Nỗi ám ảnh học hè

Em AT ở TP Biên Hòa vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT đã điện thoại đến Trung tâm Tham vấn tâm lý BV Tâm thần Trung ương 2 nhờ giúp đỡ. Em hết sức mệt mỏi, căng thẳng và lo lắng quá mức cho kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới. AT cho biết suốt mấy năm học THPT em đều là học sinh khá. Gia đình có hai chị em, chị của T. hiện là sinh viên của một trường đại học có uy tín ở TP.HCM nên gia đình rất kỳ vọng vào AT. Do áp lực căng thẳng của quá trình ôn thi tốt nghiệp vừa qua cộng với sự kỳ vọng quá mức của gia đình và chính bản thân mình nên AT dần rơi vào trạng thái stress, không thể tập trung học tập, mệt mỏi và có những dấu hiệu của rối loạn giấc ngủ. Còn HY, 11 tuổi, nhà ở TP.HCM, học sinh vừa học xong tiểu học, chuẩn bị bước vào lớp 6. HY là một học sinh ngoan, giỏi suốt năm năm học tiểu học. Mục tiêu của cha mẹ là em phải vào được một trường nổi tiếng của thành phố. Do vậy, cha mẹ HY cho rằng đây là giai đoạn rất quan trọng, không những em phải đạt kết quả cuối năm thật giỏi mà cần phải chuẩn bị kỹ hành trang cho các năm học tiếp theo. Học xong lớp 5, HY vẫn không được nghỉ hè, miệt mài đến các lớp học thêm và tự ôn tập ở nhà dưới sự giám sát của mẹ. Cường độ và thời gian học cao cộng với việc không có thời gian nghỉ ngơi hợp lý khiến em rơi vào trạng thái chán ăn, mệt mỏi, đêm hay ngủ mơ… Gần đây, em xuất hiện tình trạng lo âu quá mức. Theo bác sĩ Lê Minh Công, Phó Trưởng khoa Tâm lý - Lâm sàng (BV Tâm thần TƯ 2)