Em muốn hỏi năm nay có những trường nào tuyển sinh khối A1? (quanghieu9@gmail.com)



Hiện có rất nhiều trường ĐH, CĐ dự kiến tuyển sinh khối A1. Tuy nhiên, đến thời điểm này các trường vẫn chưa công bố chính thức bởi vì chưa có quyết định từ Bộ GD-ĐT. Em chờ sau ngày 14/2/2012, Hội nghị Hiệu trưởng các trường ĐH,CĐ sẽ có quyết định. Các trường tuyển sinh khối A1 sẽ công bố trong cuốn "Những điều cần biết".



Em muốn theo học ngành Bảo hiểm. Theo tìm hiểu thì em được biết ngành đó có phải sẽ được đào tạo kiến thức toàn diện về tài chính ngân hàng và chuyên sâu về bảo hiểm. Liệu có đúng như vậy không? Và ngành này ra có dễ kiếm việc làm không? Năm 2011 vừa qua trường ĐH Lao động Xã hội có lên báo vì những sai phạm trong tuyển sinh. Vậy thì những khóa SV tiếp theo liệu khi ra trường có được xã hội công nhận không? (vunx100892@gmail.com)



Đúng như em nói, mục tiêu đào tạo của ngành Bảo hiểm là đào tạo Cử nhân kinh tế có kiến thức toàn diện về ngành tài chính - ngân hàng và kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành bảo hiểm nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực có chuyên môn cao về quản lý ở các tổ chức tài chính nói chung, các tổ chức bảo hiểm nói riêng.



Sinh viên tốt nghiệp có thể công tác tại: các tổ chức bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, cơ quan bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế); cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); các tổ chức tài chính trung gian (ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ…) và các tổ chức kinh tế - xã hội khác (với tư cách là người quản trị tài chính về rủi ro và bảo hiểm). Việc ra trường có dễ tìm việc làm không có nhiều yếu tố khách quan, điều đó phụ thuộc vào năng lực của từng sinh viên. Tuy nhiên, hiện nay ngành Bảo hiểm cũng là thị trường sôi động được xã hội quan tâm nên em không lo thất nghiệp.



Việc sai phạm của Trường ĐH Lao động Xã hội là do một số cán bộ trong trường vì lợi ích cá nhân đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến thanh danh của nhà trường. Tuy nhiên, đây là vấn đề nhỏ trong hoạt động của một cơ sở đào tạo.Trường ĐH Lao động - Xã hội là trường có bề dày truyền thống và có ngành đào tạo thế mạnh riêng của mình và trực thuộc Bộ LĐ, TB và XH, bạn không phải lo lắng đến việc ra trường có được xã hội chấp nhận hay không. Các doanh nghiệp, cơ quan luôn tuyển chọn những sinh viên có năng lực thực sự.



Em xin hỏi năm 2012 Học viện An ninh đã có chỉ tiêu đối với học sinh nữ chưa? (julymia92@yahoo.com)



Theo quy định của Bộ Công an, việc tuyển nữ do Giám đốc công an tỉnh, TP. trực thuộc TƯ, Thủ trưởng các đơn vị có chức năng sơ tuyển quyết định dựa trên nhu cầu sử dụng cán bộ nữ của đơn vị, địa phương mình nhưng không vượt quá 5% tổng số thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển đăng ký dự thi vào các học viện, trường đại học CAND.



Năm nay cháu thi ĐH và có ý định thi vào trường ĐH KTQD, cháu đang băn khoăn 2 ngành là Kiểm toán và Tài Chính ngân hàng, xin cho cháu biết thêm thông tin về 2 ngành này và khả năng xin việc của 2 ngành đó? (trantiepdonga@gmail.com)



Ngành tài chính - ngân hàng là đào tạo cử nhân Kinh tế có kiến thức sâu rộng và hiện đại về tài chính công và tài chính doanh nghiệp; có khả năng phân tích và đánh giá các chính sách tài chính đối với sự phát triển của kinh tế - xã hội.



Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận vai trò là cán bộ nghiên cứu, hoạch định chính sách tại các cơ quan quản lý Nhà nước, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo và các viện nghiên cứu, hoặc trực tiếp tác nghiệp tại các doanh nghiệp, các định chế tài chính ngân hàng và phi ngân hàng, nhất là trong lĩnh vực mới ở Việt Nam hiện nay như công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư...



Ngành Tài chính - Ngân hàng đòi hỏi sự sáng tạo và tính năng động. Sinh viên ngoài việc học các kiến thức về Tài chính - Ngân hàng thì cần phải có các kỹ năng mềm như giao tiếp với khách hàng, giới thiệu sản phẩm, thuyết phục khách hàng.



Với ngành Kiểm toán, phạm vi của ngành kiểm toán rất rộng, bao gồm các lĩnh vực khác nhau như: kiểm toán về thông tin, kiểm toán hiệu quả, kiểm toán tính quy tắc và kiểm toán hiệu năng. Chẳng hạn, khi kiểm toán về thông tin, nhân viên kiểm toán sẽ hướng vào việc đánh giá tính trung thực và hợp pháp của các tài liệu. Còn kiểm toán hiệu quả là kiểm tra, đánh giá các nguồn lực trong từng loại nghiệp vụ kinh doanh như mua bán, sản xuất hay dịch vụ…



Bạn có thể làm việc ở bộ phận kiểm toán nội bộ của một công ty nào đó hoặc ở các công ty dịch vụ, tư vấn kiểm toán hoặc trong các cơ quan kiểm toán nhà nước.



Công việc của người kiểm toán là phát hiện các sai sót và gian lận trong hoạt động tài chính, kế toán. Nếu bạn thích thử thách và khám phá, bạn luôn có cơ hội để khẳng định mình. Nghề kiểm toán đòi hỏi bạn phải tiếp xúc nhiều đơn vị kiểm toán với các tình huống khác nhau và lúc nào bạn cũng phải vận dụng hết năng lực, óc phân tích và tư duy sáng tạo của mình.



Kiểm toán và Tài chính ngân hàng là 2 ngành đang “đắt hàng” nhất hiện nay và trong vòng 5 năm tới. Tuy vậy, việc tìm được công việc như ý còn phụ thuộc vào năng lực bản thân của chính bạn nữa. Chúc bạn thành công!



Em có học lực ở trường thuộc loại khá: Toán 8.0 lý 8.0; Văn 6.0; Anh 7.8. Với sức học như vậy em có thể đậu vào ngành QTKD trường ĐH Tài chính - Marketing không? Và cho em hỏi là chừng nào mới có chính thức việc bổ sung khối A1? (thao_yuri296@yahoo.com.vn)



Năm 2011, ngành Quản trị kinh doanh trường ĐH Tài chính - Marketing có điểm chuẩn khối A là 15,5, khối D1 là 16 điểm. Với sức học của em, khả năng đậu vào trường rất cao, chúc em may mắn và ôn thi tốt. Việc bổ sung khối thi A1 sẽ được quyết định sau ngày 14/2, em chú ý theo dõi.





Ban tư vấn tuyển sinh

Theo Dân trí