Nới lỏng cấp visa du học Úc

Học bổng chuyên ngành tiết niệu tại Nhật Bản năm 2012 Quỹ Quốc tế Hiệp hội Tiết niệu Nhật Bản (JUA) trao học bổng cho các nhà tiết niệu trẻ khu vực châu Á tham gia chương trình đào tạo từ hai đến ba tháng tại Nhật Bản. Giá trị học bổng khoảng 700.000 yen. Điều kiện được cấp học bổng: dưới 40 tuổi, có bằng bác sĩ với hơn ba năm kinh nghiệm lâm sàng trong nước, thư giới thiệu của cơ quan. Tham khảo thông tin chi tiết về học bổng tại website www.sait.asia. Học bổng thạc sĩ kinh tế, tài chính và ngân hàng tại New Zealand Ngân hàng Dự trữ New Zealand cấp hai suất học bổng mỗi năm cho sinh viên chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc ngân hàng dành cho ứng viên tham gia chương trình toàn thời gian bậc học thạc sĩ hoặc năm cuối bậc tiến sĩ. Nơi học: New Zealand. Hạn chót nộp hồ sơ: 18-1-2012. Thông tin chi tiết về học bổng: http://www.rbnz.govt.nz/grads/scholar/. Học bổng thạc sĩ luật tại Úc năm 2012 Hiệp hội Trường Luật Sydney cấp số lượng học bổng có hạn nhằm hỗ trợ các sinh viên quốc tế xuất sắc theo học chương trình thạc sĩ tại University of Sydney, Úc 2012. Giá trị học bổng 10.000 đôla Úc. Hạn chót nộp hồ sơ: 27-1-2012. Hình thức nộp đơn: online.

Thông tin chi tiết về học bổng:

http://sydney.edu.au/law/cstudent/coursework/scholarships.shtml#HECS. Học bổng thạc sĩ chính phủ Czech 2012-2013 cho các nước đang phát triển Chương trình học bổng cử nhân và thạc sĩ dành cho sinh viên các nước đang phát triển trong lĩnh vực kinh tế, tin học, nông nghiệp tại Cộng hòa Czech, chuyên ngành nghiên cứu: kinh tế, tin học, nông nghiệp. Hạn chót nộp hồ sơ: 15-1 hằng năm. Thông tin chi tiết: http://www.msmt.cz/international-cooperation-1/government-scholarships-developing-countries?lang=2. HSV