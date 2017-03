Những trường đại học công bố điểm sớm

Thí sinh dự thi ĐH năm 2011 Ảnh: Lê Anh Dũng

Những trường ĐH có thể công bố điểm sớm

Nhiều trường công bố điểm cuối tháng 7

Dự kiến điểm chuẩn vào các trường ĐH

Theo Hương Giang- Nguyễn Hường ( VNN)



Ngay sau ngày thi cuối cùng của đợt hai, Trường ĐH Khoa học tự nhiên-ĐHQGHN đã bắt tay vào việc chấm thi. PGS.TS Bùi Duy Cam, hiệu trường nhà trường cho biết, ĐHKHTN còn chấm bài cho nhiều trường khác nên công tác chấm thi trong trường đang được tất cả các giảng viên tập trung làm việc.Dự kiến, trường sẽ hoàn thành việc chấm thi vào khoảng 25/7. Ngay sau đó, điểm sẽ được chuyển đến các trường thành viên trong ĐHQGHN và công bố điểm cho thí sinh. Thời điểm này, ĐHKHTN cũng có thể đưa ra điểm chuẩn dự kiến.ĐH Ngoại thương cũng là một trong những trường có thông báo về điểm sớm nhất ở các năm trước. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, trưởng phòng đào tạo trường ĐH Ngoại thương cho biết, trước 30/7, trường sẽ công bố điểm thi rộng rãi trên mạng cho thí sinh.Ông Nguyễn Văn Thư, Hiệu trưởng ĐH Giao thông vận tải TP.HCM cho biết, do trường chỉ có khối A nên thứ hai (ngày 11/7) chấm thi, sau hai tuần sẽ công bố kết quả.ĐH Đại Nam hiện cũng đang khẩn trương tiến hành chấm thi. Toàn bộ bài thi trắc nghiệm đã được chuyển lên Bộ GD-ĐT để chấm điểm. Bài thi Văn trường được ĐHQGHN tham gia chấm. Bài thi Toán sẽ do cán bộ chấm thi của Học viện kỹ thuật đảm nhiệm. Theo dự tính, trường có thể công bố điểm cho thí sinh từ ngày 25/7.Nhiều trường ĐH tại TP.HCM cho biết, khoảng cuối tháng 7 mới có điểm thi đại học.Ông Châu Minh Quí, phó phòng đào tạo Trường ĐH Tài chính Marketing TP.HCM cho biết, chấm các môn tự luận như Văn, Toán của khối D1 và khối A mất nhiều thời gian, đồng thời phải chấm xong hai đợt (khoảng 26 ngàn bài) mới được công bố nên cuối tháng 7, nhà trường mới có thể thông báo điểm. Từ lâu nay, trường đã thuê luôn các giáo viên chấm thi từ các trường THPT có tiếng cho thuê địa điểm thi đại học nên thuận lợi về nguồn giáo viên chấm bài.ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Luật TP.HCM cũng cho biết đến 30/7 mới có kết quả điểm thi. Trường ĐH Hoa Sen cho biết đầu tháng 8 mới có thể công bố điểm.Ông Trịnh Trường Giang, ĐH Nông Lâm TP.HCM nói: “Do lượng TS dự thi vào trường quá đông nên trường chưa dự kiến được ngày nào sẽ công bố kết quả trúng tuyển. Tuy nhiên, trường sẽ cố gắng hoàn thành tốt công tác chấm thi và công bố điểm trúng tuyển theo đúng lịch hạn quy định của Bộ GD-ĐT”.Theo ông Đỗ Văn Dũng, Phó CT HĐTS Sư phạm Kỹ Thuật: “Ngay khi kết thúc kỳ thi, Trường sẽ cho tiến hành công tác chấm thi các bài thi trắc nghiệm, riêng các bài tự luận thì sẽ đợi đáp án của Bộ GD-ĐT. Khi nào có đáp án của Bộ thì trường sẽ hoàn tất công tác chấm thi, sẵn sàng công bố điểm cho các thí sinh”.Ông Nguyễn Văn Hiền, trưởng phòng hành chính tổng hợp ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, cuối tháng 7 sẽ hoàn thành việc chấm điểm.Ông Nguyễn Xuân Thu, ĐH Luật cho biết, do toàn bộ bài thi của ba khối A, C, D của trường đều đặt các cán bộ ĐHQGHN chấm nên sẽ hoàn thành công tác này muộn hơn các trường khác.Khoảng ngoài 20/7, ĐH Ngoại thương đã có thể dự kiến những thông tin ban đầu về chất lượng bài thi và điểm chuẩn. Với lượng hồ sơ và thí sinh đến dự thi tương đối ỏn định, ĐH Ngoại thương dự kiến điểm chuẩn sẽ không biến động nhiều so với năm ngoái.Bà Lê Thị Thanh Hương, trưởng phòng đào tạo Đại học Đại Nam cho biết, trường sẽ dành ưu tiên cho NV1 và cả NV1, NV2 đều xét điểm chuẩn từ điểm sàn của Bộ GD-ĐT trở lên.Theo PGS.TS Bùi Duy Cam, mọi năm, điểm chuẩn của trường thấp nhất là 17 điểm. Năm nay, trường vẫn cố gắng đảm bảo mức điểm chuẩn sẽ cao hơn điểm sản của Bộ GD-ĐT từ 3-4 điểm để chọn được những thí sinh có học lực tương đối khá vào các chuyên ngành đào tạo cơ bản của trường. Sau khi có điểm chuẩn của Bộ, ĐHKHTN có thể thông báo điểm chuẩn chính cho thí sinh.Những năm gần đây, điểm chuẩn ĐH sư phạm Hà Nội có xu hướng giảm. Tuy nhiên, trường cho biết, năm nay, điểm chuẩn sẽ được duy trì ở mức độ tương đối để đảm bảo đầu vào khá. Tuy không mặn mà với NV2 nhưng nếu cần thiết, trường sẵn sàng tuyển để có những học sinh điểm cao vào học.Ông Nguyễn Xuân Thu, ĐH Luật cho biết, điểm chuẩn những năm gần đây của trường khá ổn định nên có thể không có thay đổi nhiều.Ông Châu Minh Quí, phó phòng đào tạo, ĐH Tài chính Marketing TP.HCM nói: Năm nay, trường không xét tuyển theo khoa mà theo ngành. Trường có 6 ngành thì mức điểm vào các ngành sẽ không giống nhau, ngành nào thi đông thì điểm chuẩn sẽ cao. Đợt tuyển sinh này, thí sinh thi đông nhất vào ngành Quản trị kinh doanh.Theo ông Trần Thế Hoàng, trưởng phòng đào tạo ĐH Kinh tế TP.HCM, trường có điểm chuẩn chung cho tất cả các ngành, năm nào cũng cao hơn điểm sàn của Bộ rất nhiều.