Nợ môn học vẫn được tốt nghiệp

Phải thu hồi bằng đã cấp



Trao đổi với PV, ông Đinh Xuân Lý, trưởng thanh tra phía Nam - Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM, cho rằng nếu để sinh viên chưa hoàn thành chương trình học (nợ môn) dự thi tốt nghiệp là sai quy chế đào tạo. Trách nhiệm này thuộc về hội đồng thi tốt nghiệp. Cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên nợ môn trách nhiệm chính thuộc về hiệu trưởng nhà trường. “Nếu để xảy ra việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên chưa đủ điều kiện thì hiệu trưởng phải thu hồi toàn bộ số bằng đã cấp sai quy định” - ông Lý nói.

Theo TRẦN HUỲNH (TTO)



Trong số này có sinh viên nợ đến sáu môn.Theo kết luận nội dung tố cáo do hiệu trưởng nhà trường ký, nhiều sinh viên nợ môn học nhưng vẫn được ông Lê Khắc Toản đề nghị công nhận tốt nghiệp. Cụ thể, ông Toản đã trình ban giám hiệu ký ba quyết định để công nhận tốt nghiệp cho 28 sinh viên lớp 07TCX. Trong đó, có 24 sinh viên đã nhận bằng tốt nghiệp. Tuy nhiên, trong số 28 sinh viên này có đến 17 sinh viên còn nợ (chưa đạt) môn học nhưng vẫn được công nhận và phát bằng tốt nghiệp.Có hai trường hợp sinh viên Nguyễn Trọng B. và Nguyễn Duy C. khi được công nhận tốt nghiệp vẫn còn nợ môn học đồ án bêtông cốt thép. Bảng điểm học lại lần 2 môn này của hai sinh viên trên đều đạt điểm 5 được nộp cho phòng đào tạo ngày 18-2-2011, sau ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp (31-12-2010).Cũng theo kết quả xác minh, có tất cả 33 trường hợp điểm tổng kết hết môn cuối cùng của 14 sinh viên lớp 07TCX (được công nhận tốt nghiệp) đã được phòng đào tạo chỉnh sửa từ không đạt thành đạt, và một trường hợp đạt thành không đạt so với bảng điểm gốc của giáo viên nộp về phòng đào tạo. Tuy nhiên, kết luận tố cáo không nêu rõ nhân viên hay cán bộ nào của phòng đào tạo đã thực hiện việc sửa điểm này.Ngoài ra, đơn tố cáo cho rằng sinh viên gom tiền lo lót đưa cho ông Lê Khắc Toản để qua môn và ông Toản đã nhận tiền hối lộ của sinh viên. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho rằng “để xác minh nội dung này cần phải có nghiệp vụ điều tra”.Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Khắc Toản phủ nhận những nội dung tố cáo trên, đồng thời cho biết đã giải trình với hiệu trưởng về việc này. “Việc cấp phát bằng là quyền của hiệu trưởng, trưởng phòng đào tạo chỉ trình ký trên cơ sở tổng hợp của chuyên viên phụ trách điểm. Hoàn toàn không chỉ đạo trong việc cấp bằng cho sinh viên nợ môn. Tôi hoàn toàn không biết việc sinh viên gom tiền lo lót để qua môn và không thực hiện việc này. Việc tố cáo tôi nhận tiền hối lộ của sinh viên là bịa đặt, vô căn cứ” - ông Toản khẳng định.Đồng thời ông Toản cho rằng những sai sót xảy ra là do nhân viên làm. “Việc này do hội đồng xét tốt nghiệp rà soát không kỹ. Phòng đào tạo chỉ trình danh sách lên hội đồng xét tốt nghiệp, trong khi hội đồng lại không họp xét mà trình thẳng danh sách cho hiệu trưởng ký. Về phần mình tôi nhận trách nhiệm không kiểm tra kỹ trước khi trình ký. Nhưng lỗi chủ yếu là do nhân viên làm điểm. Thời điểm đó tôi chỉ là phó trưởng phòng đào tạo” - ông Toản nói.Về vụ việc này PV nhiều lần đề nghị gặp trực tiếp ông Chu Văn Quyết, hiệu trưởng nhà trường, nhưng ông Quyết không đồng ý gặp.Mặc dù trong văn bản kết luận nội dung tố cáo liên quan đến vụ việc trên dù quy trách nhiệm cho ông Lê Khắc Toản, nhưng hiệu trưởng nhà trường lại không đưa ra hình thức xử lý kỷ luật với bất kỳ cá nhân nào. Việc khắc phục hậu quả sai phạm trong cấp bằng tốt nghiệp cũng không được đề cập. “Chúng tôi đề nghị thu hồi 17 bằng tốt nghiệp đã cấp sai quy định do không đủ điều kiện tốt nghiệp và cần làm rõ trách nhiệm của hiệu trưởng” - một giảng viên nói.