Nỗi buồn từ cách hành xử của phụ huynh

Mình đã cố gắng bao nhiêu, dạy biết bao nhiêu trẻ khuyết tật, không lẽ lại mang tội vậy sao?”. Tâm sự của cô khiến cả phòng giáo viên lặng im, ngậm ngùi... Đó là chuyện vừa xảy ra tại một trường mầm non chuyên biệt ở quận Tân Phú khiến nhiều giáo viên trong trường không khỏi nhói lòng trước cách hành xử của một phụ huynh.

Bé N. mới bốn tuổi, mắc chứng tự kỷ, tăng động và không nói được. Gửi con vào trường được hơn một tháng, vài lần mẹ bé đến đón con, có khi nhìn thấy một vết đỏ trên lưng, vết bầm nhỏ trên tai, vết xước ở cổ, chị tức giận và cho rằng giáo viên hành hạ trẻ. Ba cô giáo (trong đó có cô D.) cam đoan không hề đánh bé và giải thích: “Các bé tăng động nên đôi khi cô giáo khó kiểm soát được, đây là thiếu sót của các cô trong quản lý trẻ chứ không hề đánh trẻ”. Hiệu trưởng liền yêu cầu ba cô lên làm bản tường trình và kiểm điểm.

Không hài lòng, phụ huynh này quyết định cho bé nghỉ học. Ban giám hiệu cùng các cô giáo đến nhà bé N. để xin lỗi và đón bé đi học lại. Mẹ bé bắt các cô phải nhận lỗi “đánh trẻ” và xin lỗi bằng giấy trắng mực đen nhưng các cô chỉ nhận lỗi thiếu sót về việc trông giữ. Kết quả, bé N. vẫn phải nghỉ học dù nhà trường đã cố gắng phân tích rằng bé đang có những tiến bộ nhất định.

Phụ huynh bé N. còn đâm đơn kiện. Công an phường mời các cô giáo lên lấy lời khai. Trong lúc tức giận, phụ huynh này đã chỉ mặt cô giáo trẻ nhất là D.: “Cái thứ không chồng, không con này làm sao mà biết yêu trẻ!”. Câu nói ấy khiến các cô giáo ngỡ ngàng, riêng cô giáo D. chỉ đáp lại bằng hai hàng nước mắt ràn rụa trong im lặng. Cô im lặng không phải là nhút nhát mà vì quá hụt hẫng. Cô cảm giác như bao công sức và tình cảm lâu nay của mình dành cho các cháu mầm non khuyết tật bị vùi dập trong giây lát. Sự việc diễn ra khiến cán bộ công an phường cũng phải thốt lên với phụ huynh nọ: “Những cô giáo chỉ biết lo cho trẻ nhỏ mà quên cả bản thân mình mới đáng trân trọng đó chị à!”.

Rồi mọi chuyện cũng âm thầm qua đi, các cô giáo vẫn tiếp tục công việc của mình. Mất thi đua cả một năm học, bị tra khảo từ nhiều phía… không là gì cả so với sự tổn thương chỉ vì một câu nói và cách hành xử của phụ huynh.

Ngày ngày, chăm sóc cho biết bao trẻ mầm non bình thường đã khó và khiến không ít giáo viên mệt mỏi phải bỏ nghề huống gì dạy trẻ khuyết tật với bao dạng tật khác nhau. Hơn bao giờ hết họ rất cần sự sẻ chia và thông cảm không chỉ từ người thân mà quan trọng hơn là các bậc phụ huynh. Một sự quan tâm nhỏ của phụ huynh đã tiếp thêm bao động lực cho các cô nhưng đôi khi chỉ là lời nói vô tình cũng có thể làm tổn thương những trái tim nặng lòng với trẻ.

PHẠM ANH