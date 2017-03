Nỗi lòng trường điểm thấp

Điều này thể hiện rõ từ hai năm nay, khi các địa bàn này tiến hành thi tuyển theo chủ trương chung của TP thay cho phương thức xét tuyển trước đây.

Nếu nhìn vào bảng điểm, mức điểm chuẩn thấp nhất năm nay là 13,25 điểm, gồm các trường THPT Bình Khánh, Cần Thạnh (Cần Giờ) và THPT Trung Lập (Củ Chi). Tuy so với năm ngoái, mức này có tăng hơn 0,25 điểm nhưng đây cũng là điều khiến nhiều người băn khoăn khi thấy sự chênh lệch quá lớn so với những trường tốp trên.

Thầy Nguyễn Văn Cải, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung (Củ Chi) so sánh điểm chuẩn trường mình và một số trường lân cận không khỏi lo lắng khi thấy thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung TP. Cụ thể như THPT Quang Trung có điểm chuẩn 17,25 điểm, THPT Trung Lập chỉ 13,25 điểm, hay THPT An Nhơn Tây chỉ 16 điểm…

Nếu chỉ tính điểm thi thì bình quân mỗi môn chỉ cần 2,65 điểm là vào THPT Trung Lập hoặc 3,45 điểm là vào THPT Quang Trung. Nếu em nào có điểm nghề thì mức điểm còn giảm hơn nữa. Chưa kể trong những em trúng tuyển vào THPT Quang Trung thì có đến 15 em đến từ các trường THCS cách xa hàng mấy chục cây số như Hóc Môn, quận 12, Gò Vấp... Ngoài ra, 60 em dù trong huyện Củ Chi nhưng cũng rất xa trường. Rồi đây với khoảng cách như thế thì không biết làm sao các em đi học mỗi ngày. Các em đã yếu lại đi học xa, để giữ các em không bỏ học đã là một việc khó, mà để kéo các em lên lại càng nan giải hơn.

Rõ ràng về mặt điểm số, có một khoảng cách không nhỏ giữa nội và ngoại thành. Làm sao với đầu vào thấp như vậy, sau ba năm học THPT để có được đầu ra bình quân mỗi môn phải đạt 5 điểm trở lên để đảm bảo tốt nghiệp THPT là một thách thức lớn cho cả thầy trò.

Dẫu rằng đã thi tuyển thì phải chấp nhận lựa chọn của học sinh. Đó cũng là động lực để các trường không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng giảng dạy để nâng dần đầu vào, tạo một mặt bằng đồng đều hơn giữa các trường. Tuy nhiên, để đạt được điều mong muốn đó không chỉ cần nỗ lực của các nhà trường THPT tốp dưới mà cả những giải pháp của ngành giáo dục TP nói chung. Trong đó bao gồm cả đầu tư về cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo.