những phương án cơ bản để thay đổi kỳ thi”



“Những TS tham gia thi tuyển sinh năm 2012 vốn đã có những định hướng lựa chọn về khối thi từ 3 năm trước, khi mới bước vào lớp 10. Do vậy, các trường không nên có những quyết định quá lớn về khối thi khiến các em hoang mang” – Trao đổi của lãnh đạo phòng Đào tạo, ĐH Kinh tế TP. HCM trên báo này.



Bộ GD-ĐT không in tài liệu ''Những điều cần biết về tuyển sinh''



Tin trên báo Thanh Niên cho hay năm nay Bộ GD-ĐT sẽ không in tài liệu ''Những điều cần biết về tuyển sinh''. Từ lâu đây là cuốn cẩm nang để thí sinh lựa chọn trường thi, khối thi, chỉ tiêu cũng như những lưu ý cần thiết của các trường trong kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ của năm đó.



Hiện Bộ đã yêu cầu các trường đăng ký thông tin tuyển sinh năm 2012. Những thông tin này sẽ đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ. Thông tin chi tiết khác về tuyển sinh sẽ được các trường thông báo công khai trên website của trường.

Thông tin trên báo Tuổi trẻ cũng cho hay: Mùa tuyển sinh ĐH năm 2012 sẽ có nhiều trường cắt giảm chỉ tiêu trong số đó, nhiều trường giảm chỉ tiêu vì không đáp ứng các tiêu chí xác định chỉ tiêu; số khác chủ động giảm để đảm bảo chất lượng.